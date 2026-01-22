Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború bart de wever belgium ukrajna oroszország

Fordulat Davosban: a belga kormányfő fékezné az orosz vagyon elkobzását – Ukrajnának adná, de csak a háború után

2026. január 22. 20:15

Bart De Wever szerint a zárolt orosz vagyon azonnali elkobzása jogilag nem járható út és „háborús cselekmény” lenne, a pénzt viszont a békerendezés után Ukrajna helyreállítására adná.

2026. január 22. 20:15
null

Bart De Wever belga miniszterelnök a davosi fórumon arról beszélt, hogy az Európában zárolt orosz eszközök azonnali elkobzása szerinte jogilag nem kivitelezhető, és „háborús cselekménynek” minősülne, mert Európa nem áll háborúban Oroszországgal. A belga kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orosz Központi Bankhoz köthető vagyon nem pusztán „befagyasztott”, hanem „mozdulatlanná tett” státuszban van, és a legnagyobb része Belgiumban, az Euroclear elszámolóháznál található – írta meg a Kárpáthír.

Viszont Wever úgy fogalmazott, hogy „nem lehet csak úgy elvenni valaki pénzét”, és azt állította, hogy még a második világháború idején sem volt példa arra, hogy a zárolt vagyonokat ilyen módon elkobozzák. Álláspontja szerint a vagyon a háború végéig zárolva marad, és a sorsáról csak a háborút lezáró béketárgyalások, illetve egy majdani békemegállapodás keretében lehet dönteni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanakkor személyes véleményeként azt mondta, hogy ha lesz rá befolyása, akkor a pénzek „minden egyes euróját” Ukrajna kifizetéseire és helyreállítására fordítaná. Továbbá azt is jelezte, hogy kifejezetten sajnálná, ha akár egyetlen euró is visszakerülne Moszkvába, de szerinte addig is a nemzetközi jog tiszteletben tartása az elsődleges. Ezért Európa a végleges rendezésig a megszokott módon folytatja Ukrajna finanszírozását.

Az EU vezetői októberben elhalasztották a döntést egy, a zárolt orosz vagyonra épülő, 140 milliárd eurós „reparációs hitel” tervéről. Belgium ellenzi az eredeti konstrukciót, mert tart az esetleges orosz jogi és pénzügyi ellenlépésektől, ezért kockázatmegosztást vár a többi tagállamtól, miközben az Euroclearnél a zárolt orosz eszközök nyomán több mint 175 milliárd eurónyi készpénz halmozódott fel. A cikk azt is jelzi, hogy az összefoglaló a Censor.NET tudósítása alapján készült.

Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 23. 10:50
az ,hogy mi lesz a zarolt orosz penzekkel, majd a gyoztes eldonti !
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2026. január 23. 07:18 Szerkesztve
Aztán felébredt, mert bilibe lógott a keze... Kicsike ő ahhoz, hogy ezekről döntsön.
Válasz erre
0
0
obakapimaki
•••
2026. január 23. 07:13 Szerkesztve
Az Orosz Föderáció területén lévő európai vagyonból, ami jóval nagyobb, mint a " lefoglalt " orosz vagyon, pedig az Oroszország régi és új területeinek a helyreállísát kell fedezni, mivel tevőlegesen részt vett az unió a "háborúban" Ez a kisebbik baj. A nagyobb, hogy a valójában különleges katonai művelet lezárta után, az összes olyan ország, amely bármivel, bármikor támogatta a kievi népirtó terrorista rezsimet, kárpótlás fizetésére fogják kötelezni, mivel szándékosan fennartott egy illegitim állapotot. Ez egy teljesen tiszta jogi helyzet. Az európai hiénák és az általunk futtatott takonyszínű, drogos, tömeggyilkos náci szardarab és maffiahálózata azért ragaszkodik a harci cselekmények mindenáron való folytatásához, mert tökéletesen tisztában vannak evvel..
Válasz erre
1
0
Takagi
2026. január 22. 21:31
Szorítják a tökeit rendesen és félti az életét is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!