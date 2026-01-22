Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán balázs brüsszel európai unió migráció eu mcc

Zsákutcában az EU migrációs politikája – nagy kérdés, visszavehető-e az irányítás Brüsszeltől

2026. január 22. 19:04

Az Európai Unió migrációs politikája évtizedek óta zsákutcába jutott, a tagállamoknak saját kezükbe kell venni az irányítást. A migrációs hatáskörök visszavétele Brüsszeltől és a nemzeti szuverenitás helyreállítása lehet az egyetlen kiút az illegális bevándorlás elleni harcban.

2026. január 22. 19:04
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Miért nem működik az Európai Unió migrációs rendszere, és visszavehető-e még az irányítás a tagállamok kezébe? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Migrációkutató Intézete és az Európai Tanulmányok Műhelye által szervezett kerekasztal-beszélgetés. A „Taking Back Control From Brussels – The Renationalization of the EU Migration and Asylum Policies” című tanulmány az MCC Európai Tanulmányok Műhelye, a Migrációkutató Intézet, az Ordo Iuris lengyel jogi intézet közös munkája. Az tanulmány célja nem csupán a bemutatni a helyzetet, hanem egy nyílt és érdemi vita elindítása az európai migrációs és menekültügyi politika elmúlt három évtizedének kudarcairól.

migráció
Az Európai Unió vezetőinek migrációs politikája nemcsak kudarc, de veszély is a tagállamok számára

Strukturális hibák: miért jutott zsákutcába az uniós migrációs politika?

A tanulmány szerint az EU közös migrációs és menekültügyi rendszere strukturális problémákkal küzd, amelyek nem átmeneti zavarok, hanem mélyen gyökerező hibák. A jelentés részletesen elemzi a bírói aktivizmus szerepét és annak nem szándékolt következményeit, a nemzetközi jogi kötelezettségek gyakorlati korlátait, a kitoloncolási mechanizmusok működésképtelenségét, valamint a kvótarendszerek politikai és társadalmi kudarcát. Ezek a tényezők hosszú távon aláássák az uniós megoldások hatékonyságát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

A rendezvény egy alternatív menetrendet vázolt fel Európa számára, három pillérre építve:

  • a migrációs hatáskörök visszavétele tagállami szintre,
  • a nemzeti szuverenitás helyreállítása,
  • valamint a demokratikus elszámoltathatóság megerősítése.

Az eseményt Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke és a miniszterelnök politikai igazgatója nyitotta meg beszédével, majd egy kerekasztal-beszélgetés következett Yann Caspar, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének kutatója moderálásával. A résztvevők között volt Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője, Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, valamint Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris Intézet igazgatótanácsának elnöke és társalapítója.

Orbán Balázs nyitó beszédében élesen bírálta az EU migrációs politikáját.

Az EU megbukott az illegális migráció megállításában. Vannak olyan tagállamok, amelyek sikeresek, de nem az Unió miatt, hanem éppen az Unió akadályozásának ellenére”

– hangsúlyozta. Elmondta, 2015 óta mintegy 10 millió illegális migráns érkezett az EU-ba, és ez a szám tovább növekedhet. A kudarc okát a politikai akarat hiányában látja: „Ha van politikai akarat, akkor meg lehet állítani a migrációt, de ez nincs meg az uniós vezetőkben.” Orbán Balázs kiemelte, hogy az EU jogrendje és alapvető attitűdje és vezetői – mint például Ursula von der Leyen –  továbbra is migrációbarát, a migrációt lehetőségként, nem pedig nemzetbiztonsági kockázatként kezelve. 

Magyarország példáját hozva felidézte, hazánk migrációellenes rendszere miatt jogi eljárásokat és napi egymillió eurós bírságot kap az EU-tól. „Van, aki szerint ez jó befektetés, mivel a migránsok befogadásával rosszabbul járnánk, de az EU-ban alapelvárás lenne, hogy ne támadja, hanem támogassa a tagállamokat” – mondta. Orbán szerint az elkövetkező évtized rendkívül nehéz lesz, a határokra nehezedő nyomás növekedni fog, akár több irányból is. 

Az illegális migráció elleni harcban a politikai fordulat mellett szükség van arra, hogy a nemzetközi jogot alapjaiban megváltoztassuk, mert a jelenlegi formájában alkalmatlan a migráció elleni küzdelemre”

– figyelmeztetett.

A migráció ma már biztonsági kérdés

A Genfi Egyezményt és az arra épülő jogi gyakorlatot elavultnak nevezte, amely katalizálja az illegális migrációt.

Szerinte most, az USA bevándorlásellenes kormányával lehetőség nyílik egy nemzetközi szövetség létrehozására a humanitárius jog átalakítására.

„Áprilisban megnyerjük a választást, majd a formálódó nemzetközi szövetséggel neki látunk a nemzetközi jog átalakításának” – zárta gondolatait.

A kerekasztal-beszélgetésen Yann Caspar moderátor kérdéseire válaszolva a résztvevők tovább boncolgatták a kudarc okait. Marsai Viktor egyetértett Orbán Balázs diagnózisával: „Bárki, aki eléri az EU határait és menekültstátuszhoz folyamodik, gyakorlatilag ingyen jegyet kap az EU-ba.” Hozzátette, hogy NGO-k, sőt egyes állami intézmények is támogatják ezeket a folyamatokat, miközben az adatok megdöbbentőek: az EU szabályozása a legális migrációt is erőlteti, például a családegyesítéseken keresztül.

Marsai rámutatott a demográfiai változásokra: míg régen az USA volt a bevándorlás mintája, ahol a külföldiek aránya nem haladta meg a 15 százalékot, ma már több európai országban (hatban) 15 százalék fölött, sőt közel 20 százalékon áll ez az arány.

Rodrigo Ballester a jogi aspektusokra fókuszálva hangsúlyozta:

Nincs időnk az EU technokrata megoldásaira. Az EU kudarcot vallott, 30 év alatt katasztrofális eredményeket produkált.”

Szerinte a szubszidiaritás elve alapján az EU csak akkor cselekedhet, ha jobban megoldja a problémát, mint a tagállamok, de az elmúlt évtizedekben bebizonyította alkalmatlanságát. „Vissza kellene adni a hatásköröket a tagállamoknak, például opt-out lehetőségekkel, mint Írország vagy Dánia esetében” – javasolta. Ballester az NGO-k szerepét is bírálta: az EU pénzeiből finanszírozzák őket, és behálózták a Frontexet, amely nem védi, hanem menedzseli a határokat. „Ha a Frontex nem képes elvégezni a munkáját, akkor jobb, ha megszüntetjük, vagy tényleg egy rendes határvédelmi erővé alakítjuk” – mondta. Szerinte a szubszidiaritás nem egyirányú utca, a tagállamoknak vissza kell venniük a hatásköröket, különösen mivel a Lisszaboni Szerződés idején nem látták előre a 2015-ös válságot.

Jerzy Kwaśniewski konkrét válságokra hívta fel a figyelmet: „Az EU migrációs paktuma nem a migráció megállítása, hanem annak gyorsítása és legalizálása, majd elosztása a tagállamok között, akár olyanokba is, mint Magyarország vagy Lengyelország.”  Az NGO-k aktivizmusát három területen emelte ki:

  • a határőrök eltántorítása,
  • hamis hírek terjesztése (például Agnieszka Holland filmjei),
  • valamint az embercsempészek közvetlen támogatása.

Az NGO-k kívül működnek a demokratikus kereteken”

– figyelmeztetett.

Ballester hozzátette, hogy az emberi jogok európai rendszere teljesen a migránsok védelmére alakult át, aláásva az államokat, míg Marsai a schengeni rendszer ellentmondásaira mutatott rá: Magyarország érvelését a bíróság elutasította, előnyben részesítve alacsonyabb erejű ajánlásokat.

A rendezvény résztvevői egyetértettek abban, hogy az EU migrációs politikája nem csupán kudarc, hanem aktív veszély is az európai társadalmakra.

Nyitókép forrása: MCC 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 22. 21:23
"Zsákutcában az EU migrációs politikája – nagy kérdés, visszavehető-e az irányítás Brüsszeltől" Egy büszke szuverén, sőt szuverenista államban, amelyik nem lesz gyarmat? Mi ez a kishitűség NERtársak?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 22. 19:50
minden visszaveheto, mert enki nem adta at nekik !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!