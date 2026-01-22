Merz elengedte a jogállamiságot: az EP döntése ellenére élesítené a Mercosur-szerződést

Merz szerint

most már „előzetesen alkalmazni kell” a megállapodást, mert „nincs helye további késlekedésnek”.

Az Európai Parlament január 21-én döntött a jogi vizsgálat szükségszerűségéről, ami másfél-két évig is elodázhatja a szerződés életbe lépését, de teljesen meg is akadályozhatja, hogy életbe lépje. A frakciókon átívelő indítványt 334 képviselő támogatta, míg 324-en ellene szavaztak.

A Junge Freiheit idézi Merz párttársát, a CDU-s Dennis Radtkét, aki „katasztrófának” nevezte az eredményt, és szégyennek tartotta, hogy az Európai Néppárt egyes tagjai – szerinte –