Szijjártó szerint az európai emberek nem fognak kesztyűs kézzel bánni a vezetőikkel a békekötés után

A nyugat-európai vezetők ma az ukrajnai háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek, amit mindenképpen meg kell akadályoznunk – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban, egy lakossági fórumon. Hangsúlyozta, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az ukrajnai háborút, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek.

„Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai-orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni” – magyarázta.