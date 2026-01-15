Kezdődik: Trump repülőgép-hordozót küld Irán felé

Rendkívüli: fokozódik a készültség, 24 órán belül az Egyesült Államok megtámadhatja Iránt
Tömeges letartóztatások és kivégzések fenyegetik a tiltakozókat.
A repülőgép-hordozó mellett egy támadó tengeralattjáró és több kísérőhajó is helyet kapott.
A Dél-kínai-tengerről a Közel-Keletre tart az USS Abraham Lincoln vezette csapásmérő kötelék - írja a Kárpáthír az RBC-Ukraine alapján. A Pentagon döntése hátterében az iráni politikai válság és Donald Trump amerikai elnök teheráni vezetésnek címzett fenyegetései állnak.
A kötelék – amelyben a repülőgép-hordozó mellett egy támadó tengeralattjáró és több kísérőhajó is helyet kapott – körülbelül egy hét alatt érhet a térségbe. A csapatmozgás célja az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) megerősítése - írja a lap.
A helyzet azután mérgesedett el, hogy Iránban december 28. óta tartanak a gazdasági okokból indult, de gyorsan politikaivá váló tömegtüntetések, amelynek leverése során a beszámolók szerint akár 12 ezer ember is életét veszthette. Az amerikai elnök többször is figyelmeztette az iszlám köztársaság hatóságait: ha folytatják a tüntetők elnyomását, az Egyesült Államok csapássorozattal válaszol. Bár Donald Trump legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a gyilkosságok megszűntek, Washington továbbra is kiemelten követi a fejleményeket.
