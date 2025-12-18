A nyílt utcán lőtték le az ismert médiaszemélyiséget

Kedden délután fegyveres támadásban életét vesztette Dél-Afrika egyik híres médiaszemélyisége, Warrick Stock, művésznevén DJ Warras. A 40 éves férfi rádiósként, televíziós műsorvezetőként és podcasterként dolgozott. A rendőrség még nem tartóztatott le senkit, ahogy azt sem tudják, mi lehetett a támadás indítéka – számolt be a BBC.

Stockot a rendőrség eddigi információi szerint három gyanúsított közelítette meg a belvárosban, köztük egy raszta hajú, biztonsági egyenruhát viselő férfi, aki rálőtt, majd gyalog elmenekült. A támadás a Carlton Centre melletti Zambesi House közelében történt, miután Stock elhagyta az épületet. A DJ megpróbált elfutni, de az utcán elesett. Az indíték továbbra is ismeretlen, letartóztatás nem történt. Bár Stock is hordott magánál fegyvert, azt a váratlan támadás közepette nem tudta használni.