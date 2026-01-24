A következő hetek fontos mondata: ebben még az Európa Bizottság szerint is Magyarország az egyik legjobb

A világ első füstmentessé váló országában, Svédországban úgy látják, hogy az ártalomcsökkentett opciók széleskörű elérhetőségének is köszönhető, hogy a felnőtt lakosság mindössze 5,3 százaléka cigarettázik, azaz bő 10 év alatt megfeleződött az arányuk. A Smoke Free Sweden által hivatkozott tanulmányok alapján különösen a nők leszokását segíthetik ezek a termékek, a megkérdezettek a nikotinpárnát például 56 százalékkal hasznosabbnak vélték a sikerhez vezető úton, mint a nikotinos rágógumit.

Ami Magyarországot illeti, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. novemberi, reprezentatív kutatása szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén: bár a nikotinfogyasztók körében továbbra is a cigaretta dominál, egyre nagyobb teret nyernek az ártalomcsökkentett alternatívák. Az elmúlt négy évet tekintve 20 százalékos csökkenés figyelhető meg az elsődlegesen cigarettát használók körében, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka elsődlegesen már hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ. A fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői a nikotinpárna esetében kiemelték a füstmentességet, a kevesebb szagot, valamint a diszkrét használhatóságot.

Mindezért (is) fontos, hogy az Európai Unióban Magyarország élen jár a nikotinpárnák szabályozásában: a kontinensen úttörőnek számító intézkedés 2024 óta állapít meg részletszabályokat a terméknek a maximális nikotintartalmára, a csomagolására és az összetevőire vonatkozóan.

Magyarországon párnánként maximum 17 mg nikotintartalommal és gyermekzárral ellátott csomagolásban hozható forgalomba ez a termékkategória – bár Európában több országban is szabályozzák a nikotintartalmat vagy írják elő a gyermekzáras csomagolást, ehhez hasonló, komplex törvényeket csak Csehországban, Szlovákiában, Lettországban és Luxemburgban vezettek be.