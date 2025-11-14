Ft
11. 14.
péntek
Kijev orosz-ukrán háború Oroszország szankciók

„Rengetegen sikoltoztak”: az oroszok kis híján a földdel tette egyenlővé Kijevet (VIDEÓ)

2025. november 14. 13:49

A támadásban négyen meghaltak és tucatnyian megsebesültek.

2025. november 14. 13:49
null

Oroszország péntek kora reggel nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Kijev ellen, amelyben négy ember meghalt, és tucatnyian megsebesültek az energetikai létesítményeket, lakóépületeket és infrastruktúrát érő csapásokban – közölték ukrán tisztviselők, erről számolt be a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint

az orosz erők 430 drónt és 18 rakétát vetettek be az ukrán főváros ellen.

Hozzátette, hogy Kijev hosszú hatótávolságú csapásokkal válaszol, majd arra kérte a szövetségeseket, hogy szigorítsák a szankciókat Oroszországgal szemben. Az ukrán légierő közölte, hogy a drónok és rakéták többségét lelőtték, de a lehulló törmelék és a keletkező tüzek a magasabb házakban, egy iskolában, egy egészségügyi intézményben és közigazgatási épületekben okoztak károkat a mintegy hárommilliós város kilenc kerületében.

Aljas támadás – jelenleg tucatnyi sebesültről tudunk, köztük gyerekekről és egy várandós nőről is. Sajnos négy ember életét vesztette”

 – fogalmazott Zelenszkij az X-en.

„Rengetegen sikoltoztak”– így írta le a pillanatot a 29 éves Anasztaszija, amikor az otthonát találatot érte. „Abban a pillanatban nem tudod, mihez kapj először: magadat mentsd, a gyerekedet, vagy fuss segíteni másoknak, mert annyian sikítottak és segítségre szorultak” – tette hozzá az ukrán hölgy.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint legalább 29 ember sérült meg a városban, köztük két gyerek, és egy várandós nőt is kórházban ápolnak a kilenc sérült között.

A város fűtési rendszere is megsérült, egy kerületben leállt a szolgáltatás, de a rendkívüli hibákat azóta elhárították

 – mondta el a polgármester. Az energetikai minisztérium, arról számolt be, hogy részleges áramszüneteket jelentettek be Kijev központi régiójában, valamint a déli Odessza és a keleti Donyeck térségében is.

A fővároson kívüli Kijev megye kormányzója arról számolt be, hogy a drón- és rakétatámadások hat embert sebesítettek meg, köztük egy hétéves gyermeket, és több tűzesetet okoztak. 

Ukrajna hosszú hatótávú erővel válaszol ezekre a csapásokra, és a világnak szankciókkal kell megállítania ezeket az élet ellen irányuló támadásokat” 

– mondta Zelenszkij.

Kijev az utóbbi időben felerősítette a mélyen Oroszország területére irányuló dróntámadásait, amelyek célja, hogy kiiktassa az olajfinomítókat, tárolókat és vezetékeket, és ezzel meggyengítse Moszkva legfontosabb háborús bevételi forrását. Két iparági forrás a Reutersnek azt nyilatkozta: „Oroszország fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjében leállították az olajexportot pénteken, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

