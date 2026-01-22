Fordulat Davosban: a belga kormányfő fékezné az orosz vagyon elkobzását – Ukrajnának adná, de csak a háború után

Bart De Wever belga miniszterelnök a davosi fórumon arról beszélt, hogy az Európában zárolt orosz eszközök azonnali elkobzása szerinte jogilag nem kivitelezhető, és „háborús cselekménynek” minősülne, mert Európa nem áll háborúban Oroszországgal. A belga kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orosz Központi Bankhoz köthető vagyon nem pusztán „befagyasztott”, hanem „mozdulatlanná tett” státuszban van, és a legnagyobb része Belgiumban, az Euroclear elszámolóháznál található – írta meg a Kárpáthír.

Viszont Wever úgy fogalmazott, hogy „nem lehet csak úgy elvenni valaki pénzét”, és azt állította, hogy még a második világháború idején sem volt példa arra, hogy a zárolt vagyonokat ilyen módon elkobozzák. Álláspontja szerint a vagyon a háború végéig zárolva marad, és a sorsáról csak a háborút lezáró béketárgyalások, illetve egy majdani békemegállapodás keretében lehet dönteni.