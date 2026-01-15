Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ice egyesült államok bevándorlási és vámügyi hivatala bevándorláspárti aktivistákat bevándorláspárti tüntetés

Házhoz mentek a pofonért: videón, ahogy egy amerikai férfi sorra üti ki az agresszív bevándorláspárti aktivistákat

2026. január 15. 17:39

A felvételt több mint 8 millióan tekintették meg az X-en.

2026. január 15. 17:39
null

A felvétel december 27-én az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) elleni tüntetésen készült Fort Snellingben, ám a közösségi médiára csak január 12-én került fel – írja az News.com.au.

A videón látható, amint az ellentüntetőt bevándorláspárti aktivisták veszik körül. Egy ponton a bevándorláspárti tüntetés egyik résztvevője elkezdte az  amerikai zászlót tartó férfit zaklatni azzal, hogy többször egy szirénázó megafont tartott a fejéhez, miközben az próbálta magától távol tartani. Ezután vad verekedés tört ki, amikor a férfi körülbelül öt különböző tüntetővel akaszkodik össze, és úgy tűnik, legalább kettőt lepadlóz.

A férfit – akiről mint kiderült, nem ismeretlen a közösségi médiában – testi sértéssel vádolja a Hennepin megyei ügyészség, és háromezer dollár befizetésére kötelezte. A GiveSendGo közösségi finanszírozó oldalon jelenleg több mint hétezer dollárt gyűjtöttek össze a támogatói.

Képernyőfotó: X

 

