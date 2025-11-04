Ft
11. 04.
kedd
Hatalmas pofon a Nyugatnak: összezár Kína és Oroszország, szó sincs elszigetelődésről

2025. november 04. 08:19

Sosem volt erősebb társa Moszkvának. Ez van.

2025. november 04. 08:19
null

Hszi Csin-ping kínai elnök kedden az Oroszországgal való 

kölcsönös befektetések növelésére és a gazdasági együttműködés elmélyítésére szólított fel,

hangsúlyozva, hogy Peking a „viharos külső körülmények” ellenére is elkötelezett a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett – jelentette a kínai állami televízió.

Hszi Pekingben, a Nép Nagy Csarnokában fogadta Mihail Misusztyin orosz miniszerelnököt, egy nappal azután, hogy az orosz kormányfő Hangcsouban tárgyalt Li Csiang kínai miniszterelnökkel. Li a találkozón kijelentette, hogy Kína kész erősíteni együttműködését Oroszországgal, és megvédeni a két ország közös biztonsági érdekeit.

„A kínai-orosz kapcsolatok a magasabb szintű és minőségű fejlődés irányában haladnak, és a külső környezet viharai ellenére is szilárdan haladtak előre”

 – mondta Hszi a keddi találkozón.

„A két ország közötti kapcsolatok megőrzése, megszilárdítása és fejlesztése mindkét fél számára stratégiai választás” – hangsúlyozta.

A kínai elnök kiemelte továbbá, hogy az energiaipar, a mezőgazdaság, az űrkutatás, a digitális gazdaság és a zöld fejlesztés területén új növekedési lehetőségek kínálkoznak az együttműködés elmélyítésére – áll a jelentésben.

A jelentés szerint a két kormány kedden közzétett közös közleményében megerősítette, hogy 

„minden területen erősíteni kívánják az együttműködést,

 és megfelelő módon reagálnak a külső kihívásokra”. 

Moszkva egyúttal megerősítette elkötelezettségét az „egy Kína” elv mellett, 

és ismételten kifejezte ellenzését Tajvan függetlenségével szemben.

(MTI)

Nyitókép: Sergey Bobylev / AFP

Összesen 15 komment

ördöngös pepecselés
2025. november 04. 10:05
amióta világ a világ az haladt előre akinek voltak erőforrásai márpedig az oroszoknak van energiája, a kínaiaknak pedig emberanyaga. a technológiai és katonai elmaradásukat(ha még van), pár év alatt ledolgozzák Európa az egyetlen aki még azt hiszi, hogy pénzügyi szélhámoskodással és morális fölénnyel még diktálhat, mert már Amerika is elkereste keresni a helyét az új világrendben
Dixtroy
2025. november 04. 09:27
Az látszik, hogy a fenyítés kilátásba helyezése, hogy nem kapják meg a legmodernebb technologiákat, nem igazi elrettentés. Ez már nem az a helyzet, hogy vagy kapsz x286-os mikrocsipet, vagy nem. Használod a régebbit.. ami mókás módon raktárszámra van. Az nem alaklmas az aihoz? Nem baj, megleszünk nélküle, ha meg nagyon kell, fejlesztünk sajátot. Ó, Tajvanon van a mikrocsipgyártás? Nem rossz, nem rossz.
Dixtroy
2025. november 04. 09:23
Jöhetnek a judeofinnugor megfejtések, hogy ez valójában Oroszország végét jelenti, mert drágul az olcsó és nem veszik a megveszik. Addig él a huncut kurva baszakodás, míg petrodollár van, ahogy vége, csúf pillanat lesz az usa államadósságával kezdeni valamit. Nagyobb mint a nemzeti összvagyonuk.
ursula-van-de-lejjebb
2025. november 04. 09:20
Nem igazán értem, miképpen képzeli a hanyatló angolszász világ azt, hogy utasíthat, és egymásra uszíthat szövetségeseket. Az ásványi és energiaerőforrások Oroszországnál vannak, a pénz és technológia Kínánál, az emberi erőforrások a rohamosan fejlődő Indiánál. Míg a "nyugat" ideológiai agymosásra+ demokrácia exportra+ lmbtq jogokra+ migrációra +háborúsdira összpontosítja forrásait és pénzeit, addig a lenézett BRICS megerősödik, még jobban összefonódik, és vígan beint..! Jelenleg a farok csóválja a kutyát, mivel egy pár százmilliós közeg által "választott" szűk elit próbálja megmondani kb. 7 milliárd embernek, hogyan kell élni. Volt hasonló próbálkozás, úgy hívják bolsevizmus és/vagy nácizmus. Az üzlet nem ideológiai alapokon működik, a profit utat tör magának. Az orosz energiahordozók nélkül meg lehet lenni ideig-óráig, de ha Kína sem szállít? Rossz idők kemény embereket hoznak, a kemény emberek jó időket hoznak, a jó idők gyenge embereket hoznak, a gyenge emberek rossz időket hoznak.
