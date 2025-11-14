Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Brüsszel Magyarország polgármester Bosch Európai Unió

Németországban már készítik a zsebkendőt: nemzeti büszkeségük Magyarországot választotta, és ez következményekkel jár

2025. november 14. 08:51

A német város polgármestere szerint súlyos identitásvesztést és gazdasági visszaesést okoz, hogy a Bosch munkahelycsökkentést hajt végre, hogy a termelést áthelyezhesse Magyarországra.

2025. november 14. 08:51
null

A Bosch jelentős munkahelycsökkentést hajt végre németországi telephelyein, Schwäbisch Gmündben 2030-ig a jelenlegi 3600 állásból 1700 marad – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Richard Arnold polgármester szerint

a termelés áthelyezése – például a magyarországi Maklárra, ahol az új üzemet uniós támogatással építették – súlyos identitásvesztést és gazdasági visszaesést okoz a városnak.

Arnold bírálja Berlint és Brüsszelt, amiért szerinte nem kezelik megfelelően az ipari átalakulást, miközben Magyarország vonzóbbá vált a Bosch számára alacsonyabb költségei miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/DPA/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 14. 09:36
ettol nem lesz roman folotti ber Magyarorszagon
Válasz erre
0
1
robertdenyiro
2025. november 14. 09:22
Nem baj, majd küldök nekik zsepit.
Válasz erre
1
0
a straight cold player
2025. november 14. 09:14
Na de mennyire megérte az atomerőműveket leállítani! Majd lesznek szép méhlegelők a Bosch gyárak helyén. Majd 15 év múlva. Mire sikerül eltakarítani komoly pénzekért a gyárak maradékát. És szép zöld lesz germanisztán. Még talán mákot is fognak termeszteni az afgán klánok. Ide vezet amikor a hülyeség rosszindulattal párosul. Mert azért mindeközben a németeknek volt idejük minket csesztetni!
Válasz erre
6
0
elégia
•••
2025. november 14. 09:05 Szerkesztve
Miután az AUDI Győrben évtizedek óta bizonyít, a kecskeméti üzem ötödször a legjobb a Mercedes gyárak között idén, Debrecenben meg a BMW koronaékszere lesz a gyár, így nincs ebben semmi meglepő. A magyar vidék megmutatja a világnak. Ragyog a tehetségektől.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!