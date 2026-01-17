Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
dubaj világkormányzati csúcstalálkozó wgs fórum

Fókuszban az AI: jön az eddigi legnagyobb Világkormányzati Csúcstalálkozó

2026. január 17. 08:49

A februári rendezvénynek Dubaj ad otthont.

2026. január 17. 08:49
null

Február 3–5. között Dubajban rendezik meg a Világkormányzati Csúcstalálkozót (WGS), amely várhatóan a rendezvény történetének eddigi legambiciózusabb kiadása lesz – írja az Euronews.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eseményen 35 állam- és kormányfő, valamint több mint 150 kormányzati delegáció ás 6000 érdeklődő vesz majd részt. A csúcstalálkozót 2013 óta minden évben megrendezik, célja a jövő kormányainak alakítása. Az idei rendezvény középpontjában a mesterséges intelligencia gyors fejlődése, a változó éghajlat és a gazdasági bizonytalanság jelentette kihívások állnak. A rendezvény magas szintű fórumokat kínál az AI, az oktatás, a mobilitás, a fenntarthatóság és a gazdasági ellenállóképesség témakörében, hogy a politikai döntéshozók és szakértők közösen dolgozhassanak a megoldásokon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Idén először ad otthont a csúcstalálkozó a Nobel-díjasok fórumának, amely lehetővé teszi, hogy a vezető tudósok közvetlenül vegyenek részt a fő politikai vitákban. Ez az új kezdeményezés hozzájárul a tudomány és a politika közötti szorosabb együttműködéshez, és elősegíti a globális kihívásokkal szembeni hatékony válaszok kialakítását – írja a lap.

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

 

Nyitókép: World Governments Summit hivatalos oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
•••
2026. január 17. 09:33 Szerkesztve
Iparinformációtechnikailag bukás az AI. A sok kicsi indiai kéz olcsóbb mint az AI, ami még egy olyan programot se tud írni, amit egy ember tudott 40 évvel ezelőtt. A Windowsra ráengedte a Microsoft az saját AI programát, hogy programozzon. Kudarc lett a vége, sok a hiba. Az iparban nem ritka a 30-40 éves kódbázis. Ha működik ne bántsd, esetleg csomagold új köntösbe, hogy modernül nézzen ki. Van Svájcban egy szövőgyár, Steiger-textil ami pólókat sző. Megvan nekem valahol, ha nem töröltem a Steiger szoftvere DOS-ra a szövőgépekhez a 80-as évekből, amikor számítógépesítették a rendszert, gépeket. Nemrég néztem és a gyár még azokat a felújított szövőgépeket használja és a 40 éves DOS program elemei be vannak építve a Model 9 szoftverbe ami XP-re íródott és ma is használják a szoftvert ami soros csatlakozáson keresztül vezérli a szövőgépeket. A meleg pulcsik pedig kelleni fognak.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. január 17. 09:14
Az AI lufi kipukkant. Csak senki se meri kimondani, mert akkor vége a játéknak és vagyonok vesznek oda. Túltolták az ügyet, sok pénzt belenyomtak meggondolatlanul a rövidtávú nyereség reményében. Ami viszont megvalósult, az AI-nak álcázott megfigyelőrendszer ami mögött emberek ülnek. Ugye megvan még az a hír az indiai AI szolgáltatásról amelynek székhelyén, irodáiban emberek generálták a válaszokat?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!