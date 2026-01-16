Ft
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
béke Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Dmitro Kuleba

Pálfordulás Ukrajnában: az ukránok már hajlandók lehetnek lemondani egyes területekről a békéért cserébe

2026. január 16. 13:31

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szerint az ukránok igenis hajlandóak lennének arra, amit Putyin kér.

2026. január 16. 13:31
null

A korábbi ukrán külügyminiszter szerint az ukrán emberek hajlandóak lennének akár területi engedményekre is, csakhogy véget érjen ez a háború. Dmitro Kuleba két párhuzamos valóságról beszélt, már ami a különböző felméréseket és a valódi néphangulatot illeti – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Elmondása szerint nemrég sokat járt vidéken, sokakkal beszélt, s az az érzése támadt, hogy 

az emberek többsége kész lenne a területi engedményekre, amennyiben ez elhozná a háború befejezését 

– és a külföldi partnerek garantálnák Ukrajnának egy erős hadsereg fenntartását, az ország újjáépítését és az EU-csatlakozás lehetőségét. Ám fontosnak nevezte, hogy Kijev jogilag semmiképp sem mondana le a szóban forgó területekről.

A Kuleba szavait közzétevő Strana hírportál arról is ír, hogy az ex-miniszter országos referendum kiírását tartaná célszerűnek a kérdésben, mert egy parlamenti döntés a későbbiekben problémákhoz vezetne, viszont egy referendum legitimitása sokkal erősebb alapokat teremthetne.

Dmitro Kuleba egyébként nemrég személyesen találkozott Volodimir Zelenszkijjel, ami után arról lehetett hallani, hogy visszatérhet az ukrán politika vérkeringésébe.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

 

 

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

