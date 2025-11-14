Ukrán támadás érte Oroszország olajkikötőjét, globális gond lehet belőle

A Reuters szerint Oroszország fekete-tengeri kikötője, Novorosszijszk pénteken ideiglenesen felfüggesztette az olajexportot, ami napi 2,2 millió hordónak, azaz a globális kínálat 2%-ának felel meg, miután a helyi hatóságok szerint egy ukrán dróntámadás történt.

A támadás, amely az elmúlt hónapok egyik legnagyobb támadása az orosz olajexportáló infrastruktúra ellen,

azután történt, hogy Ukrajna augusztusban fokozta az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, hogy megpróbálja csökkenteni Moszkva háborújának finanszírozási képességét.

A globális olajárak több mint 2%-kal emelkedtek a támadás utáni kínálati aggodalmak miatt.

A nagy hatótávolságú ukrán légi és tengeri dróntámadások idén többször is megzavarták az orosz olajinfrastruktúrát, célba véve a balti és fekete-tengeri kikötőket, egy fővezeték-rendszert és számos olajfinomítót.