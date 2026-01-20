Globalista tempó: tízezrek fagyoskodnak Ukrajnában, de az IMF szerint éppen ideje megszüntetni a fűtéstámogatást

Nem bírta tovább Kijev: megszólalt Klicsko, már áldatlan állapotok uralkodnak a városban
Óriási pusztítást okozott az orosz hadsereg.
A Valutaalap szerint az ukránoknak „oroszlánként” kell viselkedniük.
Kijevben továbbra is kritikus a helyzet: a lakosság jelentős része áram- és fűtéskimaradásokkal kénytelen szembenézni a dermesztő hideg közepette, miközben
az IMF vezetője, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórumon arra szólította fel Ukrajnát, hogy szüntesse meg az áramra és fűtésre vonatkozó állami támogatásokat, és gyorsítsa fel a „strukturális reformokat”.
A hirado.hu beszámolója szerint valutaalap vezetője elmondta, Ukrajnának el kell távolítania mindazokat az akadályokat, amelyek gátolják a magánszektor fejlődését és dinamikáját. „Nem könnyű feladat, de meg kell tenni” – hangsúlyozta Georgieva.
Hozzátette, hogy a támogatások fokozatos kivezetése mellett a adóterhek „méltányosabb elosztására” is szükség van a fiskális egyensúly helyreállítása érdekében.
Motivációként azt javasolta az ukránoknak, hogy reggelente „ordítsanak fel” magabiztosan, mint az oroszlánok, és ébredjenek harci kedvvel, hogy gazdaságilag is „európai oroszlánná” váljanak.
Georgieva felidézte januári kijevi látogatását is, amikor a parlament nem tűzte napirendre az IMF új hitelprogramjához kapcsolódó kulcsfontosságú törvényjavaslatokat. A Valutaalap továbbra is adóemeléseket és egyéb reformokat vár előfeltételként az újabb, 2026-2029 közötti finanszírozási csomaghoz
Eközben Ukrajnában a valóság kegyetlen:
a háború kezdete óta legsúlyosabb téli energiaválság zajlik.
Oroszország 2022 óta rendszeresen támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát (erőműveket, alállomásokat, távvezetékeket), ami széleskörű áramszüneteket okoz. A január eleji, különösen súlyos csapások után Kijevben több ezer – a társasházak mintegy fele, kb. 5600-6000 épület – maradt huzamosabb ideig fűtés nélkül. Sok helyen a vízellátás is leállt, a belső hőmérséklet pedig 10 celsius fok alá süllyedt a mínusz 15 celsius fokos kinti fagyban.
Vitalij Klicsko főpolgármester rendkívüli állapotot hirdetett, és arra kérte a lakosságot, hogy ha tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost.
