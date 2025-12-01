Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború front Ukrajna Oroszország drón

Fordulat a fronton: újabb háborúban áll vesztésre Ukrajna

2025. december 01. 15:38

Moszkva hadserege egyre jobban használja a háború leghalálosabb fegyvereit: a kicsi, olcsó drónokat.

2025. december 01. 15:38
null

Oroszország egyre gyakrabban drónokkal támadja az ukrán utánpótlási vonalakat, ami a Wall Street Journal tudósítóinak beszámolója szerint szerint a 2025-ös háború legfontosabb változása. 

A taktikai egyensúly felborulása gyengíti Kijev diplomáciai pozícióját is. Washingtonban a Trump-adminisztráció befolyásos tagjai az Oroszország számára kedvező feltételekkel történő háború befejezését szorgalmazzák, azzal érvelve, hogy Ukrajnának el kell fogadnia a megállapodást, vagy később még rosszabb feltételekkel kell szembenéznie, mert nem tudja visszaszorítani az oroszokat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Videó arról, hogyan gyújta fel a drónok ellen felhúzott hálót egy kis orosz drón: 

 

A közel négy éve tartó háború nagy részében Ukrajna egyértelmű előnyt élvezett a harctéri drónok terén, innovatív taktikákat és technológiákat alkalmazva. 

De idén ősszel az orosz erők először nyerték meg a taktikai drónok versenyét.

Már számbeli fölényben vannak Ukrajna pilóta nélküli légi járműveihez képest a front kulcsfontosságú szakaszaiban, miközben továbbfejlesztett taktikákat alkalmaznak, amelyek próbára teszik Ukrajna képességét, hogy ellátást biztosítson frontvonalbeli védőinek.

Ez a tendencia rossz előjel Ukrajna 2026-os pozíciójának megtartására nézve, hacsak az ukrán erők nem találnak megoldást Oroszország új taktikáira. 

„Nemcsak a kommunikációs vonalak mentek tönkre, hanem a biztonságos háttérterület fogalma is egyre inkább elhalványul”

 – figyelmeztetett nemrégiben Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna volt katonai vezetője és jelenlegi brit nagykövete.

Moszkva taktikát változtatott

Moszkva 2024-ben megváltoztatta drón-taktikáját, miután az ukrán erők betörtek Oroszország Kurszk régiójába.

Egy új, Rubicon nevű egység jött létre és az ukrán logisztikát vette célba Kurszkban. 

Száloptikás drónokat használtak, amelyeket hosszú kábellel kötöttek össze a pilótával, hogy a jel ne legyen zavarható. Az ellátmány szállításával küzdő Ukrajna pozíciója Kurszkban összeomlott, ami tavasszal kaotikus és véres visszavonuláshoz vezetett.

A Rubicon terjeszkedett, és a Kurszkban bevált eszközöket és taktikákat átvitte az ukrán keleti frontra, miközben más orosz drónos egységeket is kiképezett módszereire.

Ukrán tisztek szerint a Rubicon középtávú célpontokra koncentrál, megkerülve az ukrán gyalogságot.

„Két fő feladatuk van: megzavarják a logisztikánkat és célba veszik a drónpilótáinkat” 

– mondta Jurij Fedorenko, az „Achilles” 429. drónszázad parancsnoka.

Ez ahhoz vezet, hogy az ukrán logisztikai és drónos egységek jelenleg nagyobb veszteségeket szenvednek, mint a frontvonalbeli gyalogság – mondta Konrad Muzyka, a lengyelországi Rochan Consulting katonai elemző cég igazgatója. 

A veszteségek arra kényszerítik az ukrán drónpilótákat, hogy drónjaikat távolabbról indítsák, ami korlátozza támadásaik hatótávolságát. Eközben a nagyobb hatótávolságú orosz drónok egyre mélyebbre hatolnak a hátországba.

„Az orosz katonai tudás felülmúlta Ukrajnáét a közepes hatótávolságú csapások terén” – mondta George Barros, a washingtoni Institute for the Study of War elemzője az amerikai lap riporterének. „40-70 kilométerre a frontvonaltól akadályozzák meg az ellenséget. Korábban ehhez pilóta nélküli repülőgépeket kellett bevetni.”

Nyitókép: Ukrán drón irányító/Ed Jone/ AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. december 01. 16:56
Miért kell ilyen idiótákat szemlézni?
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 01. 16:49
Hála a Teremtőnek, amiért Oroszország Anyácska befejezte a bénázást, és ügyes kis repülő szerkentyűkkel vívja az orosz területek visszaszerzéséért indított honvédő háborúját.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 01. 16:30
nem erdekel az aranybudi orszaga !
Válasz erre
1
0
NeMá
•••
2025. december 01. 16:02 Szerkesztve
3D nyomtatás lassú, prototípus gyártásra való, sorozat gyártás vele instant csőd! Beválik egy alkatrész azt önteni kellene.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!