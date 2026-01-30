Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Erdély roma Parászka Boróka Románia

Erdélyből leplezték le a Tiszának drukkoló Parászka Boróka rasszistázó akcióját

2026. január 30. 09:21

A százezres elérésű, Orbán-fóbiás erdélyi újságíró-influencer Lázár János megszólalására akart ráakaszkodni egy állítólagos rasszista történettel, aztán szembejött a valóság.

2026. január 30. 09:21
null

Parászka Boróka, az ismert erdélyi újságírónő egy minapi posztjában arról számolt be, hogy hivatalba jár egy fiatal roma nővel, 

akinek állítólag nincsenek hivatalos papírjai, és ezt szeretné elintézni. 

Parászka nem közölt pontosabb részleteket az egész ügyről az irodalmias stílusban megírt posztjában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Parászka Boróka és a felelőtlen hangulatkeltés anatómiája

Jegyzetek a sajtóetika határairól egy kampányidőszakban.

Az Ugar nevű oldalon Tordai András hosszú cikkben elemezte Parászka írását, kétséges elemeket felfedezve a történetben.

Tordai arról írt:

„A következő kérdésekkel fordultunk Parászka Borókához:

• Pontosan milyen iratokat akartak intézni pénteken, és kinek (mármint a roma hölgynek vagy az ő gyerekeinek)?

• Melyik településen, melyik hivatalt keresték fel?

• Mi történt ott, milyen jellegű diszkriminációval találkoztak, mik voltak ennek a jelei?

• Mikor kezdték az ügyintézés-sorozatot ezzel a roma hölggyel, konkrétan milyen lépéseket kellett megtenniük eddig, közben esetleg milyen nehézségekbe ütköztek?

• Hol van az a hely, ahol bemondanak közérdekű információkat romani nyelven is?

• Az Ön posztja hatására rengetegen jelezték segítő szándékukat, és Ön is jelezte, hogy igyekeznek elrendezni annak lehetőségét, hogy a roma hölgy, akit ön pénteken elkísért, adományokat fogadhasson, ugyanis minden nap számít a nagy hideg miatt. Mely civil szerveződésekkel dolgoznak közösen ennek érdekében, és hol tart ennek a megszervezése?

Parászka Boróka levelünket ignorálta, cikkünk megjelenéséig nem válaszolt. 

(...)

Parászka Boróka írása tele van ellentmondásokkal, mesterségesen idéz elő érzelmi manipulálásra alkalmas hangulatot, írását semmi sem különbözeti meg azoktól a kamuposztoktól, ahol »mindkét lábam le van vágva, de ilyen tortát sütöttem, és még senki sem lájkolta«, valamint történetének legfontosabb elemeit cáfolják a szociális ágazatban dolgozó forrásaink és az önkormányzatok által közölt válaszok.

Márpedig, ha a hivatalok sem tudnak Parászka és a 24 éves roma nő látogatásáról, akkor nyugodtan megfogalmazhatjuk gyanúnkat: a teljes történet fikció. Persze ez felvet egy kérdést: miért tenne ilyent Parászka Boróka, a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió közalkalmazotti státuszban dolgozó munkatársa, aki nemcsak saját maga felel az általa megjelentetett írásokért, hanem az őt alkalmazó Marosvásárhelyi Rádió, egy közintézmény kredibilitását is kompromittálja?

A választ mi sem tudjuk, de sejtéseink vannak.”

Nyitókép: archív

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
strz-123
2026. január 30. 11:57
Ezeket a posztokat hívjuk "Karafiáth díjas" áltörténeteknek. Említett hölgy híres arról, hogy ele véletlenül mindig az balos ideológia aktuális szent tehenének megfelelő, azt illusztráló történetek esnek meg. Ha éppen MeeToo fut nagyon, akkor a hatalmukkal visszaélő férfiak áldozatát pátyolgatja, ha kapcsolaton belüli erőszak ő nőverő férfiak mellett ül az étteremben, akik épp akkor, mindenki előtt terrorizálják az asszonyt, ha a migránsok akkor meg azok vannak mellette elnyomva a vonaton. Az említett, éppen aktuális célcsoportok pedig éppen elszenvedik az aktuális demagógia által tolt és emlegetett elnyomást, és ezzel Karafiáth mintegy bejelentkezik az online felületeken, mint megbízható komisszár aki mindig szem előtt tartja a párt érdekeit. A balosok szellemi szinvonalát jelzi, hogy vakok arra ez a tipusó kontentgyártás mennyire átlátszó, és mennire visszafelé sül el. Ők azt látják, hogy nyugatról annak jönnek a Soros dollárok, aki sok ilyet posztol. Annak lesz széke. Védett helye.
Válasz erre
0
0
crydog
2026. január 30. 11:57
Nem roma hanem cigány. Akinek ez pejoratív az magára ismer. Magyar ember évszázadokig így nevezete a cigányembert, még maguk a cigányok is így nevezték magukat. Sőt, borsodiként nap mint nap szembesülök azzal hogy még ma is cigánynak hívják magukat. Hogy van ez? A cigány hívhatja magát cigánynak, parasztozhat mellé, de ha én mondom hogy cigány az rasszizmus? Márpedig én nem romázok, leszarom.
Válasz erre
0
0
time
2026. január 30. 11:39
Remélem, a magyar kormány is finanszírozza ezt a remek rádiót.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 30. 11:39
2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul akkor, Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!