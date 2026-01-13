Itt van Magyar Péter félelme, miközben Magyarországot már Németországból is térdre kényszerítenék

A Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy komoly retorzióra számíthat az, aki „berepülő drónokkal vagy hamis felvételekkel” próbálja szabotálni az április választásokat. Hogy miért tartja fontosnak ezt többször leszögezni Magyar Péter, annak a Mestertervben járunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ezek önleleplező mondatok és fél a Tisza vezetője.

A Nézőpont Intézet igazgatója úgy véli, hogy Magyar Péter tudja, hogy a kampányban ki fognak róla kerülni kellemetlen dolgok és megpróbálja előre keretezni a kommunikációt. Hozzátette, hogy a másik üzenet az volt, hogy a hatalom gyakorlói visszaélnek hatalmukkal, ami a Tisza törzsszavazóinak szent meggyőződése. A részletes elemzést IDE kattintva érhetik el.