01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen gazda magyarország eu európai bizottság usa

Magyarország kulcsszerepben: szövetségeseivel megakadályozhatja Von der Leyen legújabb tervét

2026. január 21. 09:12

A brüsszeli lap szerint az amerikaiak állnak a háttérben annak kapcsán, hogy több országban is éles tiltakozásokat váltott ki a Mercosur-megállapodás, amely súlyos hátrányba hozná az európai gazdákat.

2026. január 21. 09:12
null

John Clarke, az Európai Bizottság volt vezető kereskedelmi tárgyalója szerint az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását Donald Trump adminisztrációja igyekszik akadályozni – írja az Euractiv. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a megállapodást geopolitikai jelentőségűnek tartja.

Szerinte

az USA várhatóan diplomáciai eszközökkel és európai gazdákon keresztül próbálja blokkolni a ratifikációt, különösen olyan országokban, mint Írország, Lengyelország vagy Magyarország.

A Der Spiegel szerint a megállapodás sorsa azért is bizonytalan, mert magyar és más kelet-európai képviselők is támogathatják annak felülvizsgálatát, ami évekre késleltetheti a ratifikációt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Mathilde Cybulski

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

madárinfluencer
•••
2026. január 21. 13:46 Szerkesztve
Ursula nagyon jó ütemérzékkel írta alá a Mercosur egyezményt, nem sokkal azután, hogy az USA új doktrinája szerint: Washington katonai erővel is hajlandó biztosítani dominanciáját a nyugati féltekén. Ursula azt hitte, hogy az amerikai és a kínai piacról kiszoruló német autókat majd a dél-amerikai országokban tudja eladni. Az a baj, hogy ez még a francia gazdáknak sem tetszik.
2
0
KovetkezoVasarlo
2026. január 21. 11:24
Van Még Leyebb!
1
0
madre79
2026. január 21. 11:18
Ursula helye a börtönben van élete végéig!
1
0
pandalala
2026. január 21. 10:39
na, végre egy hiteles kép VDL-ről .... még ha csak egy molino is ....
3
1
