Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció m30 Németország Strabag

Újabb november, újabb Strabag-botrány: tavaly ilyenkor Németországban okozott galibát a hírhedt osztrák cég

2025. november 03. 15:55

Nem csak Lázár Jánosnak gyűlik meg velük a baja, ott kartellezésért kellett büntetést fizetniük.

2025. november 03. 15:55
null

Nem Magyarország az egyetlen hely, ahol meggyűlik a kormány baja a Strabaggal: épp egy évvel ezelőtt kellett Németországban kartellezés miatt jelentős büntetést fizetniük.

Emlékezetes: az osztrák építési vállalat profitja növelése érdekében nem építette be az M30-as autóút Miskolc és Szikszó közötti szakaszába a szükséges műszaki megoldást, így az útpálya megsüllyedt, életveszélyessé vált. A garanciális javítási munkálatok elvégzésére a Strabagnak idén október végéig lett volna ideje, ám határidőre nem végezték el a munkát, így a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kemény kritikával illette a céget, és azzal fenyegette meg, hogy a jövőben kitilthatják a magyarországi közbeszerzésekről.

Ezt is ajánljuk a témában

Tavaly november 6-án a német versenyhivatal

a Zoobrücke, egy kölni Rajna-híd felújításának ügyében ítélte 2,79 millió euró (mintegy egymilliárd forint) pénzbüntetésre az osztrák Strabag SE németországi leányvállalatát, a Strabag AG-t.

A Strabag egy hamburgi építési vállalattal, a Kemna Bauval játszott össze a közbeszerzési folyamat során annak érdekében, hogy a Strabagot is magában foglaló konzorcium nyerje el a munkát. A Kemna ennek megfelelő ajánlatot adott be a tenderre, melyért a Strabag fizetett neki.

Andreas Mundt, a versenyhivatal elnöke akkor azt nyilatkozta: az ehhez hasonló áregyeztetések 

csak a közfinanszírozású építkezéseknél Németországban évente többmilliárd eurónyi kárt okoznak”.

Az ügyre akkor egy anonim bejelentő hívta fel a hivatal figyelmét, majd a Kemna koronatanúként a rendelkezésükre bocsátotta a cselekmény bizonyítékait. A versenyhivatallal aztán az eljárás során a Strabag is együttműködött, és jogosnak ismerte el a pénzbüntetést.

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. november 03. 17:05
Nem kell velük dolgoztatni! Megbízható, jobboldali cég kell!
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. november 03. 16:24
1 Mrd forintnyi bünti egy hídfelújításnál? Mennyi volt a lánchíd felújítása? Az 50% nyereségből visszaadtak 10%-ot. Hát nagy bukta lehetett. Szerintem az üzletkötők meg is kapták a prémiumot a jó munkájukért
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!