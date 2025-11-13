Nyílt lapokkal játszik Románia: minden követ megmozgatnak Brüsszelben a határmódosításért

Mindent bevetnének a románok, hogy új területeket szerezzenek meg: még Magyarországot is belekeverték az ügybe
Az energetikai és közlekedési hálózatok összekötéséről, biztonsági kérdésekről, valamint a kulturális együttműködés bővítéséről egyeztetett csütörtökön Bukarestben Ilie Bolojan román és Alexandru Munteanu moldovai miniszterelnök.
Közös sajtónyilatkozatukban a román kormányfő gratulált október 31-én beiktatott partnerének az európai elkötelezettségű politikai erők választási győzelméhez, és leszögezte, hogy Románia továbbra is Moldova legszorosabb partnere és támogatója marad. A már folyamatban lévő, illetve elindítandó közös projektek közül kiemelte a Suceava (Románia) – Balti (Moldova) közötti elektromos távvezetéket, a Jászvásár (Iasi) – Ungheni vasútvonal európai alapokból történő villamosítását és korszerűsítését és a román A8-as épülő autópályát Moldovával összekötő, a Prut határfolyón átívelő híd megépítését.
Bolojan szerint Románia és Moldova fokozni akarja biztonsági együttműködését azokra a kockázatokra reagálva, amelyeket az Ukrajna elleni orosz támadás jelent a térségben. Úgy értékelte: a moldovai polgárok életszínvonalának növelésére az európai uniós csatlakozás az egyetlen lehetőség.
Hozzátette: Románia határozottan támogatja, hogy Moldova mielőbb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat.
A moldovai kormányfő megtiszteltetésnek nevezte, hogy első hivatalos külföldi látogatásán román partnerével tárgyalhatott Bukarestben. Mint mondta: a moldovaiaknak Románia a „második otthon”, amely a nyelvi és kulturális közösségen, a történelmi örökségen alapul.
Köszönetet mondott Romániának, amiért hozzáférést biztosított Moldovának az európai villamosenergia-piachoz. Munteanu szerint Moldova aktív szerepet játszik az észak-déli (görög-bolgár-román-moldovai-ukrán) gázfolyosó kialakításában és energiaellátása már nem függ az orosz gáztól. Hozzátette: Chisinau érdekelt a Fekete-tengeri gáztartalék kiaknázását és a zöld energiaforrások hasznosítását célzó projektekben és részt akar venni a romániai (Cernavoda) atomerőmű újabb blokkjának építésében.
Moldovának Románia a legfontosabb kereskedelmi partnere és a legnagyobb befektető, a két ország kapcsolatát pedig számos közös kulturális és oktatási projekt is elmélyíti – hangsúlyozta Bukarestben a két hete beiktatott moldovai miniszterelnök.
