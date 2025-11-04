Zelenszkij szerint nincs béketerv, mert ő nem látta
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfol.
Sosem volt erősebb társa Moszkvának. Ez van.
Hszi Csin-ping kínai elnök kedden az Oroszországgal való
kölcsönös befektetések növelésére és a gazdasági együttműködés elmélyítésére szólított fel,
hangsúlyozva, hogy Peking a „viharos külső körülmények” ellenére is elkötelezett a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett – jelentette a kínai állami televízió.
Hszi Pekingben, a Nép Nagy Csarnokában fogadta Mihail Misusztyin orosz miniszerelnököt, egy nappal azután, hogy az orosz kormányfő Hangcsouban tárgyalt Li Csiang kínai miniszterelnökkel. Li a találkozón kijelentette, hogy Kína kész erősíteni együttműködését Oroszországgal, és megvédeni a két ország közös biztonsági érdekeit.
„A kínai-orosz kapcsolatok a magasabb szintű és minőségű fejlődés irányában haladnak, és a külső környezet viharai ellenére is szilárdan haladtak előre”
– mondta Hszi a keddi találkozón.
„A két ország közötti kapcsolatok megőrzése, megszilárdítása és fejlesztése mindkét fél számára stratégiai választás” – hangsúlyozta.
A kínai elnök kiemelte továbbá, hogy az energiaipar, a mezőgazdaság, az űrkutatás, a digitális gazdaság és a zöld fejlesztés területén új növekedési lehetőségek kínálkoznak az együttműködés elmélyítésére – áll a jelentésben.
A jelentés szerint a két kormány kedden közzétett közös közleményében megerősítette, hogy
„minden területen erősíteni kívánják az együttműködést,
és megfelelő módon reagálnak a külső kihívásokra”.
Moszkva egyúttal megerősítette elkötelezettségét az „egy Kína” elv mellett,
és ismételten kifejezte ellenzését Tajvan függetlenségével szemben.
(MTI)
Nyitókép: Sergey Bobylev / AFP
Épp most esik el a keleti védelem kulcserődje, ha még nem esett el; ráadásul az ukrán acéltermelés egyik alapanyaga is orosz kézbe kerül.