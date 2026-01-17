Fókuszban az AI: jön az eddigi legnagyobb Világkormányzati Csúcstalálkozó

Orbán Viktor Tucker Carlsonnak: Európának „ki kellene józanodnia, de még a ráivás fázisában van”
Amerika legnépszerűbb tévése Dubajban beszélgetett a magyar miniszterelnökkel.
A februári rendezvénynek Dubaj ad otthont.
Az eseményen 35 állam- és kormányfő, valamint több mint 150 kormányzati delegáció ás 6000 érdeklődő vesz majd részt. A csúcstalálkozót 2013 óta minden évben megrendezik, célja a jövő kormányainak alakítása. Az idei rendezvény középpontjában a mesterséges intelligencia gyors fejlődése, a változó éghajlat és a gazdasági bizonytalanság jelentette kihívások állnak. A rendezvény magas szintű fórumokat kínál az AI, az oktatás, a mobilitás, a fenntarthatóság és a gazdasági ellenállóképesség témakörében, hogy a politikai döntéshozók és szakértők közösen dolgozhassanak a megoldásokon.
Idén először ad otthont a csúcstalálkozó a Nobel-díjasok fórumának, amely lehetővé teszi, hogy a vezető tudósok közvetlenül vegyenek részt a fő politikai vitákban. Ez az új kezdeményezés hozzájárul a tudomány és a politika közötti szorosabb együttműködéshez, és elősegíti a globális kihívásokkal szembeni hatékony válaszok kialakítását – írja a lap.
Nyitókép: World Governments Summit hivatalos oldala