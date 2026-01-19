„Hol van az kőbe vésve, hogy csak a BlackRockkal üzletelő miniszterek, vagy egy BlackRock-kapitány közül lehet választani? A magyar gazdaságpolitikát rábízhatnánk mondjuk a patrióta Csath Magdolnara, vagy a baloldali Artner Annamáriára is.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala