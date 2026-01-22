Hátborzongató jövő: Merz szerint új világrend van születőben – Európa az erőszak útján juthat hatalomra

Trump egyértelmű üzenetet küldött Davosból: mindenképp kell neki Grönland
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
A német kancellár szerint egy olyan világrend van születőben, amelyben a nagyhatalmak befolyási övezetekre oszthatják fel a világot.
Friedrich Merz német kancellár szerint felbomlóban van az Egyesült Államok által hosszú ideig meghatározott világrend – tolmácsolta a Handelsblatt.
„Beléptünk a nagyhatalmi politika korszakába” – jelentette ki Merz a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében.
Ez az új, nagyhatalmak által formált világ a hatalomra, az erőre és – ha úgy alakul – az erőszakra épül.”
Ugyanakkor hangsúlyozta: „Azt is látnunk kell, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a világnak. Képesek vagyunk alakítani azt.” Merz drámai hangvételű felhívást intézett a Davosban összegyűlt gazdasági elithez:
„Európa megértette az üzenetet. Németország megértette az üzenetet.”
Merz beszéde szerint a Trumppal Grönland kapcsán kötött megállapodás nem módosítja azt az új valóságot, amelyben olyan nagyhatalmak, mint Kína, Oroszország és az Egyesült Államok igyekeznek befolyási övezetekre felosztani a világot. „Egy új korszak kezdődött” – fogalmazott. „Az elmúlt három évtized nemzetközi rendje – amely a nemzetközi jogra épült – soha nem volt tökéletes. Ma azonban az alapjai megrendültek.”
A kancellár üdvözölte Trump elnök nyilatkozatait a grönlandi konfliktus rendezéséről. „Ez a helyes út” – mondta. Ugyanakkor világossá tette: még ha a vitát sikerült is lezárni,
„minden olyan fenyegetés, amely európai terület erőszakos megszerzésére irányulna, elfogadhatatlan lenne”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Hozzátette: az új vámok bevezetése aláásná a transzatlanti kapcsolatok alapjait, ezért Európa válaszának „egységesnek, higgadtnak, arányosnak és határozottnak” kell lennie.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP