Orbán Viktor elmagyarázta: ezért fogadták dühösen a gazdák Magyar Pétert a tüntetésen

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
A miniszterelnök szerint a gazdáknak száz százalékig igazuk van.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Magyar Péter Strasbourgban tiszás párttársaival kilátogatott a gazdák tüntetésére, ahol nem látták szívesen. A tüntetők szerint Magyar soha nem állt ki a gazdák mellett, sőt, támogatja Ursula von der Leyent, aki aláírta a Mercosur-egyezményt, amely ellen tüntetnek az Európai Parlament épületénél.
Orbán Viktor szerint a gazdáknak száz százalékig igazuk van, mivel jogos a félelmük, hogy a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, megölné a gazdákat.
Hangsúlyozta,
Magyarország nem támogatja a Mercosurt.
A miniszterelnök oldalán megosztott videóban azt is felidézik, hogy Manfred Weber, az Európa Népppárt elnöke, amely pártnak a Tisza is tagja azt mondta,
„elvi alapon támogatjuk a Mercosur-egyezményt, amelyet akár anti-trump egyezménynek is nevezhetünk.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala