Hirdetik a migránsok, így kell visszaélni az európaiak nagylelkűségével

Több száz illegális bevándorló titokban visszarepült az Egyesült Királyságba, alig néhány héttel azután, hogy 3000 fontot kaptak a brit adófizetők pénzéből, hogy térjenek haza – számolt be a Daily Mail.

A bevándorlók kihasználják a brit Belügyminisztérium „Assisted Voluntary Return Scheme” (Segített önkéntes visszatérési program) nevű programját, amelynek keretében mindegyikük egyszeri kifizetést és repülőjegyet kap hazautazáshoz.

A közösségi médiában többen nyíltan lépésről lépésre tanácsokat adnak, hogyan lehet zsebre tenni a pénzt, kijátszani a rendszert és visszatérni Nagy-Britanniába. A cikk szerint a brazilok élnek vissza legtöbbször a lehetőséggel. A közösségi médiában megjelenő bejegyzések azt tanácsolják az illegális bevándorlóknak, hogy szerezzenek új útlevelet, miután visszatértek Brazíliába a pénzükkel, repüljenek az EU-ba, onnan pedig Írországba, majd Belfaston keresztül térjenek vissza Nagy-Britanniába.

Egy férfi azzal dicsekedett, hogy milyen könnyen becsapta az ír bevándorlási hatóságokat, akik ötnapos turisztikai vízumot adtak neki – és fotókat tett közzé arról, milyen könnyű onnan visszajutni az Egyesült Királyságba.