tisza párt pénzügykutató zrt magyar péter lengyel lászló erőszak fórum választás

Itt az újabb önleleplezés: erőszaktól sem riadnának vissza a tiszások, ha nem úgy alakulna a választás

2026. február 09. 19:00

Erről Lengyel lászló közgatdász beszélt egy balatonföldvári fórumon.

2026. február 09. 19:00
null

Lengyel László közgazdász február 5-én Balatonföldváron úgynevezett választási fórumot tartott. A Pénzügykutató Zrt. vezetője, a rendezvény vége felé járva egy igencsak erős témát tett az asztalra. 

Kijelentette:

nem zárható ki, hogy ha áprilisban Magyar Péter pártja veszít, a csalódottság miatt erőszakos cselekménysorozat alakulhat ki a tiszás szavazók részvételével

– idézte a Magyar Nemzet.

Szó szerint a következő hangzott el a fórumon: „az előbb azt mondtam, hogy itt nincs erőszak. Nagyon nehéz lesz féken tartani azt a választói réteget vagy a lakosságot, aki egyszer megérezte a szabadságot. Mert most már megérezte. A választás előtt már az ország nagy része úgy érzi, hogy ő felszabadulhat. Ha újra visszanyomják a kutyaólba…”

A közgazdász itt szünetet tartott, mire egy néző közbeszólt és úgy fejezte be a mondatot: „ott is marad”. Mármint a kutya az ólban. Erre Lengyel úgy reagált: „vagy megharap. Vagy megharap.”

Az idézett részt az alábbi videóban 2:01.08-tól tekintheti meg:

Ha nyer a Tisza, „a dolgok rosszabbra is fordulhatnak”

A lap felidézte, hogy Nem Lengyel az egyetlen olyan Tisza közeli közgazdász, aki az elmúlt napokban az áprilisi szavazás lehetséges kimenetelével foglalkozott. Felcsuti Péter is ezt tette február 6-án. A volt bankvezér akkor arról beszélt: 

egyáltalán nem biztos, hogy azonnal beköszönt Magyarországon a Kánaán, ha a Tisza diadalmaskodik”.

Felcsuti úgy látja: „ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, (…) a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak”.

A megszorítócsomag kapcsán is előkerült Lengyel és Felcsuti neve

A Magyar Nemzet összeállításában arra is rámutatott, hogy Lengyel László és Felcsuti Péter egyaránt jól értesült lehet a Tisza dolgait illetően, hiszen ahogy arról az Index is beszámolt tavaly novemberi, nagy port kavart cikkében, mindkét közgazdász kézjegye szerepelhet azon a kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomagon, ami a Tisza Pártnak készült.

Emlékezetes, hogy hónapokkal ezelőtt mindketten tagadták, hogy bármi közük lenne a brutális intézkedéseket tartalmazó javaslatgyűjteményhez, azóta azonban megannyi alkalommal előkerült a nevük Magyar Péter pártjával összefüggésben.

Február eleji nyilatkozataik pedig arra utalhatnak, hogyha a Tisza nyer, gazdasági lejtmenet jöhet, ha veszít, a csalódottság miatt akár erőszakos cselekménysorozat is kialakulhat.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

nemenvagyoken
2026. február 09. 20:53
De azért az ilyen Lengyel-féle gennyládák és a családtagjaik is felvesznek mindenféle állami kedvezményt és juttatást... A dualizmus korának egyik legnagyobb hibája az volt, hogy minden jöttmentnek polgárjogot adtak. Nem kellett volna.
Válasz erre
0
0
Ati Papa
2026. február 09. 20:23
Milyen szabadságról delirál ez a pulóveres féleszű ? Fordítva ül a lovon. Rengeteg ember örülhet az eddigi igazán sokrétű intézkedéseknek. Ezek után tényleg felszabadultnak érezhetik magukat. A kutyaólba a TISZA győzelem után fogják visszanyomni az ország nagy részét. A " szakértőik " kezdettől fogva erről álmodoznak .
Válasz erre
4
0
elfújta az ellenszél
2026. február 09. 20:19
Ez jó hír, mert ha Lengyel László azt mondja hogy erőszak jön, akkor garantáltan békés lesz a választás utáni időszak. Olyat még nem mondott, aminek ne az ellenkezője következett volna
Válasz erre
3
0
Lakat1983
2026. február 09. 20:16
Mocorogjanak csak. Ha polgárháborút akarnak, abból nem jönnek ki jól. Sok embernek viszket ám a tenyere, hogy az első adandó alkalommal csúnyán pofán is basszák ezt a rühes, agresszív, tiszás kretén bandát.
Válasz erre
3
0
