Hátborzongató: a Lázár Csoport pusztító csapást mért az orosz páncélosokra (VIDEÓ)

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Az ukránok éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használtak, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz állásokra.
Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik legsikeresebb drónegysége, a Lázár Csoport újabb jelentős csapást mért az orosz erőkre: a kötelék még bevetése előtt megsemmisített több mint egy tucat orosz páncélos járművet a kelet-ukrajnai fronton.
A beszámolók szerint az egység a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest részeként hajtotta végre az akciót, amelynek során összesen 13 orosz járművet iktattak ki. A művelet előkészítéseként a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat és követték az ellenséges mozgásokat.
A megszerzett hírszerzési információk alapján a Lázár Csoport éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használt, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz járművekre és állásokra.
A támadás gyorsasága és összehangoltsága miatt az orosz egységeknek esélyük sem volt a reagálásra.
Az akció következtében 10 páncélozott harcjármű, 2 teherautó, valamint egy üzemanyagszállító tartálykocsi semmisült meg. A megsemmisítésről az ukrán fél videófelvételt is közzétett.
Az orosz páncélos hadtest így még azelőtt harcképtelenné vált, hogy tényleges támadást indíthatott volna az ukrán állások ellen.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP