Megkongatta a vészharangot az ismert nyugati elemző: Putyin mindent képes megtenni a győzelemért

Eldőlt a kulcsfontosságú régió sorsa: fejvesztve menekülnek Pokrovszkból Zelenszkij csapatai
Fordulat következhet a háborúban...
Pasi Paroinen szerint Zelenszkij teljesen eltékozolja Ukrajna minden erőforrását.
Oroszország kész magas árat fizetni azért, hogy az egész Donbászt elfoglalja – még akkor is, ha erre több év rámegy. A háború kimenetele tehát elsősorban Ukrajna hajlandóságától és védelmi képességétől függ – mondta a Black Bird Group finn OSINT-elemzője, Pasi Paroinen a Radio Szvoboda-nak adott interjúban.
„Sokan nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy Oroszország gazdaságilag jelentősen meggyengül, vagy elveszíti a politikai akaratát a háború folytatásához.
Én azonban nem látok lényegi változásokat ezen a téren.
Úgy néz ki, hogy Oroszország továbbra is hajlandó magas árat fizetni a nagyon lassú, mégis folyamatos előrenyomulásért. A kérdés inkább az, hogy képes-e Ukrajna elviselni ezt a harci intenzitást és továbbra is ellenállni” – fogalmazott.
Ezzel kapcsolatban Paroinen kétségét fejezte, hogy mennyire célszerű makacsul tartani a nehezen védhető állásokat, mint például Pokrovszkot és Mirnogradot. Az elemző szerint a kedvezőtlen védelmi vonalak tartása kimeríti Ukrajna erőforrásait, és jóval több emberéletbe kerül, mint ha egy szervezett visszavonulás után előnyösebb állásokból védekeznének.
Ezt is ajánljuk a témában
Fordulat következhet a háborúban...
„A legfontosabb most az, hogy megőrizzék az ukrán hadsereget, összpontosítsanak annak megújítására és erőforrásaira, hogy képesek legyenek az új fenyegetésekre reagálni” – hangsúlyozta.
Paroinen meg van győződve arról, hogy amennyiben Ukrajna megőrzi hadereje harcképességét, akár évekig is képes lesz védekezni − még akkor is, ha elveszíti Donbászt. Viszont, ha a hadsereg kimerül, az orosz előrenyomulás üteme jelentősen felgyorsulhat.
Ugyanakkor az elemző úgy véli, hogy Oroszország nem „áll nyerésre”; szerinte a helyzet inkább egy „zsákutcához” közelít.
„Nem szabad elfelejteni, hogy az oroszok számára sem úgy alakult a helyzet, ahogy azt szerették volna. Rengeteg pénzt költenek, és rengeteg embert veszítenek. Különösen a nyár nem volt számukra kedvező – egyértelműen jóval messzebbre akartak előrenyomulni, mint ameddig ténylegesen eljutottak. És nem sikerült több egyidejű válsághelyzetet sem előidézniük az ukránok számára” – mondta az elemző.
Véleménye szerint az oroszok a következő hetekben tovább folytatják az aktív offenzívát, kihasználva a rossz időjárást, amely megnehezíti a drónok alkalmazását. Ugyanakkor december végére vagy január elejére Paroinen arra számít, hogy az oroszok kifáradnak, és kénytelenek lesznek átcsoportosítani egységeiket. Az újabb harci szakasz már tavasszal indul újra.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb konfliktus formálódik a kijevi politikai eliten belül.
Fotó: Thibault Camus / POOL / AFP