„Éljen a sah!” – Budapesten is szót emeltek az iráni rezsim ellen
Budapesten élő irániak mutattak szolidaritást a felkelőkkel a perzsa állam nagykövetségénél.
Logikus, nemde?
„Ha Izrael gyerekeket és nőket gyilkol Gázában, az jogos önvédelem, nemzetbiztonsági érdek, terroristák elleni harc, ami miatt nem szabad »moralizálni«, mert a Közel-Kelet mindig is ilyen kegyetlen volt, itt az erősebb kutyának van igaza.
Ha Irán fegyveres erővel lép fel a külföldi felforgatók által gerjesztett, az államhatalom megdöntésére irányuló erőszakos lázongások ellen, az népirtás és az emberi jogok sárba tiprása, amit azonnal meg kell szüntetni – adott esetben az USA katonai beavatkozásával.
Logikus, nemde?”
