Minden most fog eldőlni: egy bírósági tárgyalástól függ Orbán szövetségesének sorsa

A beszámolók szerint Le Pen stratégiát vált: bár politikai üldözésnek tekinti az ellene szóló vádiratot, de felkészül a kemény jogi harcra.
Marine Le Penen a világ szeme.
Egy olyan bírósági ítélet, amely megakadályozná a szuverenista Nemzeti Tömörülés jelöltjét, Marine Le Pent abban, hogy elinduljon a 2027-es francia elnökválasztáson, „mélyen aggasztó lenne a demokrácia számára” – jelentette ki hétfőn a párt elnöke, Jordan Bardella.
„A demokrácia feltételezi a nép szabad választását, akadályok és tisztességtelen lépések nélkül” – mondta Jordan Bardella év eleji sajtótájékoztatóján,
egy nappal azelőtt, hogy megkezdődik Marine Le Pen és párttársainak fellebbviteli pere.
A párizsi büntetőbíróság márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a francia ellenzéki politikust és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól, amiért az általa fémjelezett Nemzeti Tömörülés a vád szerint 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.
Az elsőfokú ítélet értelmében az 57 éves politikus nem vehet részt a következő, 2027 tavaszára tervezett elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg az egyik nagy esélyese a felmérések alapján.
Az ügyészség indítványának megfelelően a közügyektől való eltiltás ideiglenesen végrehajtható, ami azt jelenti, hogy fellebbezés esetén is azonnal alkalmazandó, míg a büntetés többi kitételére a fellebbezés felfüggesztő hatállyal bír.
A korrupció elleni küzdelem szigorítását célzó, ideiglenes végrehajtással történő eltiltás – azaz a fellebbviteli határozat megvárása nélküli azonnali alkalmazás – 2016 vége óta szerepel általános jelleggel a francia jogban, de fakultatív módon már korábban is alkalmazták a bíróságok. Az utóbbi években több, hűtlen kezelés miatt elítélt politikus esetében is alkalmazásra került.
A bíróság Marine Le Pen mellett 24 volt európai parlamenti képviselőt, asszisztenst, könyvelőt és a pártot mint jogi személyt ítélte el, amiért 2004 és 2016 között „rendszert” hoztak létre arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi alkalmazottait az Európai Parlament pénzéből fizessék ki. Közülük 12-en és a párt fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen.
A párizsi büntetőbíróság 3,2 millió euróban állapította meg az EP végső gazdasági kárát, miután levonta az 1,1 millió eurót, amelyet bár jogtalanul fizettek ki, de a vádlottak egy része már visszafizetett Brüsszelnek.
Ahhoz, hogy Marine Le Pen 2027 áprilisában elindulhasson az elnökválasztáson, felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének csökkentésére lenne szükség.
A per február 12-ig tart, ítélethirdetés nyáron várható.
