Megvan, ki építené újra Ukrajnát: a BlackRock

Mivel Ukrajna újjáépítésének finanszírozásában várhatóan Európa viselné a legnagyobb terhet, ezek az aggodalmak most újra felszínre kerülhetnek.

Amerikai üzleti szemlélet az újjáépítés mögött

A jelenlegi tárgyalásokban a BlackRock egyelőre tanácsadói szerepet tölt be, díjazás nélkül. Nem világos azonban, hogy ez a mandátum a későbbiekben bővül-e, különösen akkor, ha megszületik a békemegállapodás. A lap szerint a vagyonkezelő bevonása erősítette azt a benyomást, hogy a Trump-adminisztráció az ukrán újjáépítést elsősorban üzleti lehetőségként kezeli.

A cikk felidézi, hogy Donald Trump korábban olyan megállapodást is szorgalmazott, amely amerikai részesedést biztosított volna Ukrajna ásványkincseiből.

A béketárgyalások fő amerikai tárgyalói között pedig ingatlanfejlesztők is feltűntek, köztük Trump bizalmasa, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner. A tárgyalásokon a BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink is részt vett. A béketerv jelenlegi változata amerikai befektetési lehetőségek egész sorát vázolja fel, és szabadkereskedelmi megállapodást is kilátásba helyez. Trump a lap szerint a Zelenszkijjel folytatott tárgyalások során úgy fogalmazott: