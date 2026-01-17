Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány európai unió orosz-ukrán háború pénz csehország házelnök

Bekeményítettek a csehek – Zelenszkij ennek nem fog örülni

2026. január 17. 22:51

Tomio Okamura továbbra sem finomkodik, ha Ukrajnáról van szó.

2026. január 17. 22:51
null

Sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, amelynek európai uniós tagságával sem lehet egyetérteni – nyilatkozta Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke az M1 aktuális csatornának egy szombaton közölt interjúban.

A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom politikusát arról kérdezte a közmédia, hogy továbbra is tartja-e az újévi beszédét, amelyben a kormánykoalíciós politikus bírálta fegyverek küldését Ukrajnának, illetve az ukrán állam vezetését. Elutasította Ukrajna európai uniós tagságát és éles kritikával illette az Európai Unió álláspontját ez ügyben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Tovább a cikkhezchevron

A politikus azt mondta, a támadások ellenére véleménye nem változott, ráadásul régen nem kapott annyi pozitív visszajelzést, mint a több millió cseh által megnézett beszédét követően.

Sokan jelezték számára, hogy „végre elhangzott az igazság, az az igazság, amit ők féltek kimondani” – fogalmazott, hozzáfűzve: ezért is szeretné elérni, hogy a cseh közszolgálati televízió is adja le a beszédét.

Felhívta a figyelmet: a cseh közmédia mindeddig csak kommentálta a beszédét és részleteket idézett belőle, ami „furcsa hozzáállás”. Hozzátette: pontosan ezért is készítenek elő egy törvényt az új kormányban, amellyel eltörölnék a közmédia üzembentartási díjait, s azt akarják, hogy 

a műsorszolgáltatás kiegyensúlyozott legyen, és minden politikai vélemény megjelenjen benne”.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyeten cseh korona sem megy Ukrajnába

Az SPD-s politikus pártja álláspontját ismertetve közölte: az Ukrajnának szánt fegyverek és a pénz küldésének leállítását szorgalmazzák, azt pedig már sikerült is elérniük, hogy az eddig 1,9 milliárd koronát felemésztő lőszervásárlási kezdeményezésbe többé ne kerüljön cseh közpénz. Egyúttal kijelentették, hogy egyetlen cseh katona sem megy Ukrajnába, a jövőben sem – fűzte hozzá.

Elmondta, hogy a kormánykoalíciónak 108 képviselője van a 200 fős parlamentben, a második legerősebb SPD pedig 15 fővel képviselteti magát. Létszámukhoz képest tehát szerinte már így is jelentős eredményeket értek el.

Kijelentette: nem engednek álláspontjukból, amely szerint sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, s 

a békét akarják, nem a háborút.

Közölte, az új közös kormányprogramban Ukrajnával kapcsolatban szerepel, hogy a kormány a konfliktus diplomáciai úton történő lezárására és a békére fog törekedni. „Ez a mi programnyilatkozatunk és én ezt betartom” – rögzítette.

Ezért bukott el az előző cseh kabinet

Tomio Okamura megerősítette, hogy az SPD nem ért egyet Ukrajna EU-tagságával, mert arra a csehek fizetnének rá. Az előző, Fiala-kormány „teljesen eladósította a Cseh Köztársaságot”, így a költségvetésben nincs pénz Ukrajnára – fűzte hozzá.

Az SPD számára a cseh állampolgár az első, ezért azt akarják, hogy 

a cseh pénzek elsősorban a cseh emberekbe legyenek fektetve, hogy a cseh polgároknak jobb legyen” 

– emelte ki.

Annak kapcsán, hogy újévi beszédét követően az ellenzék le akarta őt váltatni, kijelentette: „a kétségbeesett kapálózás megerősíti, hogy nincs semmilyen konstruktív, pozitív témájuk” és az ő leváltásával foglalkoznak a cseh emberek problémáinak megoldása helyett.

Mint mondta, a mai ellenzék elvesztette a csehek bizalmát, a választásokat, mert „számukra Ukrajna volt az első helyen”, elfeledkeztek a cseh emberekről. Ezzel szemben az ő kormányuk számára Csehország az első, a cseh emberek boldogulása van a fókuszban – hangoztatta.

(MTI)

Nyitókép: ALEX MITA / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. január 18. 00:29
Úgy tűnik, hogy 'Svejk, a derék katona' gerincet növeszt? Vagyis a cselákok is beintenek a DS brüsszeli csicskáinak? Ez nagyon jó fejlemény. Minél több ország tanul a magyaroktól, annál többen felbátorodnak! És remélhetőleg nem csak a volt bolsevik vezetésű országok, hanem esetleg nyugatabbra is kezdhetnek kicsit észhez térni? Tudom, azok sokkal agymosottabbak, dehát előbb- utóbb talán...?
Válasz erre
2
0
jump-ing
2026. január 18. 00:02
Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke ---- mit keres ott egy Japó? (bár némileg jobb mint, egy hazai zsírcigány)
Válasz erre
0
5
neszteklipschik
•••
2026. január 17. 23:50 Szerkesztve
"a cseh pénzek elsősorban a cseh emberekbe legyenek fektetve, hogy a cseh polgároknak jobb legyen” Az ilyesmitől kapnak a lippsik agyvérzést: amikor egy "cseléd kelet-európai ország" elzárja a pénzszívattyút és elkezdi a saját lakosságát előnyben részesíteni a globális "Gazdákkal" szemben. Ti csehek -a többi volt szocialista országhoz hasonlóan- gyarmatnak lettetek felvéve, hogy merészelitek az erőforrásaitokat megtartani magatoknak??? És igen: Magyarországgal is ugyanez a "baj"! Meg az összes többi országgal is, aminek a vezetése "populistának" van minősítve, a "mértékadó" fösodratú sajtó által.
Válasz erre
7
0
Teréz Pitykéz
2026. január 17. 23:22
Egy értelmes ember… racionális gondolatokkal , jó hozzáállással
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!