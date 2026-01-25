Ft
01. 25.
vasárnap
Németország ápoló halál beteg

Az élet-halál mesterét játszotta a német ápoló: több mint 100 gyilkosság kötődhet a nevéhez

2026. január 25. 11:54

Az ápoló az éjszakai műszakokban túlzott mennyiségű altató- és fájdalomcsillapító adagokat adott súlyosan betegeknek.

2026. január 25. 11:54
Egy korábbi német ápolót, akit tavaly novemberben 10 beteg meggyilkolásáért és 27 gyilkossági kísérletért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek, több mint 100 további halálesettel is összefüggésbe hozhatnak – közölte Aachen főügyésze, Katja Schlenkermann-Pitts a BBC-vel.

A kezdeti tárgyalás során a bíróság megállapította, hogy az ápoló az éjszakai műszakokban túlzott mennyiségű altató- és fájdalomcsillapító adagokat adott súlyosan betegeknek úgy, hogy tisztában volt a potenciálisan halálos következményekkel.

A bírák szerint a cselekményeket személyes nyugtalanság és az éjszakai műszakok alatti rend iránti vágy vezérelte.

A vádlott a tárgyalás során tagadta a vádakat, és azt állította, hogy csupán segíteni akarta a betegek elalvását, és nem hitte, hogy a gyógyszerek halálos kockázatot jelenthetnek.

Az ügyészek a bíróság előtt kijelentették, hogy a vádlott „ingerült” volt és empátiahiányt mutatott azokkal a betegekkel szemben, akik magasabb szintű ellátást igényeltek. Az ápolót azzal vádolták, hogy „élet és halál mestereként” tevékenykedett.

A hatóságok az újonnan feltárt esetek miatt mintegy 60 exhumációt rendeltek el, köztük olyan páciensekét is, akik évekkel korábban hunytak el.

Az ügy sok tekintetben hasonlít Niels Högel eseteire, akit 2019-ben 85 beteg meggyilkolásáért ítéltek el Észak-Németországban, és aki a modern német történelem egyik legkönyörtelenebb sorozatgyilkosaként vált ismerté.

 A nyitókép illusztráció: Andres Larrovere / AFP

