Segített önkéntes visszatérési program migráció Egyesült Királyság EU

Hirdetik a migránsok, így kell visszaélni az európaiak nagylelkűségével

2025. november 02. 13:21

Az illegális bevándorlók kérvényzik az önkéntes hazatéréshez járó több ezer fontos támogatást, hazarepülnek, majd szépen visszatérnek Angliába.

2025. november 02. 13:21
null

Több száz illegális bevándorló titokban visszarepült az Egyesült Királyságba, alig néhány héttel azután, hogy 3000 fontot kaptak a brit adófizetők pénzéből, hogy térjenek haza – számolt be a Daily Mail. 

A bevándorlók kihasználják a brit Belügyminisztérium „Assisted Voluntary Return Scheme” (Segített önkéntes visszatérési program) nevű programját, amelynek keretében mindegyikük egyszeri kifizetést és repülőjegyet kap hazautazáshoz.

A közösségi médiában többen nyíltan lépésről lépésre tanácsokat adnak, hogyan lehet zsebre tenni a pénzt, kijátszani a rendszert és visszatérni Nagy-Britanniába. A cikk szerint a brazilok élnek vissza legtöbbször a lehetőséggel. A közösségi médiában megjelenő bejegyzések azt tanácsolják az illegális bevándorlóknak, hogy szerezzenek új útlevelet, miután visszatértek Brazíliába a pénzükkel, repüljenek az EU-ba, onnan pedig Írországba, majd Belfaston keresztül térjenek vissza Nagy-Britanniába. 

Egy férfi azzal dicsekedett, hogy milyen könnyen becsapta az ír bevándorlási hatóságokat, akik ötnapos turisztikai vízumot adtak neki – és fotókat tett közzé arról, milyen könnyű onnan visszajutni az Egyesült Királyságba. 

Egy négytagú brazil család 12 000 fontot kapott a program keretében, hogy újjáépítsék házukat Brazíliában, és hat hónappal később az apa visszacsempészte magát az Egyesült Királyságba, hogy illegálisan dolgozzon futárként.

Chris Philp, árnyék belügyminiszter így nyilatkozott: „Ez egy újabb példa arra, hogy ez a gyenge és alkalmatlan munkáspárti kormány elveszti az irányítást a határaink felett, miközben a brit adófizetők alig tudnak megélni.” 

Sem a konzervatív, sem pedig a munkáspárti brit kormányok nem léptek fel az illegális bevándorlás ellen, amelynek legabszurdabb része a Franciaországból hajón érkezők tömegei, akiket egyik kormányzat sem akart megállítani. 

A Munkáspárt tavalyi hatalomra kerülése óta a csónakokkal érkezők száma meghaladta a 60 ezret. 

Nyitókép: Unsplash/Ian Taylor

virag-os
2025. november 02. 14:04
A fejlett, magát nagyon felsőbbrendűnek képzelő nyugatnak, annyi esze nincs, hogy arcfelismerő és ujjlenyomat készítése után engedem ki az országból. Bezzeg az eu állampolgároknak kell arcfelismerés és ujjlenyomat, hogy tudják őket sakkban tartani.
karcos-2
2025. november 02. 13:45
"Fussatok, mindenkit leszúr!" Életképek a "nyitott és toleráns" Nagy-Britannia mindennapjaiból, ahol ezúttal vonaton késelgettek "ismeretlenek". Két férfit tartóztattak le szombat este, miután több utast leszúrtak egy angliai vonaton. A cambridgeshire-i Huntingdonban megállított járatról tíz sebesültet szállítottak kórházba, kilencen közülük életveszélyes állapotban vannak – írja az Index. November 1-jén, este fél 8 körül érkezett a bejelentés, hogy késsel támadtak utasokra a Doncasterből Londonba tartó vonaton. A járat menetrenden kívüli megállót iktatott be a cambridgeshire-i Huntingdonban, ahol fegyveres rendőrök két férfit tartóztattak le. A támadás körülbelül tíz perccel azután kezdődött, hogy a vonat elhagyta Peterborought. A BBC szerint az egyik utas elmondta, hogy először azt hallotta: Fussatok, van itt valaki, aki mindenkit leszúr! Eleinte halloween utáni tréfának hitte, de perceken belül meglátta a vérző utasokat. „Totális pánik volt” – mesélte az utas.
karcos-2
2025. november 02. 13:44
Fáziskésésben vagyunk még nem annyi mint a nyugati nagyvárosokban de már Budapesten is annyi az életvitelszerűen itt élő muzulmán hogy mozdulni alig lehet tőlük.
machet
2025. november 02. 13:29
Ezek a britek hülyék b+.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!