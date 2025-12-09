Már a szomjan halt illegális bevándorlókért is a „migránsellenesek” a felelősek a baloldali újságíró szerint, csak hát van itt egy kis bökkenő

Nem az embercsempészek a felelősek, akik elhitették szerencsétlenekkel, hogy borsos áron ugyan, de eljuttatják őket a gazdag kontinensre, amiről egészen biztosan ők maguk is legendákat költöttek.

Nem is azok az európai és tengerentúli aktorok, akik ugyanezt az átverést csinálták, csak éppen nagytételben, öt-tíz esztendeje még az európai álmot árulták a migránsoknak, saját állampolgáraiknak pedig „orvos és mérnök” bevándorlókat, és még most is szavazatokat, tehát pozíciót és pénzt remélnek ennek a kérdésnek a leegyszerűsítéséből.

És – ha már áttételesen az átlagemberekre terhelné a dolgot – nem a mainstream média, vagy az általa befolyásolt szavazók, akik sokszor még azokat a politikusokat is beletolják a migránscsalogató, „határvédelminek” és „bevándorláskorlátozónak” feltüntetett, valójában vajpuha álláspontokba, amelyek gyakorlatban semmilyen elrettentő erővel nem bírnak azok számára, akik az életük kockáztatásával megindulnának a beígért álomért.

Hanem azok, akik nem tapsolnak a korlátlan bevándorlásnak, és ennek hangot is adnak.

„Most újra elkezdődik a teljesen őrült, »migránsellenes« gyűlöletkeltés” – írja Parászka róluk, és áttételesen egyből rájuk is helyezi a felelősség súlyát: „ahányszor meghalljátok, gondoljatok arra a 17 emberre, akik szomjan haltak. A képen látható zsákban az egyikük van. Ellenük meg a gyűlöletkeltés, a nagy harc, és velük szemben »védjük meg« magunkat”.