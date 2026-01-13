Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzeti tömörülés marine le pen brüsszel franciaország jobboldal európa Európai Unió

Minden most fog eldőlni: egy bírósági tárgyalástól függ Orbán szövetségesének sorsa

2026. január 13. 10:02

Marine Le Penen a világ szeme.

2026. január 13. 10:02
null

Egy olyan bírósági ítélet, amely megakadályozná a szuverenista Nemzeti Tömörülés jelöltjét, Marine Le Pent abban, hogy elinduljon a 2027-es francia elnökválasztáson, „mélyen aggasztó lenne a demokrácia számára” – jelentette ki hétfőn a párt elnöke, Jordan Bardella.

„A demokrácia feltételezi a nép szabad választását, akadályok és tisztességtelen lépések nélkül” – mondta Jordan Bardella év eleji sajtótájékoztatóján,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

egy nappal azelőtt, hogy megkezdődik Marine Le Pen és párttársainak fellebbviteli pere.

Az előzmények

A párizsi büntetőbíróság márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a francia ellenzéki politikust és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól, amiért az általa fémjelezett Nemzeti Tömörülés a vád szerint 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.

Az elsőfokú ítélet értelmében az 57 éves politikus nem vehet részt a következő, 2027 tavaszára tervezett elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg az egyik nagy esélyese a felmérések alapján.

Az ügyészség indítványának megfelelően a közügyektől való eltiltás ideiglenesen végrehajtható, ami azt jelenti, hogy fellebbezés esetén is azonnal alkalmazandó, míg a büntetés többi kitételére a fellebbezés felfüggesztő hatállyal bír.

A korrupció elleni küzdelem szigorítását célzó, ideiglenes végrehajtással történő eltiltás – azaz a fellebbviteli határozat megvárása nélküli azonnali alkalmazás – 2016 vége óta szerepel általános jelleggel a francia jogban, de fakultatív módon már korábban is alkalmazták a bíróságok. Az utóbbi években több, hűtlen kezelés miatt elítélt politikus esetében is alkalmazásra került.

A bíróság Marine Le Pen mellett 24 volt európai parlamenti képviselőt, asszisztenst, könyvelőt és a pártot mint jogi személyt ítélte el, amiért 2004 és 2016 között „rendszert” hoztak létre arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi alkalmazottait az Európai Parlament pénzéből fizessék ki. Közülük 12-en és a párt fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen.

A párizsi büntetőbíróság 3,2 millió euróban állapította meg az EP végső gazdasági kárát, miután levonta az 1,1 millió eurót, amelyet bár jogtalanul fizettek ki, de a vádlottak egy része már visszafizetett Brüsszelnek.

Ahhoz, hogy Marine Le Pen 2027 áprilisában elindulhasson az elnökválasztáson, felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének csökkentésére lenne szükség.

A per február 12-ig tart, ítélethirdetés nyáron várható.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. január 13. 12:58
Egy ilyen pert a nyakába akasztani egy veszélyes vetélytársnak, gyávaság. Macronnak nincs más eszköze, hogy megakadályozza, de tulajdonképpen az EU-s gazdasági és politikai közösség is alkalmatlan egy ilyen visszaélés megakadályozására. Nem lepődnék meg, ha a francia társadalom eljutna egy olyan pontra, amikor inkább mindent "fölégetnek", csakhogy ettől a korrupt rezsimtől odahaza és az EU-ban is megszabaduljanak. Be fogják váltani a jóslatot, égni fog Párizs.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. január 13. 11:53
Bírója válogatja mire jutnak. Ha valami soros érzékenyített menyét-egér-kutya hibrid woke hívő lesz a bíró, akkor még ki is végezhetik a Montmartre domb tetején...
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2026. január 13. 11:46 Szerkesztve
Borzasztó nehéz döntés ez, azért ilyen hosszú. mert az Unió most nyit egy milliárdos pénzcsatornát politikai befolyást csinálóknak. Amerika helyett. A francia bíróság meg ezt megbüntetné. Visszás ez a dolog. Mint ahogy minket megbüntetnek kerítésért, másoknak meg pénz adnak arra. És a mi kerítésünknél árva menekült gyerekek, többgyermekes anyukák fagyoskodnak, máshol meg kívültartandóak. Vagy hát nem is, mert akik a németeknél vannak, mert oda hívták őket, azok legyenek nálunk, ők meg üzletkötői jutalékot kérnének ezért még tőlünk.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 13. 11:23
NESZE NEKED DEMOKRÁCIA! REMÉLEM MEGNYERI A PERT!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!