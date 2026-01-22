A „halálkapszula” feltalálója szerint a mesterséges intelligenciának kellene eldöntenie, hogy ki vethet véget az életének

Végzett magával egy férfi, miután az AI chatbot arra bíztatta, hogy áldozza fel magát a klímaváltozás megállítása érdekében
Hat héten át beszélgettek a globális felmelegedésről.
A javaslat újra fellobbantotta a vitát az asszisztált halálról.
„Nem hisszük, hogy az orvosoknak kellene körbe-körbe rohangálniuk, és engedélyt adniuk a halálra vagy sem” – mondta az Euronews-nak Philip Nitschke eutanázia-párti aktivista. A Sarco – egy 3D-nyomtatott kapszula, amelyet arra terveztek, hogy a páciensek nitrogéngáz segítségével vessenek véget a saját életüknek – feltalálója arról beszélt a lapnak, hogy szerinte mesterséges intelligenciának kellene felváltania a pszichiátereket az „életvégi döntések” meghozatalában.
A javaslat újra fellobbantotta a vitát az asszisztált halálról és arról, hogy vajon valaha is rá kellene-e bízni a mesterséges intelligenciát olyan fontos döntésekre, mint az élet és a halál.
A világszerte érvényes, asszisztált halálra vonatkozó törvények értelmében egy személyről meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e mentális képességekkel – ezt a megállapítást jellemzően pszichiáterek végzik. Nitschke úgy véli, hogy ez a folyamat mélységesen következetlen.
Rengeteg olyan esetet láttam már, amikor ugyanaz a beteg három különböző pszichiáternél négy különböző választ kap”
– érvelt.
Az általa javasolt alternatíva egy olyan mesterséges intelligenciarendszer, amely egy beszélgető avatárt (online karakter – szerk.) használ a kapacitás felmérésére. „Ott ülsz, és azokról a problémákról beszélsz, amelyekről az avatar beszélni akar veled. „Az avatár ezután eldönti, hogy szerinte van-e kapacitásod.” – mondta.
Nitschke szerint ez a valóágban úgy nézne ki, hogy ha mesterséges intelligencia úgy ítéli meg, hogy a páciens elmebeteg, az öngyilkos kapszula aktiválódik, így 24 órán belül eldöntheti, hogy folytatni akarja-e a folyamatot. Ha ez az időkeret lejár, a mesterséges intelligencia tesztjét újra kell kezdeni.
Egyelőre abban reménykedik, hogy a mesterséges intelligencián alapuló értékeléseket pszichiátriai felülvizsgálatok mellett lefuttathatja.
A pszichiáterek továbbra is szkeptikusak.
Nem hiszem, hogy egyetlen olyan embert is találtam volna, aki jó ötletnek tartotta volna”
– tette hozzá.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek a rendszerek veszélyesek lehetnek, mert előfordulhat, hogy az emberek aktuális érzelmeit tévesen beleegyezésnek veszik. Emellett komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, mennyire lenne helyes, átlátható vagy ellenőrizhető, ha egy számítógép hozna élet-halál döntéseket.
„Ez egyértelműen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy maga a technológia soha nem semleges: emberek fejlesztik, tesztelik, telepítik és használják, és az úgynevezett mesterséges intelligencia rendszerek esetében jellemzően a múlt adataira támaszkodik” – adott hangot kételyeinek Angela Müller, az Algorithmwatch, egy automatizálási technológiák hatását kutató nonprofit szervezet politikai és érdekképviseleti vezetője.
„Attól tartok, hogy ha rájuk támaszkodunk, az inkább aláásná, mintsem növelné az autonómiánkat, mivel a döntéseik meghozatalának módja nemcsak egy fekete doboz lesz számunkra, hanem akár a meglévő egyenlőtlenségeket és elfogultságokat is megszilárdíthatja” – mondta.
Ezeket az aggodalmakat fokozza a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, nagy nyilvánosságot kapott esetek növekvő száma is; úgy mint annak a belga férfinak az esete, aki azután végzett magával, hogy az AI chatbot arra bíztatta, hogy áldozza fel magát a klímaváltozás megállítása érdekében.
Nitschke azonban úgy véli, hogy ebben az összefüggésben a mesterséges intelligencia valami olyasmit kínálhat, ami közelebb áll a semlegességhez, mint egy emberi pszichiáter. „A pszichiáterek a saját előítéleteiket hozzák magukkal” – mondta.
A Sarco első és egyetlen svájci használata 2024 szeptemberében nemzetközi felháborodást váltott ki. A rendőrség több embert letartóztatott, köztük Florian Willetet, a The Last Resort nevű, haldoklást segítő szervezet vezérigazgatóját, és büntetőeljárást indított öngyilkosság elősegítése és felbujtása miatt. A svájci hatóságok később kijelentették, hogy a kapszula összeegyeztethetetlen a svájci törvényekkel.
Willetet decemberben szabadon engedték az őrizetből. Nem sokkal később, 2025 májusában asszisztált öngyilkosságban halt meg Németországban.
A svájci ügyészek még nem döntöttek arról, hogy vádat emelnek-e a Sarco-ügyben. Az eredeti szerkezetet továbbra is lefoglalták, bár Nitschke szerint már építenek egy új verziót – beleértve egy úgynevezett „dupla holland” kapszulát, amelyet két ember együttes halálára terveztek.
A lap szerint az, hogy a szabályozók valaha is elfogadnak-e egy ilyen rendszert, finoman szólva is kérdéses – még Svájcban is, a világ egyik legliberálisabb jogrendszerében.
Képernyőfotó: Euronews