Megkongatta a vészharangot az ismert nyugati elemző: Putyin mindent képes megtenni a győzelemért

Oroszország kész magas árat fizetni azért, hogy az egész Donbászt elfoglalja – még akkor is, ha erre több év rámegy. A háború kimenetele tehát elsősorban Ukrajna hajlandóságától és védelmi képességétől függ – mondta a Black Bird Group finn OSINT-elemzője, Pasi Paroinen a Radio Szvoboda-nak adott interjúban.

„Sokan nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy Oroszország gazdaságilag jelentősen meggyengül, vagy elveszíti a politikai akaratát a háború folytatásához.

Én azonban nem látok lényegi változásokat ezen a téren.

Úgy néz ki, hogy Oroszország továbbra is hajlandó magas árat fizetni a nagyon lassú, mégis folyamatos előrenyomulásért. A kérdés inkább az, hogy képes-e Ukrajna elviselni ezt a harci intenzitást és továbbra is ellenállni” – fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban Paroinen kétségét fejezte, hogy mennyire célszerű makacsul tartani a nehezen védhető állásokat, mint például Pokrovszkot és Mirnogradot. Az elemző szerint a kedvezőtlen védelmi vonalak tartása kimeríti Ukrajna erőforrásait, és jóval több emberéletbe kerül, mint ha egy szervezett visszavonulás után előnyösebb állásokból védekeznének.