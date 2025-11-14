Ft
11. 14.
péntek
olaj energia Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Ukrán támadás érte Oroszország olajkikötőjét, globális gond lehet belőle

2025. november 14. 16:43

A globális olajkínálat 2 százalékát exportálja Novorosszijszk kikötője, amit a Reuters szerint ukrán támadás ért.

2025. november 14. 16:43
null

A Reuters szerint Oroszország fekete-tengeri kikötője, Novorosszijszk pénteken ideiglenesen felfüggesztette az olajexportot, ami napi 2,2 millió hordónak, azaz a globális kínálat 2%-ának felel meg, miután a helyi hatóságok szerint egy ukrán dróntámadás történt.

A támadás, amely az elmúlt hónapok egyik legnagyobb támadása az orosz olajexportáló infrastruktúra ellen, 

azután történt, hogy Ukrajna augusztusban fokozta az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, hogy megpróbálja csökkenteni Moszkva háborújának finanszírozási képességét.

A globális olajárak több mint 2%-kal emelkedtek a támadás utáni kínálati aggodalmak miatt.

A nagy hatótávolságú ukrán légi és tengeri dróntámadások idén többször is megzavarták az orosz olajinfrastruktúrát, célba véve a balti és fekete-tengeri kikötőket, egy fővezeték-rendszert és számos olajfinomítót.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt mondta, hogy Kijev az éjszaka folyamán nagy hatótávolságú cirkálórakétákból is lőtt oroszországi célpontokat, hozzátéve, hogy az ilyen csapások egyre sikeresebbek. Nem említett célpontokat.

Az orosz olajvezeték-monopólium, a Transznyefty kénytelen volt felfüggeszteni a Novorosszijszk kikötőjébe irányuló szállításokat, 

közölték források a Reuters hírügynökséggel. A vállalat nem kívánt nyilatkozni.

Orosz tisztviselők szerint a pénteki támadásban egy bedokkolt hajó, lakóházak és egy olajraktár is megrongálódott Novorosszijszkban, a hajó legénységének három tagja pedig megsérült. A Delo, egy szállítmányozási és logisztikai csoport, közölte, hogy dróntörmelék hullott egy novorosszijszki konténerterminálra, de a működés a szokásos módon folytatódott.

Iparági források szerint az orosz nyersolaj-szállítmányok mennyisége Novorosszijszk Sheskharis terminálján keresztül októberben összesen 3,22 millió tonna, azaz napi 761 000 hordó volt. Az év első 10 hónapjában ez a szám 24,716 millió tonna volt. A források a Reutersnek elmondták, hogy októberben összesen 1,794 millió tonna olajterméket exportáltak Novorosszijszkon keresztül, a január-októberi olajtermék-export pedig összesen 16,783 millió tonnát tett ki.

Nyitóképen: Novorosszijszk és kikötője (Wikipedia)

