Rejtélyes körülmények miatt indít nyomozást Dél-Afrika a palesztinok titokzatos repülőútja kapcsán

A dél-afrikai hatóságok teljes körű vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogyan juthattak be az országba a palesztinok egy olyan chartergéppel, amelynek útvonala és indulása mindmáig tisztázatlan. A BBC szerint a 153 utas az OR Tambo repülőtéren szállt le, ám a határőrök nem engedték elhagyni a gépet, mert „nem voltak a megszokott kilépési bélyegzők az útleveleikben”. A várakozás több mint tíz órán át tartott, és végül csak kormányzati beavatkozással jutottak be az országba.

Rejtély övezi a palesztinok dél-afrikai érkezését, ezért a kormány nyomozással próbálja kideríteni a charterjárat valódi hátterét.

A palesztinok érkezése körüli rejtély

Cyril Ramaphosa elnök szerint a csoport valahogyan rejtélyesen felkerült egy gépre, amely Nairobi érintésével repült Dél-Afrikába. A történet részletei azonban továbbra is homályosak. A palesztin nagykövetség magyarázata szerint az utasok Izrael Ramon repülőteréről indultak, és bármiféle előzetes értesítés vagy egyeztetés nélkül érkeztek az országba. Egy közleményük arról is beszámol, hogy