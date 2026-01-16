Alighanem új rekord született: több mint száz autót tört fel egyetlen hét alatt egy migráns Franciaországban

Faktum: Rendbontások és zavargások szilveszterkor – egy évtized mérlege Nyugat Európában a 2015-ös migrációs válság óta
A 2015-ös nagy migrációs hullám alapjaiban formálta át Nyugat-Európa nagyvárosainak társadalmi és kulturális arculatát.
Egy év börtönre ítélte a bíróság.
Egy 40 éves tunéziai férfit ítéltek el Franciaországban, miután egy hét alatt több mint 100 gépkocsit tört fel. Az információk szerint Wajdi Bokadi 2024. január 3. és 8. között Angers-ban, majd január 8-10. között Cholet-ban a városi pályaudvarok közelében parkoló autókat törte fel, hogy értéktárgyakat lopjon belőlük – írta a Remix News.
Összesen 103 autót rongált meg.
A tunéziai férfi nem jelent meg a január 12-i tárgyaláson, ennek ellenére 12 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a lopások miatt. Emellett 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetést is kapott az üggyel összefüggő, hasonló cselekményekért, továbbá kitiltották a francia területről is.
Franciaországban nem ismeretlenek az ilyen típusú bűncselekmények, az országban köztudott, hogy jól szervezett autófeltörő bandák működnek, amelyek szoros kapcsolatban állnak észak-afrikai bűnözőkkel. Tavaly öt személyt ítéltek börtönbüntetésre ilyen bűnszervezetben való részvételük miatt. 2023-ban egy algériai állampolgárt – aki már korábban is kiutasítási határozat hatálya alatt állt – 18 hónap börtönbüntetésre ítéltek, miután bűnösnek találták körülbelül 80 lopás és betörés elkövetésében, amelyeket mindössze három hónap alatt követett el országszerte.
Nyitókép forrása: Thomas SAMSON / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A 2015-ös nagy migrációs hullám alapjaiban formálta át Nyugat-Európa nagyvárosainak társadalmi és kulturális arculatát.
***