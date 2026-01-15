Házhoz mentek a pofonért: videón, ahogy egy amerikai férfi sorra üti ki az agresszív bevándorláspárti aktivistákat

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
A felvételt több mint 8 millióan tekintették meg az X-en.
A felvétel december 27-én az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) elleni tüntetésen készült Fort Snellingben, ám a közösségi médiára csak január 12-én került fel – írja az News.com.au.
A videón látható, amint az ellentüntetőt bevándorláspárti aktivisták veszik körül. Egy ponton a bevándorláspárti tüntetés egyik résztvevője elkezdte az amerikai zászlót tartó férfit zaklatni azzal, hogy többször egy szirénázó megafont tartott a fejéhez, miközben az próbálta magától távol tartani. Ezután vad verekedés tört ki, amikor a férfi körülbelül öt különböző tüntetővel akaszkodik össze, és úgy tűnik, legalább kettőt lepadlóz.
A férfit – akiről mint kiderült, nem ismeretlen a közösségi médiában – testi sértéssel vádolja a Hennepin megyei ügyészség, és háromezer dollár befizetésére kötelezte. A GiveSendGo közösségi finanszírozó oldalon jelenleg több mint hétezer dollárt gyűjtöttek össze a támogatói.
Képernyőfotó: X