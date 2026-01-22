Zsákutcában az EU migrációs politikája – nagy kérdés, visszavehető-e az irányítás Brüsszeltől

Miért nem működik az Európai Unió migrációs rendszere, és visszavehető-e még az irányítás a tagállamok kezébe? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Migrációkutató Intézete és az Európai Tanulmányok Műhelye által szervezett kerekasztal-beszélgetés. A „Taking Back Control From Brussels – The Renationalization of the EU Migration and Asylum Policies” című tanulmány az MCC Európai Tanulmányok Műhelye, a Migrációkutató Intézet, az Ordo Iuris lengyel jogi intézet közös munkája. Az tanulmány célja nem csupán a bemutatni a helyzetet, hanem egy nyílt és érdemi vita elindítása az európai migrációs és menekültügyi politika elmúlt három évtizedének kudarcairól.

Az Európai Unió vezetőinek migrációs politikája nemcsak kudarc, de veszély is a tagállamok számára

Strukturális hibák: miért jutott zsákutcába az uniós migrációs politika?

A tanulmány szerint az EU közös migrációs és menekültügyi rendszere strukturális problémákkal küzd, amelyek nem átmeneti zavarok, hanem mélyen gyökerező hibák. A jelentés részletesen elemzi a bírói aktivizmus szerepét és annak nem szándékolt következményeit, a nemzetközi jogi kötelezettségek gyakorlati korlátait, a kitoloncolási mechanizmusok működésképtelenségét, valamint a kvótarendszerek politikai és társadalmi kudarcát. Ezek a tényezők hosszú távon aláássák az uniós megoldások hatékonyságát.