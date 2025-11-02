Ft
11. 02.
vasárnap
Mandiner Díj
Brüsszel munkanélküliség migráció Belgium

Hatalmasat koppant Brüsszel: Belgium most szembesült azzal, hogy nem volt jó ötlet tömegével befogadni a migránsokat

2025. november 02. 22:26

A kormány utólag korlátozná a munkanélküli segély folyósítását.

2025. november 02. 22:26
null

Belgiumban minden eddiginél élesebben vetül fény a bevándorlás és a munkanélküliség kapcsolatára: friss adatok szerint a munkanélküliek mintegy 60 százaléka nem belga hátterű – írta meg a Politico.

A kormány a számok nyilvánosságra kerülése után bejelentette, hogy jelentősen szigorítja a támogatási rendszert, és korlátozza a munkanélküli segély folyósítását.

David Clarinval foglalkoztatási miniszter a parlamentben ismertette az adatokat, amelyeket „meglepőnek és elgondolkodtatónak” nevezett. Elmondása szerint a bevándorlók körében jóval alacsonyabb a nemzeti nyelvek ismerete, ami megnehezíti számukra a munkakeresést és a beilleszkedést. „Ezekre az emberekre külön figyelmet kell fordítanunk, de a legfontosabb üzenet az, hogy mindenkinek dolgoznia kell – beleértve a külföldi származásúakat is” – hangsúlyozta.

A kabinet ezért úgy döntött, hogy 2026-tól megszünteti a munkanélküli segélyt azok számára, akik több mint húsz éve nem dolgoznak. A jövőben legfeljebb két évig járhat a támogatás. Az intézkedés következtében mintegy 180 ezer ember veszíti el jövőre segélyét, ami közel 2 milliárd eurós megtakarítást jelent az államnak.

Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

 

szilvarozsa
2025. november 02. 23:16
"megszünteti a munkanélküli segélyt azok számára, akik több mint húsz éve nem dolgoznak" Na basszátok+! Megértetek a kihalásra.
1
0
elcapo-2
2025. november 02. 23:07
180 000 migráncs élősködött eddig a belga ellátórendszeren......20 évig. A balfasz belgák meg csak most vették észre....és ezek osztják nekünk az észt! Egyébként megérdemelték a nagyképű balfaszok, ezek is végig rabolták és gyarmatosították a világot , abból éltek jól. 1910 -es években még a brüsszeli állatkertben, ketrecben mutogatták a fekákat a jogállamiság bajnokok!
4
0
PEDOFIDESZ-2026
2025. november 02. 23:03
Hatalmasat koppant Magyarország a titokban betelepített Migráncsosok miatt: Egy nő arcába tolta a nemiszervét egy migráns a kőbányai vasútállomás várótermében (Videó) A Kőbánya–Kispest vasútállomás várótermében október 28-án este egy nőt zaklatott egy férfi – közölte a rendőrség a Facebookon. A beszámoló szerint az érintettek nem ismerték egymást, a felháborító esetről videófelvétel is készült. „Ilyen nincs, és mégis van!” – írja a rendőrség a Facebookon megosztott videó mellé, amelyen az látszik, hogy egy férfi szó nélkül egy mellette ülő nő elé áll és előveszi a nemiszervét majd olyan 20 centire az arca elé nyomta. Forrás: Szarhajtások PedoFidesz 2026! Éljen a minimálbér! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
0
5
elcapo-2
2025. november 02. 23:02
Az agysebészek nem akarnak dolgozni? És erre csak most jöttek rá a belgák? Régen ezt simán elintézték, amikor Belga-Kongóban 1 000 000 fegyvertelen fekát mészároltak le!
0
0
