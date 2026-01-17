Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
biztonság közel - kelet törökország egyesült államok pakisztán

Küszöbön „az új NATO” létrejötte, ez mindent átformálhat az erőviszonyokban

2026. január 17. 16:59

Kísérletezik a Közel-Kelet: az Egyesült Államok súlyát csökkentenék a helyi hatalmak.

2026. január 17. 16:59
null

Törökország csatlakozásával háromoldalúvá bővítenék a katonai szövetséget Szaúd-Arábia és Pakisztán között.

A formálódó együttműködés alapjaiban írhatja felül azt, amit korábban a Közel-Kelet biztonságpolitikájáról gondoltunk – írja a Portfolio.hu

A helyzet rendkívül instabil, könnyen lángba borulhat a teljes régió, ráadásul egymásnak teljesen ellentmondó érdekek halmazából kell valamilyen, az eddigiekhez képest alternatív védelmi együttműködést kialakítani. 

A kihívás nagy, de régióban elrejtett veszélyes politikai-gazdasági aknák könnyedén boríthatnak mindent. A hármas legnagyobb fegyvertényét egyértelműen a sokoldalúsága adná: 

  • a szaúdiak rendkívül tőkeerősek, 
  • Pakisztán atomhatalom, mellette pedig hatalmas lakossága van, 
  • míg a törökök ütőképes haderővel bírnak, emellett fontos védelmi ipari fejlesztési központ. 

A helyzet azért is érdekes, mert különösen Ankara és Rijád között néhány éve még ádáz befolyási csata ment a régió és az iszlám világ legfontosabb hatalmának pozíciójáért. A térségi biztonsági helyzet azonban gyorsan változott, ez pedig újfajta megoldást követelt.

Összességében tehát úgy lehetett jellemezni a helyzetet, hogy 

a Közel-Keleten zajlik egy kísérlet, hogy az Egyesült Államok biztonsági súlyát Washington jóváhagyásától függetlenül csökkentsék. 

Eleinte csak találgatni lehetett, hogy a résztvevők miként gondolnak az egyezségre, azóta néhány dolog körvonalazódik. Pakisztán JF-17-es vadászgépeket ad el Rijádnak busás összegért, ami jól jön Iszlámábádban a gazdasági nehézségeik közepette. A megállapodás nem vonatkozik a nukleáris fegyverekre, valamint nem tartalmaz a NATO ötödik cikkelyéhez, a kollektív védelemhez hasonló pontot. A felek támogatása kimerülhet a logisztikában, illetve fegyvereladásokban egy konfliktus esetén, békésebb időszakban pedig a gazdasági szempontok dominálhatnak.

Nyitókép: Abdul MAJEED / AFP

 

