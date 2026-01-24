A következő hetek fontos mondata: ebben még az Európa Bizottság szerint is Magyarország az egyik legjobb

Az Európai Bizottság megegyezett Magyarországgal, Brüsszel kielégítőnek tartja a kormány válaszát
Napokon belül hatályba lép az új szabályozás.
Januártól sok dohányos próbál leszokni a cigarettáról az újévi fogadalmának megfelelően, éppen ezért fontos, hogy az Európai Unióban Magyarország élen jár a nikotinpárnák szabályozásában.
Különböző statisztikák alapján a dohányzásról való leszokás az egyik leggyakoribb újévi fogadalom – a Smoke Free Sweden nemzetközi egészségügyi szakértőkre hivatkozva azt állítja, hogy a sikerben jelentős szerepet játszhatnak az ártalomcsökkentett termékek, például a nikotinpárna.
Minden januárban a dohányosok elhatározzák, hogy leszoknak, és februárra már kudarcot vallanak
– hívta fel a figyelmet a jelentés szerzője, Dr. Delon Human. Az Orvosi Világszövetség korábbi főtitkára szerint ez nem csupán az akaraterőn múlik: az alternatív termékekre való váltás a leszokást elérhetővé, nem pedig vágyálommá teszi. Anders Milton világhírű orvos korábban a Mandinernek ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a leggyakoribb tévhit, hogy a nikotin rákot okoz, valójában a füstben található káros anyagok a felelősek a dohányzáshoz köthető, daganatos és gyakran halállal végződő betegségek jelentős részéért.
A világ első füstmentessé váló országában, Svédországban úgy látják, hogy az ártalomcsökkentett opciók széleskörű elérhetőségének is köszönhető, hogy a felnőtt lakosság mindössze 5,3 százaléka cigarettázik, azaz bő 10 év alatt megfeleződött az arányuk. A Smoke Free Sweden által hivatkozott tanulmányok alapján különösen a nők leszokását segíthetik ezek a termékek, a megkérdezettek a nikotinpárnát például 56 százalékkal hasznosabbnak vélték a sikerhez vezető úton, mint a nikotinos rágógumit.
Ami Magyarországot illeti, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. novemberi, reprezentatív kutatása szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén: bár a nikotinfogyasztók körében továbbra is a cigaretta dominál, egyre nagyobb teret nyernek az ártalomcsökkentett alternatívák. Az elmúlt négy évet tekintve 20 százalékos csökkenés figyelhető meg az elsődlegesen cigarettát használók körében, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka elsődlegesen már hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ. A fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői a nikotinpárna esetében kiemelték a füstmentességet, a kevesebb szagot, valamint a diszkrét használhatóságot.
Mindezért (is) fontos, hogy az Európai Unióban Magyarország élen jár a nikotinpárnák szabályozásában: a kontinensen úttörőnek számító intézkedés 2024 óta állapít meg részletszabályokat a terméknek a maximális nikotintartalmára, a csomagolására és az összetevőire vonatkozóan.
Magyarországon párnánként maximum 17 mg nikotintartalommal és gyermekzárral ellátott csomagolásban hozható forgalomba ez a termékkategória – bár Európában több országban is szabályozzák a nikotintartalmat vagy írják elő a gyermekzáras csomagolást, ehhez hasonló, komplex törvényeket csak Csehországban, Szlovákiában, Lettországban és Luxemburgban vezettek be.
Itthon a termék nem tartalmazhat koffeint, taurint vagy egyéb élénkítő hatású vegyületet, amelyhez az energikusság és a vitalitás képzete társul, továbbá vitaminokat vagy egyéb olyan adalékanyagokat, amelyek azt a benyomást keltik, hogy kedvező élettani hatása van. Legálisan kizárólag dohánymentes nikotinpárna hozható forgalomba.
A tények alapján választott a globális központ.
A nikotinpárna-piac jövője Magyarországon ráadásul nem „csak” egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is: a BAT Hungary 7500 négyzetméteres gyártócsarnokot épít Pécsen, a 60 milliárd forintos beruházás megvalósulását követően a telephely lesz a világ egyik legnagyobb nikotinpárna-gyártó központja.
A BAT már most is Pécsről exportálja a nikotinpárnákat 40 országba, olyan helyekre is, mint a Kanári-szigetek, Szomália, Feröer-szigetek, Kenya és Üzbegisztán.
A gyártásban évekig a globális mennyiség több mint 70 százalékát adta Pécs, és bár az elmúlt időszakban – a trieszti és malmői kapacitásbővítések miatt – ez az arány kiegyenlítettebbé vált, a baranyai egység továbbra is több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a BAT teljes nikontinpárna-gyártásában.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának statisztikái alapján minden évben csaknem duplázódik a Magyarországon eladott nikotinpárnák száma, míg a BAT-tól kapott adatok szerint a Pécsen termelt nikotinpárna mennyisége is folyamatosan nő, 2024-ben elérte a 3900 millió tasakot.
