Hatalmas pofon a Nyugatnak: összezár Kína és Oroszország, szó sincs elszigetelődésről

Hszi Csin-ping kínai elnök kedden az Oroszországgal való

kölcsönös befektetések növelésére és a gazdasági együttműködés elmélyítésére szólított fel,

hangsúlyozva, hogy Peking a „viharos külső körülmények” ellenére is elkötelezett a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett – jelentette a kínai állami televízió.

Hszi Pekingben, a Nép Nagy Csarnokában fogadta Mihail Misusztyin orosz miniszerelnököt, egy nappal azután, hogy az orosz kormányfő Hangcsouban tárgyalt Li Csiang kínai miniszterelnökkel. Li a találkozón kijelentette, hogy Kína kész erősíteni együttműködését Oroszországgal, és megvédeni a két ország közös biztonsági érdekeit.