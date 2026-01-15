Házhoz mentek a pofonért: videón, ahogy egy amerikai férfi sorra üti ki az agresszív bevándorláspárti aktivistákat

A felvétel december 27-én az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) elleni tüntetésen készült Fort Snellingben, ám a közösségi médiára csak január 12-én került fel – írja az News.com.au.

A videón látható, amint az ellentüntetőt bevándorláspárti aktivisták veszik körül. Egy ponton a bevándorláspárti tüntetés egyik résztvevője elkezdte az amerikai zászlót tartó férfit zaklatni azzal, hogy többször egy szirénázó megafont tartott a fejéhez, miközben az próbálta magától távol tartani. Ezután vad verekedés tört ki, amikor a férfi körülbelül öt különböző tüntetővel akaszkodik össze, és úgy tűnik, legalább kettőt lepadlóz.