Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Európai Unió Bírósága Mercosur Friedrich Merz Európai Parlament Európai Unió

Merz elengedte a jogállamiságot: az EP döntése ellenére élesítené a Mercosur-szerződést

2026. január 22. 21:43

A német kancellár szerint „nincs helye további késlekedésnek”, miközben az Európai Parlament épp jogi vizsgálatra küldt a vitatott egyezményt.

2026. január 22. 21:43
null

Újabb törésvonal rajzolódik ki az Európai Unióban a Mercosur–EU szabadkereskedelmi megállapodás körül: miközben az Európai Parlament az Európai Bíróság állásfoglalását kérte az egyezmény jogszerűségéről, Friedrich Merz német kancellár ideiglenes alkalmazást sürget, geopolitikai okokra hivatkozva – írja a Junge Freiheit.

Ezt is ajánljuk a témában

Friedrich Merz élesen bírálta az Európai Parlament döntését, amely szerint az uniós törvényhozás az Európai Unió Bírósága elé utalja a Mercosur–EU szabadkereskedelmi megállapodást jogi vizsgálatra. A német kancellár az X-en azt írta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

a lépés „figyelmen kívül hagyja a geopolitikai helyzetet”, Berlin pedig meg van győződve az egyezmény jogszerűségéről.

Merz szerint

most már „előzetesen alkalmazni kell” a megállapodást, mert „nincs helye további késlekedésnek”.

Az Európai Parlament január 21-én döntött a jogi vizsgálat szükségszerűségéről, ami másfél-két évig is elodázhatja a szerződés életbe lépését, de teljesen meg is akadályozhatja, hogy életbe lépje. A frakciókon átívelő indítványt 334 képviselő támogatta, míg 324-en ellene szavaztak.

A Junge Freiheit idézi Merz párttársát, a CDU-s Dennis Radtkét, aki „katasztrófának” nevezte az eredményt, és szégyennek tartotta, hogy az Európai Néppárt egyes tagjai – szerinte –

a „szélsőjobboldaltól való félelem” miatt támogatták az indítványt.

Az EP kereskedelmi bizottságát vezető szociáldemokrata Bernd Lange pedig „öngólnak” minősítette a döntést.

Beszédes politikai látkép

A német pártok közül

  • a CDU/CSU,
  • az SPD,
  • a szabaddemokraták és
  • a Volt Europa

EP-képviselői túlnyomórészt az indítvány ellen szavaztak.

A vizsgálatot

  • a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD),
  • a szélsőbaloldali Die Linke,
  • a szociálkonzervatív BSW és
  • a Die PARTEI viccpárt

politikusai támogatták, míg a Zöldek és a civil Freie Wähler mozgalom delegációja megosztottak voltak a kérdésben.

Merz nyomásgyakorlása azt jelzi, hogy Berlin – és vele több nyugat-európai kormány – még a más esetben oly fontos jogállamisági mechanizmusokkal és az egyértelmű demokratikus akaratnyilvánítással szemben is feltétlenül életbe akarják léptetni a Mercosur-egyezményt. A látszat pedig egyre kevésbé számít.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 23. 10:41
hatravinni, agyonloni
Válasz erre
0
0
vezker
2026. január 23. 09:15
Mi meg nem ratifikáljuk addig, azt mehet a picsába!
Válasz erre
1
0
iphone-13
•••
2026. január 23. 08:01 Szerkesztve
két náci a képen
Válasz erre
2
0
evpus
2026. január 23. 07:04
Nagy szemétség! Európa háborúpárti fasiszta kézben.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!