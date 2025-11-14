Németországban már készítik a zsebkendőt: nemzeti büszkeségük Magyarországot választotta, és ez következményekkel jár

Németországban padlót fogtak: ezért költözik végleg Magyarországra a nemzeti büszkeségük
A cég döntése súlyosan érinti a régiót.
A német város polgármestere szerint súlyos identitásvesztést és gazdasági visszaesést okoz, hogy a Bosch munkahelycsökkentést hajt végre, hogy a termelést áthelyezhesse Magyarországra.
A Bosch jelentős munkahelycsökkentést hajt végre németországi telephelyein, Schwäbisch Gmündben 2030-ig a jelenlegi 3600 állásból 1700 marad – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Richard Arnold polgármester szerint
a termelés áthelyezése – például a magyarországi Maklárra, ahol az új üzemet uniós támogatással építették – súlyos identitásvesztést és gazdasági visszaesést okoz a városnak.
Arnold bírálja Berlint és Brüsszelt, amiért szerinte nem kezelik megfelelően az ipari átalakulást, miközben Magyarország vonzóbbá vált a Bosch számára alacsonyabb költségei miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A cég döntése súlyosan érinti a régiót.
Nyitókép: AFP/DPA/Kay Nietfeld
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.