Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
világgazdasági fórum imf kijev ukrajna oroszország

Globalista tempó: tízezrek fagyoskodnak Ukrajnában, de az IMF szerint éppen ideje megszüntetni a fűtéstámogatást

2026. január 20. 21:26

A Valutaalap szerint az ukránoknak „oroszlánként” kell viselkedniük.

2026. január 20. 21:26
null

Kijevben továbbra is kritikus a helyzet: a lakosság jelentős része áram- és fűtéskimaradásokkal kénytelen szembenézni a dermesztő hideg közepette, miközben

az IMF vezetője, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórumon arra szólította fel Ukrajnát, hogy szüntesse meg az áramra és fűtésre vonatkozó állami támogatásokat, és gyorsítsa fel a „strukturális reformokat”.

A hirado.hu beszámolója szerint valutaalap vezetője elmondta, Ukrajnának el kell távolítania mindazokat az akadályokat, amelyek gátolják a magánszektor fejlődését és dinamikáját. „Nem könnyű feladat, de meg kell tenni” – hangsúlyozta Georgieva.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, hogy a támogatások fokozatos kivezetése mellett a adóterhek „méltányosabb elosztására” is szükség van a fiskális egyensúly helyreállítása érdekében.

Motivációként azt javasolta az ukránoknak, hogy reggelente „ordítsanak fel” magabiztosan, mint az oroszlánok, és ébredjenek harci kedvvel, hogy gazdaságilag is „európai oroszlánná” váljanak.

Georgieva felidézte januári kijevi látogatását is, amikor a parlament nem tűzte napirendre az IMF új hitelprogramjához kapcsolódó kulcsfontosságú törvényjavaslatokat. A Valutaalap továbbra is adóemeléseket és egyéb reformokat vár előfeltételként az újabb, 2026-2029 közötti finanszírozási csomaghoz

Eközben Ukrajnában a valóság kegyetlen:

a háború kezdete óta legsúlyosabb téli energiaválság zajlik.

Oroszország 2022 óta rendszeresen támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát (erőműveket, alállomásokat, távvezetékeket), ami széleskörű áramszüneteket okoz. A január eleji, különösen súlyos csapások után Kijevben több ezer – a társasházak mintegy fele, kb. 5600-6000 épület – maradt huzamosabb ideig fűtés nélkül. Sok helyen a vízellátás is leállt, a belső hőmérséklet pedig 10 celsius fok alá süllyedt a  mínusz 15 celsius fokos kinti fagyban.

Vitalij Klicsko főpolgármester rendkívüli állapotot hirdetett, és arra kérte a lakosságot, hogy ha tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost.

Nyitókép forrása: Sergei GAPON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 21. 10:08
Ezt a HP-t kellene Kijevbe költöztetni egy hónapra most!
Válasz erre
0
0
Ergit
2026. január 21. 10:05
Egyik banknak, így az IMF-nek sem érdeke, hogy egy cég, egy állam jól működjék, mivel ők semmilyen céget, államot nem tudnának vezetni. Nekik csak a hitel és a hitel kamatjainak a visszafizetése a fontos, hogy milyen áron, az ezeket egyáltalán nem érdekli!!!! Elég csak megnézni azt, hogy a részletfizetésekben milyen arányban szerepel a hitel összegének, illetve a kamatnak az aránya. Addig, amíg az adós ki nem fizette a hitel kamatát, addig az arány: 90% kamat, 10% hitel. A törlesztés vége felé változik az arány, 10% kamat, 90% hitel. Mivel ha valaki nem tudja kifizetni a teljes hitelt a kamatjaival együtt, a hitel tartozás fejében elvehetik a zálogot, az ingatlant.... A kamatokat sosem fogják jóváírni. 20 éve egyetlen egy bank volt, amelyik ilyent tett, azóta már szerintem egy sincs, még akkor sem, ha a futamidő előtt fizeted vissza a hitelt és a kamatjait.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 21. 08:07
Valutaalap Nem ezeket hajtotta el annak idején miniszterelnök urunk a belterjes kurva anyjukba?
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. január 21. 07:43
Nos el jött az idő ukik hogy nagyra nyissátok a szátokat: a fejetek után a szátokba szarhassanak a támogatóitok....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!