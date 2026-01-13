Ft
nézőpont intézet tisza párt magyar péter magyarország Ursula von der Leyen németország Orbán Viktor

Itt van Magyar Péter félelme, miközben Magyarországot már Németországból is térdre kényszerítenék

2026. január 13. 05:34

A Mandiner legolvasottabb tartalmai hétfőről.

2026. január 13. 05:34
null

A Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy komoly retorzióra számíthat az, aki „berepülő drónokkal vagy hamis felvételekkel” próbálja szabotálni az április választásokat. Hogy miért tartja fontosnak ezt többször leszögezni Magyar Péter, annak a Mestertervben járunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ezek önleleplező mondatok és fél a Tisza vezetője.

A Nézőpont Intézet igazgatója úgy véli, hogy Magyar Péter tudja, hogy a kampányban ki fognak róla kerülni kellemetlen dolgok és megpróbálja előre keretezni a kommunikációt. Hozzátette, hogy a másik üzenet az volt, hogy a hatalom gyakorlói visszaélnek hatalmukkal, ami a Tisza törzsszavazóinak szent meggyőződése. A részletes elemzést IDE kattintva érhetik el.

Csehországtól Olaszországon át az Egyesült Államokig számos nemzetközi vezető biztosította támogatásáról Orbán Viktort az áprilisi választás előtt. A The European Conservative című lap szerint a megszólalók Orbánt bátor, hazafias és stratégiai gondolkodású vezetőként méltatták, aki kiáll Magyarország szuverenitása mellett Brüsszel nyomásával szemben. IDE kattintva még többet megtudhat.

Németországból érkezett: Magyarország elfogadja a brüsszeli döntéseket, vagy távozik az EU-ból

A Berliner Zeitung olvasói nemes egyszerűséggel kizárnák Magyarországot az Európai Unióból, amiért a magyar kormány több irányból is gondoskodott a lakosság energiaellátásáról. Hogy miért is? Kattintson IDE.

Nyitókép forrása: Facebook

 

