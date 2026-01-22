A „halálkapszula” feltalálója szerint a mesterséges intelligenciának kellene eldöntenie, hogy ki vethet véget az életének

„Nem hisszük, hogy az orvosoknak kellene körbe-körbe rohangálniuk, és engedélyt adniuk a halálra vagy sem” – mondta az Euronews-nak Philip Nitschke eutanázia-párti aktivista. A Sarco – egy 3D-nyomtatott kapszula, amelyet arra terveztek, hogy a páciensek nitrogéngáz segítségével vessenek véget a saját életüknek – feltalálója arról beszélt a lapnak, hogy szerinte mesterséges intelligenciának kellene felváltania a pszichiátereket az „életvégi döntések” meghozatalában.

A javaslat újra fellobbantotta a vitát az asszisztált halálról és arról, hogy vajon valaha is rá kellene-e bízni a mesterséges intelligenciát olyan fontos döntésekre, mint az élet és a halál.