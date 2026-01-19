Ezt nem lesz képes feldolgozni Zelenszkij – Ukrajna helyett teljesen más téma került terítékre a globális eseményen

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
A korábbi elképzelésekkel ellentétben a davosi Világgazdasági Fórum központi témája nem Ukrajna, hanem Grönland lett.
Ukrajna ügye néhány nap alatt lekerült az európai politikai napirend éléről, miután a Grönland kapcsán kialakult helyzet miatt a transzatlanti kapcsolatokat új feszültségek kezdték meghatározni. Az európai vezetők korábban azzal számoltak, hogy a davosi Világgazdasági Fórumot az amerikaiakkal való megbeszéléseknek, és az ukrajnai háború kérdésének fogják szentelni, de nem sokkal a találkozó előtt a hangsúly áttevődött az ukrán biztonsági garanciákról a vámháborús fenyegetésekre, a megtorló intézkedésekre és a NATO jövőjére. Európa számára jelenleg az elsődleges feladat a Washingtonnal való kapcsolatának megmentése, az ukrajnai háború gyakorlatilag teljesen kiszorult a képből – hivatkozik egy uniós diplomata nyilatkozatára a Financial Times.
A fordulat közvetlen kiváltó okai a Donald Trump által kilátásba helyezett új vámok, valamint az amerikai elnök Grönland megszerzéséről szóló nyilatkozatai voltak. Ezek a kijelentések teljesen átírták a davosi tárgyalások forgatókönyvét:
Kijev finanszírozása és az ukrajnai háború helyett a dán fennhatóság alatt álló sziget sorsának kérdése került a középpontba.
Európa hiába dolgozott hónapokon át azon, hogy hosszú távú amerikai biztonsági garanciákat szerezzen Ukrajna számára, egyetlen hétvége elegendő volt ahhoz, hogy az ukrajnai háború háttérbe szoruljon.
„Ukrajna egyszerűen kicsúszott a fókuszból” – foglalta össze röviden a lapnak nyilatkozó diplomata.
Trump nemrég bejelentette, hogy további 10 százalékos vámmal sújtaná azokat az európai országokat, amelyek ellenzik Grönland amerikai kézbe kerülését.
Brüsszelben pedig már nem Kijev további támogatása a fő téma, hanem az, miként reagáljon az EU az amerikai nyomásgyakorlásra.
Felmerült egy akár 93 milliárd euró értékű amerikai importra kivethető vámcsomag és az úgynevezett anti-kényszerítő eszköz alkalmazása is. Bár egyes vezetők továbbra is kompromisszumot remélnek az ukrán kérdésben, az igazság az, hogy Európa figyelme most saját gazdasági érdekeire, szövetségi rendszerére és az Egyesült Államokkal való kapcsolatára összpontosul, Ukrajna pedig parkolópályára került az európai politikai napirenden – írja a lap.
