Fordulat a fronton: újabb háborúban áll vesztésre Ukrajna

Oroszország egyre gyakrabban drónokkal támadja az ukrán utánpótlási vonalakat, ami a Wall Street Journal tudósítóinak beszámolója szerint szerint a 2025-ös háború legfontosabb változása.

A taktikai egyensúly felborulása gyengíti Kijev diplomáciai pozícióját is. Washingtonban a Trump-adminisztráció befolyásos tagjai az Oroszország számára kedvező feltételekkel történő háború befejezését szorgalmazzák, azzal érvelve, hogy Ukrajnának el kell fogadnia a megállapodást, vagy később még rosszabb feltételekkel kell szembenéznie, mert nem tudja visszaszorítani az oroszokat.