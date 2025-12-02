Ft
Európa Ukrajna fegyverszünet orosz-ukrán háború Szijjártó Péter

Szijjártó szerint az európai emberek nem fognak kesztyűs kézzel bánni a vezetőikkel a békekötés után

2025. december 02. 17:38

A külügyminiszter szerint az európai vezetők egyértelműen a háborúra készülnek.

2025. december 02. 17:38
null

A nyugat-európai vezetők ma az ukrajnai háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek, amit mindenképpen meg kell akadályoznunk – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban, egy lakossági fórumon. Hangsúlyozta, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az ukrajnai háborút, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek.

„Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai-orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni” – magyarázta. 

Hangsúlyozta, minél közelebb van egy ország a háborúhoz, annál erősebben érzékeli már most is a negatív hatásokat, ezért Magyarország kiemelten érintett, különösen a keleti országrész.

„Mi, magyarok, a magyar kormány a magyar emberek támogatásával a negyedik éve szorgalmazzuk, hogy legyenek végre olyan tárgyalások, amelyek elvezetnek a békéhez, legyen fegyverszünet, (…) végre a diplomácia vegye át a fegyverek szerepét, és köttessen végre egy megállapodás, amelynek a nyomán a béke visszatérhet Közép-Európába” – ismételte meg a kormány álláspontját.

Arról, hogy eddig miért nem kötöttek még békét a háborúzó felek, úgy vélekedett:

 

„Egészen idén januárig azért nem történt meg, mert a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok mélyítette folyamatosan a konfliktust,

öntötte az olajat a tűzre, és ezt önfeledten támogatták a háborús pszichózisban úszó európai politikusok is” – emlékeztetett, majd hozzátette, hivatalba lépését követően Donald Trump nagy erővel kezdett dolgozni a béke érdekében, és úgy vélekedett, hogy ez már sikerre is vezethetett volna, ha a Joe Biden vezette előző adminisztráció nem hozott volna olyan intézkedéseket, amelyek csak tovább rontották a helyzetet, illetve a nyugat-európai politikai elit nem tett volna meg mindent a békeerőfeszítések ellen.

A külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy ha sikerül békét teremteni, az európai emberek számon fogják kérni a vezetőiket az elmúlt négy év során hozott elhibázott döntéseik miatt.

„Csak gondoljunk bele, hogy mennyien haltak meg, hogy mennyien menekültek el, mekkora pusztítás történt, hogy mi szenvedésen ment keresztül az európai gazdaság, hogy mennyi pénzt küldött Európa Ukrajnába, hogy mennyi fegyvert küldtek oda, amivel ki tudja, mi lett” – sorolta, és hangsúlyozta, ha az európai vezetők három és fél évvel ezelőtt nem szabotálták volna a békekötést, sokkal jobb feltételekkel lehetett volna megállapodni, mint most már bármikor.

(MTI)

Nyitókép: Derencsényi István

 

makapaka2
2025. december 02. 18:58
Von der Leyennek, Zelenszkijnek, Macronnak börtönben a helye.
hexahelicene
2025. december 02. 18:00
Ezt pofázom már régóta, hogy a nemzetközi Mélyállamot kiszolgáló európai háborúpárti vezetők 2030-ra tervezik megtámadni Oroszországot. Először provokálnak majd, utána támadnak. Kalinyingrad lesz az első számú célpont. Az egyik probléma ezzel az, hogy az európai lakosság még nincs áthangolva a háborús álláspontra, azaz még nincs meg ehhez a társadalmi támogatottság. Ezért a lakosság megfélemlítése zajlik a nem létező orosz fenyegetéssel, a drónreptetésekkel, robbantással - de lesz ez még rosszabb is. Van még 4-5 évük a uszítóknak az áthangolásra...
Intel
2025. december 02. 17:49
Az oroszok megmondták, hogy nem fegyverszünetet hanem békeegyezményt akarnak. Másrészt egyes EU országok okvetlenül meg fogják támadni Oroszországot pár év múlva. Úgy tesznek mintha Oroszország lenne a kezdeményező. Ez ismert módszer. A II. Világháborúba is ezért léptünk be. Az is remekül sikerült.
belbuda
2025. december 02. 17:42
Robokuty,te tényleg nem vagy normális.🫢
