Orbán Viktor elmagyarázta: ezért fogadták dühösen a gazdák Magyar Pétert a tüntetésen

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Magyar Péter Strasbourgban tiszás párttársaival kilátogatott a gazdák tüntetésére, ahol nem látták szívesen. A tüntetők szerint Magyar soha nem állt ki a gazdák mellett, sőt, támogatja Ursula von der Leyent, aki aláírta a Mercosur-egyezményt, amely ellen tüntetnek az Európai Parlament épületénél.

Orbán Viktor szerint a gazdáknak száz százalékig igazuk van, mivel jogos a félelmük, hogy a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, megölné a gazdákat.