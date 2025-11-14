Rejtélyes körülmények miatt indít nyomozást Dél-Afrika a palesztinok titokzatos repülőútja kapcsán

Afrikai zsoldosok estek csapdába Ukrajnában
A dél-afrikai elnök szerint a fiatalokat kihasználták és félrevezették.
A dél-afrikai kormány vizsgálatot rendelt el egy gyanús körülmények között érkező charterjárat miatt, amely napok óta komoly közéleti vitát kelt. A palesztinok érkezésének módja továbbra sem világos, miután a gép utasai több mint tíz órát rekedtek a fedélzeten a hiányzó kilépési bélyegzők miatt.
A dél-afrikai hatóságok teljes körű vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogyan juthattak be az országba a palesztinok egy olyan chartergéppel, amelynek útvonala és indulása mindmáig tisztázatlan. A BBC szerint a 153 utas az OR Tambo repülőtéren szállt le, ám a határőrök nem engedték elhagyni a gépet, mert „nem voltak a megszokott kilépési bélyegzők az útleveleikben”. A várakozás több mint tíz órán át tartott, és végül csak kormányzati beavatkozással jutottak be az országba.
Cyril Ramaphosa elnök szerint a csoport valahogyan rejtélyesen felkerült egy gépre, amely Nairobi érintésével repült Dél-Afrikába. A történet részletei azonban továbbra is homályosak. A palesztin nagykövetség magyarázata szerint az utasok Izrael Ramon repülőteréről indultak, és bármiféle előzetes értesítés vagy egyeztetés nélkül érkeztek az országba. Egy közleményük arról is beszámol, hogy
egy nem regisztrált és félrevezető szervezet kihasználta népünk tragikus humanitárius helyzetét Gázában, becsapta a családokat, pénzt szedett tőlük, és szabálytalan módon segítette az utazást.
Az izraeli Cogat annyit közölt: „A lakosok elhagyták a Gázai övezetet, miután a Cogat jóváhagyást kapott egy harmadik országtól, hogy fogadja őket”, de az érintett országot nem nevezte meg. A 153 utas közül 23 végül továbbrepült más állomáshelyekre, 130-at pedig beengedtek Dél-Afrikába. A gyors ellenőrzés után megállapították, hogy hiányzó adataik nem arra utalnak, hogy menedékkérelmet akarnának benyújtani, közölte Leon Schreiber belügyminiszter, hozzátéve: mindannyian érvényes útlevéllel érkeztek.
A határon történtek azonban komoly indulatokat váltottak ki civil szervezetekből.
A Gift of the Givers dél-afrikai humanitárius segélyszervezet alapítója, Dr. Imtiaz Sooliman szerint a hatóságok a létező összes kifogást felhasználták, hogy megakadályozzák az utasok kiszállását, és órákig a kifutón tartották őket, ételt sem engedve átadásra. A szervezet később szállást biztosított az érkezőknek, és Ramaphosát arra kérte, hogy vizsgálja ki a belügy és a határvédelem eljárását a megaláztatásért.
Miközben Dél-Afrika a palesztin ügy egyik legkövetkezetesebb támogatója – amely még a hágai bíróságon is pert indított Izrael ellen –, a mostani eset új kérdéseket vet fel.
A civil szervezetek szerint tisztázni kell, milyen körülmények között menekültek el az utasok Gázából, és pontosan milyen útvonalon jutottak el az országba. Egyikük az eNCA televíziónak úgy fogalmazott:
Dél-Afrikát „a béke, a törvények és az igazság országának” tartják, miután naponta szembenéztek a halállal Gázában.
Ramaphosa azt ígérte, hogy a kormány megfelelő értékelést készít az esetről, és tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogyan alakult ki ez az ügy, miközben kijelentette, hogy nem fordíthatják vissza őket, mert háború sújtotta területről érkeztek.
Nyitókép: Facebook / Embassy of the State of Palestine / South Africa