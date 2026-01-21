Magyarország kulcsszerepben: szövetségeseivel megakadályozhatja Von der Leyen legújabb tervét

Orbán Viktor elmagyarázta: ezért fogadták dühösen a gazdák Magyar Pétert a tüntetésen
A miniszterelnök szerint a gazdáknak száz százalékig igazuk van.
A brüsszeli lap szerint az amerikaiak állnak a háttérben annak kapcsán, hogy több országban is éles tiltakozásokat váltott ki a Mercosur-megállapodás, amely súlyos hátrányba hozná az európai gazdákat.
John Clarke, az Európai Bizottság volt vezető kereskedelmi tárgyalója szerint az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását Donald Trump adminisztrációja igyekszik akadályozni – írja az Euractiv. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a megállapodást geopolitikai jelentőségűnek tartja.
Szerinte
az USA várhatóan diplomáciai eszközökkel és európai gazdákon keresztül próbálja blokkolni a ratifikációt, különösen olyan országokban, mint Írország, Lengyelország vagy Magyarország.
A Der Spiegel szerint a megállapodás sorsa azért is bizonytalan, mert magyar és más kelet-európai képviselők is támogathatják annak felülvizsgálatát, ami évekre késleltetheti a ratifikációt.
