Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború grönland orosz-ukrán háború ukrajnai háború donald trump európa ukrajna

Ezt nem lesz képes feldolgozni Zelenszkij – Ukrajna helyett teljesen más téma került terítékre a globális eseményen

2026. január 19. 22:16

A korábbi elképzelésekkel ellentétben a davosi Világgazdasági Fórum központi témája nem Ukrajna, hanem Grönland lett.

2026. január 19. 22:16
null

Ukrajna ügye néhány nap alatt lekerült az európai politikai napirend éléről, miután a Grönland kapcsán kialakult helyzet miatt a transzatlanti kapcsolatokat új feszültségek kezdték meghatározni. Az európai vezetők korábban azzal számoltak, hogy a davosi Világgazdasági Fórumot az amerikaiakkal való megbeszéléseknek, és az ukrajnai háború kérdésének fogják szentelni, de nem sokkal a találkozó előtt a hangsúly áttevődött az ukrán biztonsági garanciákról a vámháborús fenyegetésekre, a megtorló intézkedésekre és a NATO jövőjére. Európa számára jelenleg az elsődleges feladat a Washingtonnal való kapcsolatának megmentése, az ukrajnai háború gyakorlatilag teljesen kiszorult a képből – hivatkozik egy uniós diplomata nyilatkozatára a Financial Times.

A fordulat közvetlen kiváltó okai a Donald Trump által kilátásba helyezett új vámok, valamint az amerikai elnök Grönland megszerzéséről szóló nyilatkozatai voltak. Ezek a kijelentések teljesen átírták a davosi tárgyalások forgatókönyvét: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Kijev finanszírozása és az ukrajnai háború helyett a dán fennhatóság alatt álló sziget sorsának kérdése került a középpontba.

Európa hiába dolgozott hónapokon át azon, hogy hosszú távú amerikai biztonsági garanciákat szerezzen Ukrajna számára, egyetlen hétvége elegendő volt ahhoz, hogy az ukrajnai háború háttérbe szoruljon.

„Ukrajna egyszerűen kicsúszott a fókuszból” – foglalta össze röviden a lapnak nyilatkozó diplomata.

Trump nemrég bejelentette, hogy további 10 százalékos vámmal sújtaná azokat az európai országokat, amelyek ellenzik Grönland amerikai kézbe kerülését.

Brüsszelben pedig már nem Kijev további támogatása a fő téma, hanem az, miként reagáljon az EU az amerikai nyomásgyakorlásra.

Felmerült egy akár 93 milliárd euró értékű amerikai importra kivethető vámcsomag és az úgynevezett anti-kényszerítő eszköz alkalmazása is. Bár egyes vezetők továbbra is kompromisszumot remélnek az ukrán kérdésben, az igazság az, hogy Európa figyelme most saját gazdasági érdekeire, szövetségi rendszerére és az Egyesült Államokkal való kapcsolatára összpontosul, Ukrajna pedig parkolópályára került az európai politikai napirenden – írja a lap.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 


 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. január 20. 16:49
mar mindenki unja zelenszki rusnya kovetelozo ocsmany pofajat
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2026. január 20. 15:41
"Ukrajna ügye néhány nap alatt lekerült az európai politikai napirend éléről,..." Ügyes ez a Trump. Rothadó fogú Leila már azt hitte világbajnok szarkavarásból, erre kiderül, hogy ő az a szar
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 20. 07:56
Ha az volt a cél, hogy a picsogó erdész pénzelése lekerüljön a napirendről, jeles módon megoldotta.
Válasz erre
4
0
Élő Éva
2026. január 20. 07:40
1. Grönland őslakosságának megvásárlása, lecserélése vs. ügynökökre. 2. Népszavazással kikiáltani Grönland függetlenségét. 3. Az USA valamilyen politikai formációval /perszonálunió/ fennhatóságot szerez. 4. Mindeközben valamilyen megoldást találni a jég borjadzásának kivédésére, hogy a belső területekre iglun kívül mást is lehessen építeni. 5, Az EU-nak marad a gyermekversike: "Megy a hajó a Szajnán, Rajnán, stb. lemaradt a kapitány, kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll!"
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!