Fordulat Davosban: a belga kormányfő fékezné az orosz vagyon elkobzását – Ukrajnának adná, de csak a háború után

Bart De Wever szerint a zárolt orosz vagyon azonnali elkobzása jogilag nem járható út és „háborús cselekmény” lenne, a pénzt viszont a békerendezés után Ukrajna helyreállítására adná.
Bart De Wever belga miniszterelnök a davosi fórumon arról beszélt, hogy az Európában zárolt orosz eszközök azonnali elkobzása szerinte jogilag nem kivitelezhető, és „háborús cselekménynek” minősülne, mert Európa nem áll háborúban Oroszországgal. A belga kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orosz Központi Bankhoz köthető vagyon nem pusztán „befagyasztott”, hanem „mozdulatlanná tett” státuszban van, és a legnagyobb része Belgiumban, az Euroclear elszámolóháznál található – írta meg a Kárpáthír.
Viszont Wever úgy fogalmazott, hogy „nem lehet csak úgy elvenni valaki pénzét”, és azt állította, hogy még a második világháború idején sem volt példa arra, hogy a zárolt vagyonokat ilyen módon elkobozzák. Álláspontja szerint a vagyon a háború végéig zárolva marad, és a sorsáról csak a háborút lezáró béketárgyalások, illetve egy majdani békemegállapodás keretében lehet dönteni.
Ugyanakkor személyes véleményeként azt mondta, hogy ha lesz rá befolyása, akkor a pénzek „minden egyes euróját” Ukrajna kifizetéseire és helyreállítására fordítaná. Továbbá azt is jelezte, hogy kifejezetten sajnálná, ha akár egyetlen euró is visszakerülne Moszkvába, de szerinte addig is a nemzetközi jog tiszteletben tartása az elsődleges. Ezért Európa a végleges rendezésig a megszokott módon folytatja Ukrajna finanszírozását.
Az EU vezetői októberben elhalasztották a döntést egy, a zárolt orosz vagyonra épülő, 140 milliárd eurós „reparációs hitel” tervéről. Belgium ellenzi az eredeti konstrukciót, mert tart az esetleges orosz jogi és pénzügyi ellenlépésektől, ezért kockázatmegosztást vár a többi tagállamtól, miközben az Euroclearnél a zárolt orosz eszközök nyomán több mint 175 milliárd eurónyi készpénz halmozódott fel. A cikk azt is jelzi, hogy az összefoglaló a Censor.NET tudósítása alapján készült.
