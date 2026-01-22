Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
friedrich merz erőszak németország egyesült államok világrend európa

Hátborzongató jövő: Merz szerint új világrend van születőben – Európa az erőszak útján juthat hatalomra

2026. január 22. 11:45

A német kancellár szerint egy olyan világrend van születőben, amelyben a nagyhatalmak befolyási övezetekre oszthatják fel a világot.

2026. január 22. 11:45
null

Friedrich Merz német kancellár szerint felbomlóban van az Egyesült Államok által hosszú ideig meghatározott világrend – tolmácsolta a Handelsblatt.

„Beléptünk a nagyhatalmi politika korszakába” – jelentette ki Merz a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében.

 Ez az új, nagyhatalmak által formált világ a hatalomra, az erőre és – ha úgy alakul – az erőszakra épül.”

Ugyanakkor hangsúlyozta: „Azt is látnunk kell, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a világnak. Képesek vagyunk alakítani azt.” Merz drámai hangvételű felhívást intézett a Davosban összegyűlt gazdasági elithez: 

„Európa megértette az üzenetet. Németország megértette az üzenetet.”

Merz beszéde szerint a Trumppal Grönland kapcsán kötött megállapodás nem módosítja azt az új valóságot, amelyben olyan nagyhatalmak, mint Kína, Oroszország és az Egyesült Államok igyekeznek befolyási övezetekre felosztani a világot. „Egy új korszak kezdődött” – fogalmazott. „Az elmúlt három évtized nemzetközi rendje – amely a nemzetközi jogra épült – soha nem volt tökéletes. Ma azonban az alapjai megrendültek.”

A kancellár üdvözölte Trump elnök nyilatkozatait a grönlandi konfliktus rendezéséről. „Ez a helyes út” – mondta. Ugyanakkor világossá tette: még ha a vitát sikerült is lezárni, 

„minden olyan fenyegetés, amely európai terület erőszakos megszerzésére irányulna, elfogadhatatlan lenne”.

Hozzátette: az új vámok bevezetése aláásná a transzatlanti kapcsolatok alapjait, ezért Európa válaszának „egységesnek, higgadtnak, arányosnak és határozottnak” kell lennie.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Treeoflife
2026. január 22. 17:25
Igen, te szarházi, évekkel ezelőtt elmondta ezt Orbán Viktor egyik beszédében Tusnádfürdőn. Elmondta, hogy új világrend fog bekövetkezni, és pon tosan azt vetítette előre, ami most a szemetek előtt játszódik le. Mindenki csak a száját húzogatta - most úgy tűnik, hogy lehet valami egészen mást "húzogatni" ....
troppauer-humer
•••
2026. január 22. 16:29 Szerkesztve
Merz felébredt? Vagy csak álmában beszél? Bizony, jó lenne, ha Európa magára találna gazdaságilag, kulturálisan és katonailag. Vagyis: no migration, no gender... Nem oktatunk ki államokat (még Unió-tagokat se!) demokráciából, nem akarjuk megmondani, hogy melyik párt a jó választás, tiszteljük más államok szuverenitását (főként az Unió-tagokét!), viszont mindenkivel kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építünk. Kizavarjuk a jogtalanul itt élősködő migránsokat, a határokat lezárjuk, illegális migráns nem jöhet. Befejezzük a gender-ideológia követését és követelését, visszatérünk a normalitáshoz. Kulturális örökségünket tiszteljük és tiszteletben tartatjuk. Nem építünk mecseteket. Erős gazdaságokat és erős hadseregeket fejlesztünk és tartunk fenn. Stb. stb.
csulak
2026. január 22. 15:57
az eroszakot az EB es EP szuli
canadian-deplorable
2026. január 22. 15:40
Mit vakerol ez az idióta? Mindig is ilyen világ volt és ilyen lesz.
