01. 21.
szerda
magyar péter mercosur ursula von der leyen gazda magyarország orbán viktor

Orbán Viktor elmagyarázta: ezért fogadták dühösen a gazdák Magyar Pétert a tüntetésen

2026. január 20. 20:17

A miniszterelnök szerint a gazdáknak száz százalékig igazuk van.

2026. január 20. 20:17
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Magyar Péter Strasbourgban tiszás párttársaival kilátogatott a gazdák tüntetésére, ahol nem látták szívesen. A tüntetők szerint Magyar soha nem állt ki a gazdák mellett, sőt, támogatja Ursula von der Leyent, aki aláírta a Mercosur-egyezményt, amely ellen tüntetnek az Európai Parlament épületénél.

Orbán Viktor szerint a gazdáknak száz százalékig igazuk van, mivel jogos a félelmük, hogy a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, megölné a gazdákat.

Hangsúlyozta, 

Magyarország nem támogatja a Mercosurt.

A miniszterelnök oldalán megosztott videóban azt is felidézik, hogy Manfred Weber, az Európa Népppárt elnöke, amely pártnak a Tisza is tagja azt mondta, 

„elvi alapon támogatjuk a Mercosur-egyezményt, amelyet akár anti-trump egyezménynek is nevezhetünk.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

lyon-v-2
2026. január 21. 11:05
Van ám vastag bőr a képén Magyar Péternek. Azt csodálom, hogy nem kapott egy-két maflást.
barna76
2026. január 21. 07:47
Mennyire szánalmas, hogy miután a magyar gazdák elküldték melegebb éghajlatra, beállt az olasz tüntetők elé és előttük bandukolt és szelfizett. Mindenki tudja, hogy ennek már semmi tétje, hogy ő NEM -el szavaz, a szerződés alá van írva. Mekkora egy álszent, mocskos féreg, haug disznó.
Toma78
2026. január 21. 00:41
Még jó, hogy nem szólt rájuk, hogy egy picit halkabban kiabáljanak, mert zavarják az élőzését a szektának mielött vissza térne a gazdi lábaihoz pitizni... Ennek a nyomorult féregnek a fejére kellett volna egy adag szaros vízet zúdítani, hogy ne csak a nadrágja legyen folyton szaros...👎
5m007h 0p3ra70r
2026. január 21. 00:00
>>elvi alapon támogatjuk a Mercosur-egyezményt<< Szakmailag védhetetlen.
