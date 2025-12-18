Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dj warras támadás dj Dél-Afrika

A nyílt utcán lőtték le az ismert médiaszemélyiséget

2025. december 18. 07:03

Dél-Afrikában a világon az egyik legmagasabb a gyilkossági ráta.

2025. december 18. 07:03
null

Kedden délután fegyveres támadásban életét vesztette Dél-Afrika egyik híres médiaszemélyisége, Warrick Stock, művésznevén DJ Warras. A 40 éves férfi rádiósként, televíziós műsorvezetőként és podcasterként dolgozott. A rendőrség még nem tartóztatott le senkit, ahogy azt sem tudják, mi lehetett a támadás indítéka – számolt be a BBC.

Stockot a rendőrség eddigi információi szerint három gyanúsított közelítette meg a belvárosban, köztük egy raszta hajú, biztonsági egyenruhát viselő férfi, aki rálőtt, majd gyalog elmenekült. A támadás a Carlton Centre melletti Zambesi House közelében történt, miután Stock elhagyta az épületet. A DJ megpróbált elfutni, de az utcán elesett. Az indíték továbbra is ismeretlen, letartóztatás nem történt. Bár Stock is hordott magánál fegyvert, azt a váratlan támadás közepette nem tudta használni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Dél-Afrikában a világon az egyik legmagasabb a gyilkossági ráta, elsősorban a rablások és bandaháborúk miatt. 

Rendőrségi adatok szerint április és szeptember között naponta körülbelül 63 embert öltek meg.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Náthás hal
2025. december 18. 07:20
Pedig milyen fasza gyerek volt Mandela...
Válasz erre
2
0
piramis-2
2025. december 18. 07:12
" azt sem tudják, mi lehetett a támadás indítéka" Dél-Afrikában? Rá kell nézni a képre. Fehér ember volt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!