Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közel - kelet irán izrael usa

Ha Izrael gyerekeket és nőket gyilkol Gázában, az jogos önvédelem, Irán esetében a tüntetők elleni fellépés viszont népirtás

2026. január 14. 17:38

Logikus, nemde?

2026. január 14. 17:38
null
Horváth Tamás
Horváth Tamás
Magyar Jelen

„Ha Izrael gyerekeket és nőket gyilkol Gázában, az jogos önvédelem, nemzetbiztonsági érdek, terroristák elleni harc, ami miatt nem szabad »moralizálni«, mert a Közel-Kelet mindig is ilyen kegyetlen volt, itt az erősebb kutyának van igaza.

Ha Irán fegyveres erővel lép fel a külföldi felforgatók által gerjesztett, az államhatalom megdöntésére irányuló erőszakos lázongások ellen, az népirtás és az emberi jogok sárba tiprása, amit azonnal meg kell szüntetni – adott esetben az USA katonai beavatkozásával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Logikus, nemde?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
2026. január 14. 19:40
mandiner-8astasijani22000 2026. január 14. 19:05 Mint ahogy nyilván a zsidók lőtték önmagukat a Dunában a Rakparton. Gratulálok, megértél a muszlim invázióra. Jobb lenne, ha Bécsbe költöznél, ott a magadfajták között vakarhatod a prófétád szakállát. Válasz erre 0 0 1 válasz elrejtése tasijani22000mandiner-8as 2026. január 14. 19:40 Ugye az téged kevésbé zavar, hogy Netanyahú MAGA HOZTALÉTRE és MAGA TÖMTE PÉNZZEL a Hamaszt!? Ugye nem? Gondolom az sem zavar, hogy Nyahú komád MAGA TUDOTT ELŐRE a 7.-ei támadásról? Ugye téged nem zavar? De várjunk csak! Álljunk meg egy szóra CIMBORA! Te erről miért nem vagy hajlandó tudomást venni?
Válasz erre
0
0
vérgőz
2026. január 14. 19:26
mit fogyasztasz nemkedves Tamás?
Válasz erre
1
0
mandiner-8as
2026. január 14. 19:07
Horváth Tamás agya elborult. Kár érte, tehetséges gyerek, amúgy. Hová züllik még a Magyar Jelen, te jó ég.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2026. január 14. 18:40 Szerkesztve
Szinte magam előtt látom, ahogy az ilyen iharvilla és rocktóberi félék vetetik le a zsidók értékesebb ruhadarabjait a Duna parton és lövik be őket a folyóba! UGYANAZ A KIBASZOTT HÁBORODOTT NÁCI ELME MINDKETTŐ!!!!!!!!
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!