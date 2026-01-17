Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen brüsszel európai unió eu ukrajna európai bizottság

Hajmeresztő elképzeléssel állt elő Von der Leyen: ebbe bele is bukhat a Financial Times szerint

2026. január 17. 13:50

Az Európai Bizottság olyan mértékben reformálná meg az uniós tagfelvétel folyamatát, hogy az még Von der Leyen támogatóinál is kiverte a biztosítékot. A terv szerint Ukrajnát már jövőre felvennék az Unióba.

2026. január 17. 13:50
null

Az Európai Bizottságban egy olyan előzetes reformterv kezd körvonalazódni, amely gyökeresen átalakítaná az EU bővítési rendszerét, és akár már a következő években lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását. Ursula von der Leyen elképzelése szerint a bővítés felgyorsítása a háborút lezáró békemegállapodás része lehetne, de a Bizottság elnökének javaslata már most heves ellenállást váltott ki a tagállamok körében, még azok között is, akik egyébként támogatják Ukrajna EU-csatlakozását – számolt be magas rangú tisztviselőkre hivatkozva a Financial Times.

Von der Leyenék elképzelése szerint egy kétszintű tagsági modellt vezetne be, amelyben Ukrajna, bár beléphetne az unióba, kezdetben csak korlátozott döntéshozatali jogokkal rendelkezne. Például nem kapna teljes szavazati jogot az uniós csúcstalálkozókon és a miniszteri tanácsüléseken, és csak fokozatosan férne hozzá az egységes piachoz, az agrártámogatásokhoz és a fejlesztési forrásokhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Tovább a cikkhezchevron

A Bizottság azzal érvel, hogy a rendkívüli geopolitikai helyzetben rendkívüli megoldásokra van szükség, és 

a több mint harmincéves bővítési szabályok már nem alkalmasak a jelenlegi kihívások kezelésére.

Több tagállam és uniós diplomata attól tart, hogy a „könnyített bővítés” aláássa az Európai Unió stabilitását és a tagság értékét. Szerintük a szabályok megkerülése veszélyes precedenst teremthet, és mély törésvonal keletkezhet Brüsszel és a tagállamok között. Egyesek egyenesen geopolitikai csapdának nevezik a tervet.

Von der Leyen nyíltan összekapcsolta Ukrajna csatlakozását a békével járó biztonsági garanciákkal, hangsúlyozva, hogy az EU-tagság a stabilitás, a növekedés és a jólét alapja lehet.

Több tagállam viszont határozottan elutasítja az előre rögzített csatlakozási dátumot, arra hivatkozva, hogy az ellentétes az érdemalapú bővítés elvével.

Komoly aggályok merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a módosított rendszer hogyan érintené a többi tagjelölt országot. Montenegró és Albánia, amelyek technikailag közelebb állnak a tagsághoz, úgy érezhetik, hogy már csak egy „másodosztályú” tagságot kínálnak fel számukra, más országok – például Bosznia-Hercegovina vagy Törökország – helyzete pedig még tovább bonyolódna.

Több uniós diplomata is azon az állásponton van, hogy ez az elképzelés túlságosan összetett, és számos előre nem látható politikai és intézményi következménnyel járhat, és akár Ursula von der Leyen politikai pozíciója is veszélybe kerülhet.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 17. 16:56
Éppen annyira bukik, mint Orbán szokott. Se jobban, se kevésbé. Úgyhogy nem kellene átvenni ezt a bukik a von der Leyen stílust. Meglehet írni naponta, de attól még nem lesz így. Ugyanúgyrossz poén, mint a megint bukik az Orbán típusú cikkek.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 17. 16:56
Csak egy kérdésem van: mekkora most Ukrajna ?
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 17. 16:52
Vajon mennyire becsülik Magyar Pétert Brüsszelben? Semmire! Kapcarongy. Mindent első szóra teljesített amit mondtak neki. A seggnyalókat sehol nem becsülik. Magyar Péter és a Tiszás EP képviselők a magyar nép érdekeivel ellenkező elképzelésekhez a nevüket adták és megszavazták. Aprópénzt kaptak cserébe. Impexes mentalitás. Mit gondol Magyar, hogy mire kell ő a Brüsszelieknek? Egyedül arra, hogy kellemetlenkedjen Orbán Viktornak. A győzelmében senki sem hisz Brüsszelben. Magyar Péter kiárusítaná az országot és tönkretenné a magyar népet. A gerinctelen, hitvány ember szobrát róla fogják mintázni.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 17. 16:45
Az EU-nak lőttek. Vajon a törökök ( 1987 ), szerbek ( 2009 ) mit szólnak majd ehhez, akiket 1987 és 2009 -óta csuklóztatnak?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!