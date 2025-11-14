„Rengetegen sikoltoztak”: az oroszok kis híján a földdel tette egyenlővé Kijevet (VIDEÓ)

– mondta el a polgármester. Az energetikai minisztérium, arról számolt be, hogy részleges áramszüneteket jelentettek be Kijev központi régiójában, valamint a déli Odessza és a keleti Donyeck térségében is.

A fővároson kívüli Kijev megye kormányzója arról számolt be, hogy a drón- és rakétatámadások hat embert sebesítettek meg, köztük egy hétéves gyermeket, és több tűzesetet okoztak.

Ukrajna hosszú hatótávú erővel válaszol ezekre a csapásokra, és a világnak szankciókkal kell megállítania ezeket az élet ellen irányuló támadásokat”

– mondta Zelenszkij.

Kijev az utóbbi időben felerősítette a mélyen Oroszország területére irányuló dróntámadásait, amelyek célja, hogy kiiktassa az olajfinomítókat, tárolókat és vezetékeket, és ezzel meggyengítse Moszkva legfontosabb háborús bevételi forrását. Két iparági forrás a Reutersnek azt nyilatkozta: „Oroszország fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjében leállították az olajexportot pénteken, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt.”