Alighanem új rekord született: több mint száz autót tört fel egyetlen hét alatt egy migráns Franciaországban

Egy 40 éves tunéziai férfit ítéltek el Franciaországban, miután egy hét alatt több mint 100 gépkocsit tört fel. Az információk szerint Wajdi Bokadi 2024. január 3. és 8. között Angers-ban, majd január 8-10. között Cholet-ban a városi pályaudvarok közelében parkoló autókat törte fel, hogy értéktárgyakat lopjon belőlük – írta a Remix News.

Összesen 103 autót rongált meg.

A tunéziai férfi nem jelent meg a január 12-i tárgyaláson, ennek ellenére 12 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a lopások miatt. Emellett 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetést is kapott az üggyel összefüggő, hasonló cselekményekért, továbbá kitiltották a francia területről is.