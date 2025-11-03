Újabb november, újabb Strabag-botrány: tavaly ilyenkor Németországban okozott galibát a hírhedt osztrák cég

A Strabag egy hamburgi építési vállalattal, a Kemna Bauval játszott össze a közbeszerzési folyamat során annak érdekében, hogy a Strabagot is magában foglaló konzorcium nyerje el a munkát. A Kemna ennek megfelelő ajánlatot adott be a tenderre, melyért a Strabag fizetett neki.

Andreas Mundt, a versenyhivatal elnöke akkor azt nyilatkozta: az ehhez hasonló áregyeztetések

csak a közfinanszírozású építkezéseknél Németországban évente többmilliárd eurónyi kárt okoznak”.

Az ügyre akkor egy anonim bejelentő hívta fel a hivatal figyelmét, majd a Kemna koronatanúként a rendelkezésükre bocsátotta a cselekmény bizonyítékait. A versenyhivatallal aztán az eljárás során a Strabag is együttműködött, és jogosnak ismerte el a pénzbüntetést.

Nyitókép: MTI/Faludi Imre