Hajmeresztő elképzeléssel állt elő Von der Leyen: ebbe bele is bukhat a Financial Times szerint

Több tagállam és uniós diplomata attól tart, hogy a „könnyített bővítés” aláássa az Európai Unió stabilitását és a tagság értékét. Szerintük a szabályok megkerülése veszélyes precedenst teremthet, és mély törésvonal keletkezhet Brüsszel és a tagállamok között. Egyesek egyenesen geopolitikai csapdának nevezik a tervet.

Von der Leyen nyíltan összekapcsolta Ukrajna csatlakozását a békével járó biztonsági garanciákkal, hangsúlyozva, hogy az EU-tagság a stabilitás, a növekedés és a jólét alapja lehet.

Több tagállam viszont határozottan elutasítja az előre rögzített csatlakozási dátumot, arra hivatkozva, hogy az ellentétes az érdemalapú bővítés elvével.

Komoly aggályok merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a módosított rendszer hogyan érintené a többi tagjelölt országot. Montenegró és Albánia, amelyek technikailag közelebb állnak a tagsághoz, úgy érezhetik, hogy már csak egy „másodosztályú” tagságot kínálnak fel számukra, más országok – például Bosznia-Hercegovina vagy Törökország – helyzete pedig még tovább bonyolódna.

Több uniós diplomata is azon az állásponton van, hogy ez az elképzelés túlságosan összetett, és számos előre nem látható politikai és intézményi következménnyel járhat, és akár Ursula von der Leyen politikai pozíciója is veszélybe kerülhet.