Pálfordulás Ukrajnában: az ukránok már hajlandók lehetnek lemondani egyes területekről a békéért cserébe

az emberek többsége kész lenne a területi engedményekre, amennyiben ez elhozná a háború befejezését
– és a külföldi partnerek garantálnák Ukrajnának egy erős hadsereg fenntartását, az ország újjáépítését és az EU-csatlakozás lehetőségét. Ám fontosnak nevezte, hogy Kijev jogilag semmiképp sem mondana le a szóban forgó területekről.
A Kuleba szavait közzétevő Strana hírportál arról is ír, hogy az ex-miniszter országos referendum kiírását tartaná célszerűnek a kérdésben, mert egy parlamenti döntés a későbbiekben problémákhoz vezetne, viszont egy referendum legitimitása sokkal erősebb alapokat teremthetne.