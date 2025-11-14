Ukrán támadás érte Oroszország olajkikötőjét, globális gond lehet belőle

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt mondta, hogy Kijev az éjszaka folyamán nagy hatótávolságú cirkálórakétákból is lőtt oroszországi célpontokat, hozzátéve, hogy az ilyen csapások egyre sikeresebbek. Nem említett célpontokat.
Az orosz olajvezeték-monopólium, a Transznyefty kénytelen volt felfüggeszteni a Novorosszijszk kikötőjébe irányuló szállításokat,
közölték források a Reuters hírügynökséggel. A vállalat nem kívánt nyilatkozni.
Orosz tisztviselők szerint a pénteki támadásban egy bedokkolt hajó, lakóházak és egy olajraktár is megrongálódott Novorosszijszkban, a hajó legénységének három tagja pedig megsérült. A Delo, egy szállítmányozási és logisztikai csoport, közölte, hogy dróntörmelék hullott egy novorosszijszki konténerterminálra, de a működés a szokásos módon folytatódott.
Iparági források szerint az orosz nyersolaj-szállítmányok mennyisége Novorosszijszk Sheskharis terminálján keresztül októberben összesen 3,22 millió tonna, azaz napi 761 000 hordó volt. Az év első 10 hónapjában ez a szám 24,716 millió tonna volt. A források a Reutersnek elmondták, hogy októberben összesen 1,794 millió tonna olajterméket exportáltak Novorosszijszkon keresztül, a január-októberi olajtermék-export pedig összesen 16,783 millió tonnát tett ki.