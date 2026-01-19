Ezt nem lesz képes feldolgozni Zelenszkij – Ukrajna helyett teljesen más téma került terítékre a globális eseményen

Ukrajna ügye néhány nap alatt lekerült az európai politikai napirend éléről, miután a Grönland kapcsán kialakult helyzet miatt a transzatlanti kapcsolatokat új feszültségek kezdték meghatározni. Az európai vezetők korábban azzal számoltak, hogy a davosi Világgazdasági Fórumot az amerikaiakkal való megbeszéléseknek, és az ukrajnai háború kérdésének fogják szentelni, de nem sokkal a találkozó előtt a hangsúly áttevődött az ukrán biztonsági garanciákról a vámháborús fenyegetésekre, a megtorló intézkedésekre és a NATO jövőjére. Európa számára jelenleg az elsődleges feladat a Washingtonnal való kapcsolatának megmentése, az ukrajnai háború gyakorlatilag teljesen kiszorult a képből – hivatkozik egy uniós diplomata nyilatkozatára a Financial Times.

A fordulat közvetlen kiváltó okai a Donald Trump által kilátásba helyezett új vámok, valamint az amerikai elnök Grönland megszerzéséről szóló nyilatkozatai voltak. Ezek a kijelentések teljesen átírták a davosi tárgyalások forgatókönyvét: