Kezdődik: Trump repülőgép-hordozót küld Irán felé

A helyzet azután mérgesedett el, hogy Iránban december 28. óta tartanak a gazdasági okokból indult, de gyorsan politikaivá váló tömegtüntetések, amelynek leverése során a beszámolók szerint akár 12 ezer ember is életét veszthette. Az amerikai elnök többször is figyelmeztette az iszlám köztársaság hatóságait: ha folytatják a tüntetők elnyomását, az Egyesült Államok csapássorozattal válaszol. Bár Donald Trump legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a gyilkosságok megszűntek, Washington továbbra is kiemelten követi a fejleményeket.