01. 30.
péntek
Ha veszít a Fidesz, kemény magyarellenes hullám következhet északon

2026. január 30. 18:19

Aki politikai okokból bárkivel elhitetné, hogy a tekintetes uniót ez a Beneš-dolog érdekli, csak szépen kell kérni, az nem mond igazat.

2026. január 30. 18:19
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Reméljük, hogy minden felvidéki, külhoni, sőt bármilyen magyar fellélegzett: az ellenzék legerősebb pártjának vezetője személyesen vette kezébe a Beneš-dekrétumok ügyét, vagyis a kritizálása ellen hozott buta szájkosártörvényt.

Latba vetette tengernyi befolyását az Európai Néppártban, mert annak majd’ tucatból egy al­elnöke múlt héten úgymond szorgalmazta, hogy foglalkozzon a témával az Európai Parlament, s

előkerültek a rettegett Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság dementorai is. Áradjon! 

Nihil novi sub sole, mondaná erre a művelt dolgozó, vagyis nincs új a nap alatt. Ha européer, s inkább az angol közhelyeket preferálja, akkor been there, done that. 

A nemzeti zászló szép dolog (mármint a saját nemzetünké, az ukrán pólókat most ne keverjük ide), a nemzeti minimum melletti kiállás ugyancsak; ám ha ez inkább csak szerep, mint bármi más, akkor – immár székelyesen – megette a fene az egészet. 

Félreértés ne essék: a politika jelentős százalékban szimbolikus, vagyis nem valós cselekvés. Ezt bizonyos liberális urak (Mead, Habermas, Bourdieu) már eléggé jól leírták a huszadik században,

s azt is, hogy az egyes ügyek szimbolikus megragadása, bizonyos „színpadokon” bizonyos „előadásformák” azonosulást idéznek elő a közönségben. 

Ilyen formában érthető a sok zászló, honfipátosz, felhörgedelem. Mindez csak ott hibádzik, hogy az említett utakat a kormánypártok – segítve minden külhoni magyarokat és nemzeti kisebbséget támogató szervezetet az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójától a Székely Nemzeti Tanácson át az etnikai magyar pártokig (Magyar Koalíció Pártja, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Vajdasági Magyar Szövetség), velük is, nélkülük is – már réges-rég bejárták. Hogy egy példát mondjunk: öt évvel ezelőtt a Beneš-dekrétumok uniós szintű vizsgálatát követelték az EP Petíciós Bizottsága előtt magyar kormánypárti képviselők.

Az eredmény köztudomású: Brüsszel (és amúgy a strasbourgi bíróság) szerint mindez leginkább szlovák belügy.

Aki politikai okokból bárkivel elhitetné, hogy a tekintetes uniót ez a Beneš-dolog érdekli, csak szépen kell kérni, az nem mond igazat. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 6 komment

bekeev-2025
2026. január 30. 20:03
Hol itt a gond? Fico a ti haverotok, Orbán haverja, miért kussol? Na Slovensku po slovensky.
steinamanger-2
2026. január 30. 19:17
Engem az érdekelne hogy Lavrovné, Beszari Petya behívatta-e már a szlovák nagykövetet ez ügyben.
csapláros
•••
2026. január 30. 18:48 Szerkesztve
Vannak ugyan a szomszédos neonáci államrendű országoknak kisebbségi JOGOKAT biztosító törvényei, de MINDEZ csupán SZEMFÉNYVESZTÉS, mert a jogok gyakorlásának FELTÉTELEI korlátozottak, vagy hiányoznak és az uborkát, a buzikat, az őshonos növény és állatvilágot az invazív fajokkal szemben megillető valamint tőlük függetlenül, a szociálisan rászorultaknak jogosan járó POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓT, mint a cigány a hazugság fogalmát messze nem akarják ezek a magyarságot legyilkoló államok ismerni. Amíg ez széles körben nincs tudatosítva elsősorban köztünk, az INTERNACIONALIZMUSSAL elkábított, sokak által a patriótákat is szélsőjobbosoknak tekintő magyarság között, majd azután a szomszédos népekben, addig a fenti cikk is szinte egy nyilvános házból kiszuperált repedt sarkú vénasszony szánalmas nyöszörgése, fingreszelés, zabhegyezés, miközben ELŐSZÖR a magyarság történelmében a Fidesz is kemény energiát, intézményeket és anyagi áldozatokat szentel a külországi magyarság fennmaradásába.
csapláros
•••
2026. január 30. 18:40 Szerkesztve
Kormánypárti HIVATALOS PROPAGANDÁVÁ kell tenni, hogy a szomszédos országok államrendje a magyarsággal szemben (Szlovéniát és Szerbiát a maga szerencséjére leszámítva) NEONÁCI jellegű, hívatalos, a NÁCIKRA HAJAZÓ állammmítoszokkal (Nagy-Morva Birodalom és dakoromán elmélet és társai), és hivatalosan az állami oktatási intézményekben a diákokból a magyar ellenes soviniszták és neonácik újabb generációját nevelő történelem oktatásukkal valamint a magyarság asszimilálására, beolvasztására, elpusztítására, legyílkolására kiépített közigazgatásukkal és az ott dolgozó hivatalnokokkal, beleértva a magyarság eltüntetésének megannyi eszközét, a beköltöztetésektől az iskolaösszevonásokig és felszámolásokig, megtagadva a TÖMB nemzetiségek TERÜLETIautonómiáját és a szórvány magyarok települési önkormányzattal egyenrangú nemzetiségi önkormányzatát. Alapból ÁLLANDÓ parlamenti képviselettel kell rendelkeznie a magyarságnak a parlamentekben, külön a politikai ideológiától független választásokkal .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!