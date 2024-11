Fojtogatási nyomokkal a nyakán találtak rá arra a nőre, aki az „öngyilkos kapszulában” szeretett volna eutanáziát elkövetni

Nyitókép: Photo by Handout / THE LAST RESORT / AFP

Egy amerikai nőt, aki úgy döntött, hogy Svájcban vet véget életének a vitatott, úgynevezett Sarco „öngyilkossági kapszula” segítségével, beszámolók szerint fojtogatás nyomaival a nyakán találták meg – írja a Newsweek.

A nő volt az első felhasználója a sajtóban „halálgépnek” nevezett kapszulának. A BBC szerint szeptember 23-án halt meg egy erdő közepén, egy Merishausen közelében lévő kunyhónál, Svájc ritkán lakott részén, a német határ közelében.