Az élet-halál mesterét játszotta a német ápoló: több mint 100 gyilkosság kötődhet a nevéhez

A vádlott a tárgyalás során tagadta a vádakat, és azt állította, hogy csupán segíteni akarta a betegek elalvását, és nem hitte, hogy a gyógyszerek halálos kockázatot jelenthetnek.

Az ügyészek a bíróság előtt kijelentették, hogy a vádlott „ingerült” volt és empátiahiányt mutatott azokkal a betegekkel szemben, akik magasabb szintű ellátást igényeltek. Az ápolót azzal vádolták, hogy „élet és halál mestereként” tevékenykedett.

A hatóságok az újonnan feltárt esetek miatt mintegy 60 exhumációt rendeltek el, köztük olyan páciensekét is, akik évekkel korábban hunytak el.

Az ügy sok tekintetben hasonlít Niels Högel eseteire, akit 2019-ben 85 beteg meggyilkolásáért ítéltek el Észak-Németországban, és aki a modern német történelem egyik legkönyörtelenebb sorozatgyilkosaként vált ismerté.

A nyitókép illusztráció: Andres Larrovere / AFP