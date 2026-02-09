Itt az újabb önleleplezés: erőszaktól sem riadnának vissza a tiszások, ha nem úgy alakulna a választás

A mese helyett: ismerjük meg a Tisza valódi programját!
Erről Lengyel lászló közgatdász beszélt egy balatonföldvári fórumon.
Lengyel László közgazdász február 5-én Balatonföldváron úgynevezett választási fórumot tartott. A Pénzügykutató Zrt. vezetője, a rendezvény vége felé járva egy igencsak erős témát tett az asztalra.
Kijelentette:
nem zárható ki, hogy ha áprilisban Magyar Péter pártja veszít, a csalódottság miatt erőszakos cselekménysorozat alakulhat ki a tiszás szavazók részvételével
– idézte a Magyar Nemzet.
Szó szerint a következő hangzott el a fórumon: „az előbb azt mondtam, hogy itt nincs erőszak. Nagyon nehéz lesz féken tartani azt a választói réteget vagy a lakosságot, aki egyszer megérezte a szabadságot. Mert most már megérezte. A választás előtt már az ország nagy része úgy érzi, hogy ő felszabadulhat. Ha újra visszanyomják a kutyaólba…”
A közgazdász itt szünetet tartott, mire egy néző közbeszólt és úgy fejezte be a mondatot: „ott is marad”. Mármint a kutya az ólban. Erre Lengyel úgy reagált: „vagy megharap. Vagy megharap.”
Az idézett részt az alábbi videóban 2:01.08-tól tekintheti meg:
A lap felidézte, hogy Nem Lengyel az egyetlen olyan Tisza közeli közgazdász, aki az elmúlt napokban az áprilisi szavazás lehetséges kimenetelével foglalkozott. Felcsuti Péter is ezt tette február 6-án. A volt bankvezér akkor arról beszélt:
egyáltalán nem biztos, hogy azonnal beköszönt Magyarországon a Kánaán, ha a Tisza diadalmaskodik”.
Felcsuti úgy látja: „ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, (…) a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak”.
A Magyar Nemzet összeállításában arra is rámutatott, hogy Lengyel László és Felcsuti Péter egyaránt jól értesült lehet a Tisza dolgait illetően, hiszen ahogy arról az Index is beszámolt tavaly novemberi, nagy port kavart cikkében, mindkét közgazdász kézjegye szerepelhet azon a kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomagon, ami a Tisza Pártnak készült.
Emlékezetes, hogy hónapokkal ezelőtt mindketten tagadták, hogy bármi közük lenne a brutális intézkedéseket tartalmazó javaslatgyűjteményhez, azóta azonban megannyi alkalommal előkerült a nevük Magyar Péter pártjával összefüggésben.
Február eleji nyilatkozataik pedig arra utalhatnak, hogyha a Tisza nyer, gazdasági lejtmenet jöhet, ha veszít, a csalódottság miatt akár erőszakos cselekménysorozat is kialakulhat.
