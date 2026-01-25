Hátborzongató: a Lázár Csoport pusztító csapást mért az orosz páncélosokra (VIDEÓ)

Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik legsikeresebb drónegysége, a Lázár Csoport újabb jelentős csapást mért az orosz erőkre: a kötelék még bevetése előtt megsemmisített több mint egy tucat orosz páncélos járművet a kelet-ukrajnai fronton.

A beszámolók szerint az egység a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest részeként hajtotta végre az akciót, amelynek során összesen 13 orosz járművet iktattak ki. A művelet előkészítéseként a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat és követték az ellenséges mozgásokat.