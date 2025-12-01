Fordulat a fronton: újabb háborúban áll vesztésre Ukrajna

Sosem lesz vége: Ukrajna év végéig egymilliárd eurót kér az EU-tól, hogy biztosan folytatódhasson a háború
Így nem lesz béke egyhamar.
Moszkva hadserege egyre jobban használja a háború leghalálosabb fegyvereit: a kicsi, olcsó drónokat.
Oroszország egyre gyakrabban drónokkal támadja az ukrán utánpótlási vonalakat, ami a Wall Street Journal tudósítóinak beszámolója szerint szerint a 2025-ös háború legfontosabb változása.
A taktikai egyensúly felborulása gyengíti Kijev diplomáciai pozícióját is. Washingtonban a Trump-adminisztráció befolyásos tagjai az Oroszország számára kedvező feltételekkel történő háború befejezését szorgalmazzák, azzal érvelve, hogy Ukrajnának el kell fogadnia a megállapodást, vagy később még rosszabb feltételekkel kell szembenéznie, mert nem tudja visszaszorítani az oroszokat.
Videó arról, hogyan gyújta fel a drónok ellen felhúzott hálót egy kis orosz drón:
A közel négy éve tartó háború nagy részében Ukrajna egyértelmű előnyt élvezett a harctéri drónok terén, innovatív taktikákat és technológiákat alkalmazva.
De idén ősszel az orosz erők először nyerték meg a taktikai drónok versenyét.
Már számbeli fölényben vannak Ukrajna pilóta nélküli légi járműveihez képest a front kulcsfontosságú szakaszaiban, miközben továbbfejlesztett taktikákat alkalmaznak, amelyek próbára teszik Ukrajna képességét, hogy ellátást biztosítson frontvonalbeli védőinek.
Ez a tendencia rossz előjel Ukrajna 2026-os pozíciójának megtartására nézve, hacsak az ukrán erők nem találnak megoldást Oroszország új taktikáira.
„Nemcsak a kommunikációs vonalak mentek tönkre, hanem a biztonságos háttérterület fogalma is egyre inkább elhalványul”
– figyelmeztetett nemrégiben Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna volt katonai vezetője és jelenlegi brit nagykövete.
Moszkva 2024-ben megváltoztatta drón-taktikáját, miután az ukrán erők betörtek Oroszország Kurszk régiójába.
Egy új, Rubicon nevű egység jött létre és az ukrán logisztikát vette célba Kurszkban.
Száloptikás drónokat használtak, amelyeket hosszú kábellel kötöttek össze a pilótával, hogy a jel ne legyen zavarható. Az ellátmány szállításával küzdő Ukrajna pozíciója Kurszkban összeomlott, ami tavasszal kaotikus és véres visszavonuláshoz vezetett.
A Rubicon terjeszkedett, és a Kurszkban bevált eszközöket és taktikákat átvitte az ukrán keleti frontra, miközben más orosz drónos egységeket is kiképezett módszereire.
Ukrán tisztek szerint a Rubicon középtávú célpontokra koncentrál, megkerülve az ukrán gyalogságot.
„Két fő feladatuk van: megzavarják a logisztikánkat és célba veszik a drónpilótáinkat”
– mondta Jurij Fedorenko, az „Achilles” 429. drónszázad parancsnoka.
Ez ahhoz vezet, hogy az ukrán logisztikai és drónos egységek jelenleg nagyobb veszteségeket szenvednek, mint a frontvonalbeli gyalogság – mondta Konrad Muzyka, a lengyelországi Rochan Consulting katonai elemző cég igazgatója.
A veszteségek arra kényszerítik az ukrán drónpilótákat, hogy drónjaikat távolabbról indítsák, ami korlátozza támadásaik hatótávolságát. Eközben a nagyobb hatótávolságú orosz drónok egyre mélyebbre hatolnak a hátországba.
„Az orosz katonai tudás felülmúlta Ukrajnáét a közepes hatótávolságú csapások terén” – mondta George Barros, a washingtoni Institute for the Study of War elemzője az amerikai lap riporterének. „40-70 kilométerre a frontvonaltól akadályozzák meg az ellenséget. Korábban ehhez pilóta nélküli repülőgépeket kellett bevetni.”
Nyitókép: Ukrán drón irányító/Ed Jone/ AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Így nem lesz béke egyhamar.
***