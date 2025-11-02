Hirdetik a migránsok, így kell visszaélni az európaiak nagylelkűségével

Eljött az idő: Trump bejelentette, ha nem változik a helyzet, megindítja az amerikai katonákat
Az illegális bevándorlók kérvényzik az önkéntes hazatéréshez járó több ezer fontos támogatást, hazarepülnek, majd szépen visszatérnek Angliába.
Több száz illegális bevándorló titokban visszarepült az Egyesült Királyságba, alig néhány héttel azután, hogy 3000 fontot kaptak a brit adófizetők pénzéből, hogy térjenek haza – számolt be a Daily Mail.
A bevándorlók kihasználják a brit Belügyminisztérium „Assisted Voluntary Return Scheme” (Segített önkéntes visszatérési program) nevű programját, amelynek keretében mindegyikük egyszeri kifizetést és repülőjegyet kap hazautazáshoz.
A közösségi médiában többen nyíltan lépésről lépésre tanácsokat adnak, hogyan lehet zsebre tenni a pénzt, kijátszani a rendszert és visszatérni Nagy-Britanniába. A cikk szerint a brazilok élnek vissza legtöbbször a lehetőséggel. A közösségi médiában megjelenő bejegyzések azt tanácsolják az illegális bevándorlóknak, hogy szerezzenek új útlevelet, miután visszatértek Brazíliába a pénzükkel, repüljenek az EU-ba, onnan pedig Írországba, majd Belfaston keresztül térjenek vissza Nagy-Britanniába.
Egy férfi azzal dicsekedett, hogy milyen könnyen becsapta az ír bevándorlási hatóságokat, akik ötnapos turisztikai vízumot adtak neki – és fotókat tett közzé arról, milyen könnyű onnan visszajutni az Egyesült Királyságba.
Egy négytagú brazil család 12 000 fontot kapott a program keretében, hogy újjáépítsék házukat Brazíliában, és hat hónappal később az apa visszacsempészte magát az Egyesült Királyságba, hogy illegálisan dolgozzon futárként.
Chris Philp, árnyék belügyminiszter így nyilatkozott: „Ez egy újabb példa arra, hogy ez a gyenge és alkalmatlan munkáspárti kormány elveszti az irányítást a határaink felett, miközben a brit adófizetők alig tudnak megélni.”
Sem a konzervatív, sem pedig a munkáspárti brit kormányok nem léptek fel az illegális bevándorlás ellen, amelynek legabszurdabb része a Franciaországból hajón érkezők tömegei, akiket egyik kormányzat sem akart megállítani.
A Munkáspárt tavalyi hatalomra kerülése óta a csónakokkal érkezők száma meghaladta a 60 ezret.
