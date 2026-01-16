Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bűnözés franciaország migráció

Alighanem új rekord született: több mint száz autót tört fel egyetlen hét alatt egy migráns Franciaországban

2026. január 16. 21:31

Egy év börtönre ítélte a bíróság.

2026. január 16. 21:31
null

Egy 40 éves tunéziai férfit ítéltek el Franciaországban, miután egy hét alatt több mint 100 gépkocsit tört fel. Az információk szerint Wajdi Bokadi 2024. január 3. és 8. között Angers-ban, majd január 8-10. között Cholet-ban a városi pályaudvarok közelében parkoló autókat törte fel, hogy értéktárgyakat lopjon belőlük – írta a Remix News.

Összesen 103 autót rongált meg.

A tunéziai férfi nem jelent meg a január 12-i tárgyaláson, ennek ellenére 12 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a lopások miatt. Emellett 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetést is kapott az üggyel összefüggő, hasonló cselekményekért, továbbá kitiltották a francia területről is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Franciaországban nem ismeretlenek az ilyen típusú bűncselekmények, az országban köztudott, hogy jól szervezett autófeltörő bandák működnek, amelyek szoros kapcsolatban állnak észak-afrikai bűnözőkkel. Tavaly öt személyt ítéltek börtönbüntetésre ilyen bűnszervezetben való részvételük miatt. 2023-ban egy algériai állampolgárt – aki már korábban is kiutasítási határozat hatálya alatt állt – 18 hónap börtönbüntetésre ítéltek, miután bűnösnek találták körülbelül 80 lopás és betörés elkövetésében, amelyeket mindössze három hónap alatt követett el országszerte.

Nyitókép forrása: Thomas SAMSON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. január 16. 21:53
Remember Elin Krantz !!!😱☠️🙏🛐✝️
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2026. január 16. 21:51
Ez arra felé a hétköznapok része!!!!! MEGSZOKTÁK!!!:)))
Válasz erre
1
0
Treeoflife
•••
2026. január 16. 21:50 Szerkesztve
Ezek szerint nemcsak agysebészeket, hanem autó"műszerészeket" is sikerült importálni. A lehetőség a csillagos ég, bővelkednek eü. és szakipari mesteremberekben is. De azért az ítélet sem semmi .... "12 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a lopások miatt. Emellett 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetést is kapott az üggyel összefüggő, hasonló cselekményekért, továbbá kitiltották a francia területről is." Ezt mégis hogy kell értelmezni? Letöltendő, majd jutalomként felfüggesztett, ráadásul kitiltották francia területről. Most akkor lecsukni, vagy elzavarni akarják? És hogy oldják meg mindezt egyszerre?
Válasz erre
4
0
survivor
2026. január 16. 21:47
"Nem jelent meg a tárgyalason.."🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!