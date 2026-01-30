Erdélyből leplezték le a Tiszának drukkoló Parászka Boróka rasszistázó akcióját

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
A százezres elérésű, Orbán-fóbiás erdélyi újságíró-influencer Lázár János megszólalására akart ráakaszkodni egy állítólagos rasszista történettel, aztán szembejött a valóság.
Parászka Boróka, az ismert erdélyi újságírónő egy minapi posztjában arról számolt be, hogy hivatalba jár egy fiatal roma nővel,
akinek állítólag nincsenek hivatalos papírjai, és ezt szeretné elintézni.
Parászka nem közölt pontosabb részleteket az egész ügyről az irodalmias stílusban megírt posztjában.
Az Ugar nevű oldalon Tordai András hosszú cikkben elemezte Parászka írását, kétséges elemeket felfedezve a történetben.
Tordai arról írt:
„A következő kérdésekkel fordultunk Parászka Borókához:
• Pontosan milyen iratokat akartak intézni pénteken, és kinek (mármint a roma hölgynek vagy az ő gyerekeinek)?
• Melyik településen, melyik hivatalt keresték fel?
• Mi történt ott, milyen jellegű diszkriminációval találkoztak, mik voltak ennek a jelei?
• Mikor kezdték az ügyintézés-sorozatot ezzel a roma hölggyel, konkrétan milyen lépéseket kellett megtenniük eddig, közben esetleg milyen nehézségekbe ütköztek?
• Hol van az a hely, ahol bemondanak közérdekű információkat romani nyelven is?
• Az Ön posztja hatására rengetegen jelezték segítő szándékukat, és Ön is jelezte, hogy igyekeznek elrendezni annak lehetőségét, hogy a roma hölgy, akit ön pénteken elkísért, adományokat fogadhasson, ugyanis minden nap számít a nagy hideg miatt. Mely civil szerveződésekkel dolgoznak közösen ennek érdekében, és hol tart ennek a megszervezése?
Parászka Boróka levelünket ignorálta, cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.
(...)
Parászka Boróka írása tele van ellentmondásokkal, mesterségesen idéz elő érzelmi manipulálásra alkalmas hangulatot, írását semmi sem különbözeti meg azoktól a kamuposztoktól, ahol »mindkét lábam le van vágva, de ilyen tortát sütöttem, és még senki sem lájkolta«, valamint történetének legfontosabb elemeit cáfolják a szociális ágazatban dolgozó forrásaink és az önkormányzatok által közölt válaszok.
Márpedig, ha a hivatalok sem tudnak Parászka és a 24 éves roma nő látogatásáról, akkor nyugodtan megfogalmazhatjuk gyanúnkat: a teljes történet fikció. Persze ez felvet egy kérdést: miért tenne ilyent Parászka Boróka, a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió közalkalmazotti státuszban dolgozó munkatársa, aki nemcsak saját maga felel az általa megjelentetett írásokért, hanem az őt alkalmazó Marosvásárhelyi Rádió, egy közintézmény kredibilitását is kompromittálja?
A választ mi sem tudjuk, de sejtéseink vannak.”
