Merz elengedte a jogállamiságot: az EP döntése ellenére élesítené a Mercosur-szerződést

Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!
Megszavazták a vitatott szabadkereskedelmi egyezmény megtámadását.
A német kancellár szerint „nincs helye további késlekedésnek”, miközben az Európai Parlament épp jogi vizsgálatra küldt a vitatott egyezményt.
Újabb törésvonal rajzolódik ki az Európai Unióban a Mercosur–EU szabadkereskedelmi megállapodás körül: miközben az Európai Parlament az Európai Bíróság állásfoglalását kérte az egyezmény jogszerűségéről, Friedrich Merz német kancellár ideiglenes alkalmazást sürget, geopolitikai okokra hivatkozva – írja a Junge Freiheit.
Friedrich Merz élesen bírálta az Európai Parlament döntését, amely szerint az uniós törvényhozás az Európai Unió Bírósága elé utalja a Mercosur–EU szabadkereskedelmi megállapodást jogi vizsgálatra. A német kancellár az X-en azt írta:
a lépés „figyelmen kívül hagyja a geopolitikai helyzetet”, Berlin pedig meg van győződve az egyezmény jogszerűségéről.
Merz szerint
most már „előzetesen alkalmazni kell” a megállapodást, mert „nincs helye további késlekedésnek”.
Az Európai Parlament január 21-én döntött a jogi vizsgálat szükségszerűségéről, ami másfél-két évig is elodázhatja a szerződés életbe lépését, de teljesen meg is akadályozhatja, hogy életbe lépje. A frakciókon átívelő indítványt 334 képviselő támogatta, míg 324-en ellene szavaztak.
A Junge Freiheit idézi Merz párttársát, a CDU-s Dennis Radtkét, aki „katasztrófának” nevezte az eredményt, és szégyennek tartotta, hogy az Európai Néppárt egyes tagjai – szerinte –
a „szélsőjobboldaltól való félelem” miatt támogatták az indítványt.
Az EP kereskedelmi bizottságát vezető szociáldemokrata Bernd Lange pedig „öngólnak” minősítette a döntést.
A német pártok közül
EP-képviselői túlnyomórészt az indítvány ellen szavaztak.
A vizsgálatot
politikusai támogatták, míg a Zöldek és a civil Freie Wähler mozgalom delegációja megosztottak voltak a kérdésben.
Merz nyomásgyakorlása azt jelzi, hogy Berlin – és vele több nyugat-európai kormány – még a más esetben oly fontos jogállamisági mechanizmusokkal és az egyértelmű demokratikus akaratnyilvánítással szemben is feltétlenül életbe akarják léptetni a Mercosur-egyezményt. A látszat pedig egyre kevésbé számít.
A német kancellár szerint egy olyan világrend van születőben, amelyben a nagyhatalmak befolyási övezetekre oszthatják fel a világot.
***
Fotó: John MACDOUGALL / AFP