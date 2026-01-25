Ft
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz páncélos lázár csoport orosz-ukrán háború drón

Hátborzongató: a Lázár Csoport pusztító csapást mért az orosz páncélosokra (VIDEÓ)

2026. január 25. 07:46

Az ukránok éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használtak, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz állásokra.

2026. január 25. 07:46
null

Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik legsikeresebb drónegysége, a Lázár Csoport újabb jelentős csapást mért az orosz erőkre: a kötelék még bevetése előtt megsemmisített több mint egy tucat orosz páncélos járművet a kelet-ukrajnai fronton.

A beszámolók szerint az egység a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest részeként hajtotta végre az akciót, amelynek során összesen 13 orosz járművet iktattak ki. A művelet előkészítéseként a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat és követték az ellenséges mozgásokat.

A megszerzett hírszerzési információk alapján a Lázár Csoport éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használt, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz járművekre és állásokra.

A támadás gyorsasága és összehangoltsága miatt az orosz egységeknek esélyük sem volt a reagálásra.

Az akció következtében 10 páncélozott harcjármű, 2 teherautó, valamint egy üzemanyagszállító tartálykocsi semmisült meg. A megsemmisítésről az ukrán fél videófelvételt is közzétett.

Az orosz páncélos hadtest így még azelőtt harcképtelenné vált, hogy tényleges támadást indíthatott volna az ukrán állások ellen.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

nempolitizalok-0
•••
2026. január 25. 12:27 Szerkesztve
rasputin 2026. január 25. 11:14 """Volodimir Zelenszkij ukrán elnök híressé vált mondata 2022. február 26-án hangzott el, az orosz invázió kezdetén. Amikor az Egyesült Államok kormánya felajánlotta, hogy kimenekíti őt a támadás alatt álló Kijevből, az elnök a következőt válaszolta: „A harc itt van. Lőszerre van szükségem, nem fuvarra.” Azóta ez a sikeres ember elvesztette ukrajna területének és lakosságának legalább felét. A maradék is életképtelen. És még nincs vége, mert el fogja veszteni Donbaszt és Odesszát. Az pedig nyilvánvaló, hogy a 900 milliárd eurót nem fogja ukrajna megkapni, ugyanis ki dobná össze. Folyamatosan átverte a nyugat ukrajnát, aligha hiszem, hogy Zselét meg fogják/meg tudják menteni a jogos ukrán bosszútól.
Válasz erre
4
0
monuskaroly
2026. január 25. 12:12
De ezekről a világraszóló sikerekről az ukránok nem értesülhetnek, mert otthon ülnek ( már aki nem hagyta el) a 2-5 fokos lakásban, áram és minden nélkül!!!
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. január 25. 12:10
A Lázár csoport honi képviselői hangosan röhögtek az ukri tiszapárt programjain, melyet sértődötten, duzzogva vettek tudomásul
Válasz erre
1
0
pontius
2026. január 25. 12:01
Az ukránok újabb csodálatos sikereket értek el. Az oroszok meg töretlenül haladnak előre.
Válasz erre
5
0
