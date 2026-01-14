„Ha Izrael gyerekeket és nőket gyilkol Gázában, az jogos önvédelem, nemzetbiztonsági érdek, terroristák elleni harc, ami miatt nem szabad »moralizálni«, mert a Közel-Kelet mindig is ilyen kegyetlen volt, itt az erősebb kutyának van igaza.

Ha Irán fegyveres erővel lép fel a külföldi felforgatók által gerjesztett, az államhatalom megdöntésére irányuló erőszakos lázongások ellen, az népirtás és az emberi jogok sárba tiprása, amit azonnal meg kell szüntetni – adott esetben az USA katonai beavatkozásával.