Hatalmasat koppant Brüsszel: Belgium most szembesült azzal, hogy nem volt jó ötlet tömegével befogadni a migránsokat

Belgiumban minden eddiginél élesebben vetül fény a bevándorlás és a munkanélküliség kapcsolatára: friss adatok szerint a munkanélküliek mintegy 60 százaléka nem belga hátterű – írta meg a Politico.

A kormány a számok nyilvánosságra kerülése után bejelentette, hogy jelentősen szigorítja a támogatási rendszert, és korlátozza a munkanélküli segély folyósítását.

David Clarinval foglalkoztatási miniszter a parlamentben ismertette az adatokat, amelyeket „meglepőnek és elgondolkodtatónak” nevezett. Elmondása szerint a bevándorlók körében jóval alacsonyabb a nemzeti nyelvek ismerete, ami megnehezíti számukra a munkakeresést és a beilleszkedést. „Ezekre az emberekre külön figyelmet kell fordítanunk, de a legfontosabb üzenet az, hogy mindenkinek dolgoznia kell – beleértve a külföldi származásúakat is” – hangsúlyozta.

A kabinet ezért úgy döntött, hogy 2026-tól megszünteti a munkanélküli segélyt azok számára, akik több mint húsz éve nem dolgoznak. A jövőben legfeljebb két évig járhat a támogatás. Az intézkedés következtében mintegy 180 ezer ember veszíti el jövőre segélyét, ami közel 2 milliárd eurós megtakarítást jelent az államnak.