Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőjárat palesztinok Dél-Afrika

Rejtélyes körülmények miatt indít nyomozást Dél-Afrika a palesztinok titokzatos repülőútja kapcsán

2025. november 14. 22:05

A dél-afrikai kormány vizsgálatot rendelt el egy gyanús körülmények között érkező charterjárat miatt, amely napok óta komoly közéleti vitát kelt. A palesztinok érkezésének módja továbbra sem világos, miután a gép utasai több mint tíz órát rekedtek a fedélzeten a hiányzó kilépési bélyegzők miatt.

2025. november 14. 22:05
null

A dél-afrikai hatóságok teljes körű vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogyan juthattak be az országba a palesztinok egy olyan chartergéppel, amelynek útvonala és indulása mindmáig tisztázatlan. A BBC szerint a 153 utas az OR Tambo repülőtéren szállt le, ám a határőrök nem engedték elhagyni a gépet, mert „nem voltak a megszokott kilépési bélyegzők az útleveleikben”. A várakozás több mint tíz órán át tartott, és végül csak kormányzati beavatkozással jutottak be az országba.

Rejtély övezi a palesztinok dél-afrikai érkezését, ezért a kormány nyomozással próbálja kideríteni a charterjárat valódi hátterét.
Rejtély övezi a palesztinok dél-afrikai érkezését, ezért a kormány nyomozással próbálja kideríteni a charterjárat valódi hátterét.
Forrás: Facebook / Mzansi President

A palesztinok érkezése körüli rejtély

Cyril Ramaphosa elnök szerint a csoport valahogyan rejtélyesen felkerült egy gépre, amely Nairobi érintésével repült Dél-Afrikába. A történet részletei azonban továbbra is homályosak. A palesztin nagykövetség magyarázata szerint az utasok Izrael Ramon repülőteréről indultak, és bármiféle előzetes értesítés vagy egyeztetés nélkül érkeztek az országba. Egy közleményük arról is beszámol, hogy 

egy nem regisztrált és félrevezető szervezet kihasználta népünk tragikus humanitárius helyzetét Gázában, becsapta a családokat, pénzt szedett tőlük, és szabálytalan módon segítette az utazást.

Az izraeli Cogat annyit közölt: „A lakosok elhagyták a Gázai övezetet, miután a Cogat jóváhagyást kapott egy harmadik országtól, hogy fogadja őket”, de az érintett országot nem nevezte meg. A 153 utas közül 23 végül továbbrepült más állomáshelyekre, 130-at pedig beengedtek Dél-Afrikába. A gyors ellenőrzés után megállapították, hogy hiányzó adataik nem arra utalnak, hogy menedékkérelmet akarnának benyújtani, közölte Leon Schreiber belügyminiszter, hozzátéve: mindannyian érvényes útlevéllel érkeztek.

A határon történtek azonban komoly indulatokat váltottak ki civil szervezetekből. 

A Gift of the Givers dél-afrikai humanitárius segélyszervezet alapítója, Dr. Imtiaz Sooliman szerint a hatóságok a létező összes kifogást felhasználták, hogy megakadályozzák az utasok kiszállását, és órákig a kifutón tartották őket, ételt sem engedve átadásra. A szervezet később szállást biztosított az érkezőknek, és Ramaphosát arra kérte, hogy vizsgálja ki a belügy és a határvédelem eljárását a megaláztatásért.

Miközben Dél-Afrika a palesztin ügy egyik legkövetkezetesebb támogatója – amely még a hágai bíróságon is pert indított Izrael ellen –, a mostani eset új kérdéseket vet fel. 

A civil szervezetek szerint tisztázni kell, milyen körülmények között menekültek el az utasok Gázából, és pontosan milyen útvonalon jutottak el az országba. Egyikük az eNCA televíziónak úgy fogalmazott: 

Dél-Afrikát „a béke, a törvények és az igazság országának” tartják, miután naponta szembenéztek a halállal Gázában.

Ramaphosa azt ígérte, hogy a kormány megfelelő értékelést készít az esetről, és tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogyan alakult ki ez az ügy, miközben kijelentette, hogy nem fordíthatják vissza őket, mert háború sújtotta területről érkeztek.

Nyitókép: Facebook / Embassy of the State of Palestine / South Africa

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Smisla
2025. november 14. 22:27
Furcsa irányokat és célországokat produkálhat ez a kaotikus geopolitikai játszma. De hogy éppen Dél-Afrikába akartak menni, szinte érthetetlen. Ott még idegenebbek lesznek, mint Gázában. A nem fekák elmenekülnek Dél-Afrikából, ezek meg éppen oda mentek ...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!