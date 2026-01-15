Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
pentagon közel - kelet irán egyesült államok

Kezdődik: Trump repülőgép-hordozót küld Irán felé

2026. január 15. 12:48

A repülőgép-hordozó mellett egy támadó tengeralattjáró és több kísérőhajó is helyet kapott.

2026. január 15. 12:48
null

A Dél-kínai-tengerről a Közel-Keletre tart az USS Abraham Lincoln vezette csapásmérő kötelék - írja a Kárpáthír az RBC-Ukraine alapján. A Pentagon döntése hátterében az iráni politikai válság és Donald Trump amerikai elnök teheráni vezetésnek címzett fenyegetései állnak.

A kötelék – amelyben a repülőgép-hordozó mellett egy támadó tengeralattjáró és több kísérőhajó is helyet kapott – körülbelül egy hét alatt érhet a térségbe. A csapatmozgás célja az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) megerősítése - írja a lap.

A helyzet azután mérgesedett el, hogy Iránban december 28. óta tartanak a gazdasági okokból indult, de gyorsan politikaivá váló tömegtüntetések, amelynek leverése során a beszámolók szerint akár 12 ezer ember is életét veszthette. Az amerikai elnök többször is figyelmeztette az iszlám köztársaság hatóságait: ha folytatják a tüntetők elnyomását, az Egyesült Államok csapássorozattal válaszol. Bár Donald Trump legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a gyilkosságok megszűntek, Washington továbbra is kiemelten követi a fejleményeket.

HO / AFP

neszteklipschik
•••
2026. január 15. 14:01 Szerkesztve
Oda kell b@szni💣 a turbános👳 g*ciknek, ha nem értenek a szép szóból!
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. január 15. 12:52
Na jó, és mit csinálnak akkor, ha egyszerre 10 ezer drón támadja az anyahajót?
Válasz erre
1
1
csulak
2026. január 15. 12:52
csak ijeszteget, mert megteheti, aztan ha veletlenul elsullyed ez a hajocska akkor kezdodhet a buli
Válasz erre
1
1
