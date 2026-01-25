Az élet-halál mesterét játszotta a német ápoló: több mint 100 gyilkosság kötődhet a nevéhez

Töltőre dugott mobilt használt a fiatal lány – belehalt a sérüléseibe
A lányt az intenzív osztályon kezelték, azonban többnapos küzdelem után életét vesztette.
Az ápoló az éjszakai műszakokban túlzott mennyiségű altató- és fájdalomcsillapító adagokat adott súlyosan betegeknek.
Egy korábbi német ápolót, akit tavaly novemberben 10 beteg meggyilkolásáért és 27 gyilkossági kísérletért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek, több mint 100 további halálesettel is összefüggésbe hozhatnak – közölte Aachen főügyésze, Katja Schlenkermann-Pitts a BBC-vel.
A kezdeti tárgyalás során a bíróság megállapította, hogy az ápoló az éjszakai műszakokban túlzott mennyiségű altató- és fájdalomcsillapító adagokat adott súlyosan betegeknek úgy, hogy tisztában volt a potenciálisan halálos következményekkel.
A bírák szerint a cselekményeket személyes nyugtalanság és az éjszakai műszakok alatti rend iránti vágy vezérelte.
A vádlott a tárgyalás során tagadta a vádakat, és azt állította, hogy csupán segíteni akarta a betegek elalvását, és nem hitte, hogy a gyógyszerek halálos kockázatot jelenthetnek.
Az ügyészek a bíróság előtt kijelentették, hogy a vádlott „ingerült” volt és empátiahiányt mutatott azokkal a betegekkel szemben, akik magasabb szintű ellátást igényeltek. Az ápolót azzal vádolták, hogy „élet és halál mestereként” tevékenykedett.
A hatóságok az újonnan feltárt esetek miatt mintegy 60 exhumációt rendeltek el, köztük olyan páciensekét is, akik évekkel korábban hunytak el.
Az ügy sok tekintetben hasonlít Niels Högel eseteire, akit 2019-ben 85 beteg meggyilkolásáért ítéltek el Észak-Németországban, és aki a modern német történelem egyik legkönyörtelenebb sorozatgyilkosaként vált ismerté.
