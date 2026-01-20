Globalista tempó: tízezrek fagyoskodnak Ukrajnában, de az IMF szerint éppen ideje megszüntetni a fűtéstámogatást

Motivációként azt javasolta az ukránoknak, hogy reggelente „ordítsanak fel” magabiztosan, mint az oroszlánok, és ébredjenek harci kedvvel, hogy gazdaságilag is „európai oroszlánná” váljanak.

Georgieva felidézte januári kijevi látogatását is, amikor a parlament nem tűzte napirendre az IMF új hitelprogramjához kapcsolódó kulcsfontosságú törvényjavaslatokat. A Valutaalap továbbra is adóemeléseket és egyéb reformokat vár előfeltételként az újabb, 2026-2029 közötti finanszírozási csomaghoz

Eközben Ukrajnában a valóság kegyetlen:

a háború kezdete óta legsúlyosabb téli energiaválság zajlik.

Oroszország 2022 óta rendszeresen támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát (erőműveket, alállomásokat, távvezetékeket), ami széleskörű áramszüneteket okoz. A január eleji, különösen súlyos csapások után Kijevben több ezer – a társasházak mintegy fele, kb. 5600-6000 épület – maradt huzamosabb ideig fűtés nélkül. Sok helyen a vízellátás is leállt, a belső hőmérséklet pedig 10 celsius fok alá süllyedt a mínusz 15 celsius fokos kinti fagyban.