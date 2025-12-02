Szijjártó szerint az európai emberek nem fognak kesztyűs kézzel bánni a vezetőikkel a békekötés után

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
A külügyminiszter szerint az európai vezetők egyértelműen a háborúra készülnek.
A nyugat-európai vezetők ma az ukrajnai háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek, amit mindenképpen meg kell akadályoznunk – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban, egy lakossági fórumon. Hangsúlyozta, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az ukrajnai háborút, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek.
„Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai-orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni” – magyarázta.
Hangsúlyozta, minél közelebb van egy ország a háborúhoz, annál erősebben érzékeli már most is a negatív hatásokat, ezért Magyarország kiemelten érintett, különösen a keleti országrész.
„Mi, magyarok, a magyar kormány a magyar emberek támogatásával a negyedik éve szorgalmazzuk, hogy legyenek végre olyan tárgyalások, amelyek elvezetnek a békéhez, legyen fegyverszünet, (…) végre a diplomácia vegye át a fegyverek szerepét, és köttessen végre egy megállapodás, amelynek a nyomán a béke visszatérhet Közép-Európába” – ismételte meg a kormány álláspontját.
Arról, hogy eddig miért nem kötöttek még békét a háborúzó felek, úgy vélekedett:
„Egészen idén januárig azért nem történt meg, mert a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok mélyítette folyamatosan a konfliktust,
öntötte az olajat a tűzre, és ezt önfeledten támogatták a háborús pszichózisban úszó európai politikusok is” – emlékeztetett, majd hozzátette, hivatalba lépését követően Donald Trump nagy erővel kezdett dolgozni a béke érdekében, és úgy vélekedett, hogy ez már sikerre is vezethetett volna, ha a Joe Biden vezette előző adminisztráció nem hozott volna olyan intézkedéseket, amelyek csak tovább rontották a helyzetet, illetve a nyugat-európai politikai elit nem tett volna meg mindent a békeerőfeszítések ellen.
A külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy ha sikerül békét teremteni, az európai emberek számon fogják kérni a vezetőiket az elmúlt négy év során hozott elhibázott döntéseik miatt.
„Csak gondoljunk bele, hogy mennyien haltak meg, hogy mennyien menekültek el, mekkora pusztítás történt, hogy mi szenvedésen ment keresztül az európai gazdaság, hogy mennyi pénzt küldött Európa Ukrajnába, hogy mennyi fegyvert küldtek oda, amivel ki tudja, mi lett” – sorolta, és hangsúlyozta, ha az európai vezetők három és fél évvel ezelőtt nem szabotálták volna a békekötést, sokkal jobb feltételekkel lehetett volna megállapodni, mint most már bármikor.
(MTI)
Nyitókép: Derencsényi István