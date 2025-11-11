Bekeményített Zelenszkij: kijelentette, ő ugyan nem fél Trumptól
Nagyon egyszerű érvet hozott fel.
A baktérium okozta fertőzés villámgyorsan pusztítja el az izomszövetet.
Az ukrán frontokon egyre súlyosabb egészségügyi válság bontakozik ki: a gázgangréna nevű izomfertőzés rohamosan terjed a sebesült katonák között – számolt be a The Telegraph ukrán orvosokra hivatkozva. A betegség utoljára tömegesen a két világháború idején jelent meg Európában.
A brit lap szerint az orosz drónok folyamatos támadásai miatt szinte lehetetlen a sebesültek gyors evakuálása a frontvonalról, így a katonák gyakran órákig, sőt napokig maradnak ellátatlanul a terepen. Ez ideális környezetet teremt a súlyos sebfertőzések, köztük a gázgangréna kialakulásához.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon egyszerű érvet hozott fel.
„Az elmúlt ötven évben nem tapasztaltunk ilyen késedelmet az evakuálásokban – talán a második világháború óta, de lehet, hogy még korábban sem. Olyan patológiát látunk, amelyet eddig soha” – mondta egy „Alex” néven nyilatkozó külföldi önkéntes orvos a zaporizzsjai régióból.
A baktérium okozta fertőzés villámgyorsan pusztítja el az izomszövetet, és csak sebészeti beavatkozással és nagy dózisú antibiotikumokkal kezelhető. Ukrajnában azonban sok helyen nincs lehetőség megfelelő sebészeti ellátásra vagy laboratóriumi diagnosztikára, így a célzott antibiotikum-terápia is nehezen megoldható.
„Ez egy rendkívüli, életveszélyes fertőzés – kezelés nélkül a halálozási arány megközelíti a száz százalékot” – figyelmeztetett Lindsay Edwards, a londoni Royal College mikrobiológia tanszékének vezető oktatója.
A szakértők szerint a fertőzések terjedése tovább súlyosbíthatja az ukrán hadsereg állapotát, amelyet már eddig is emberhiány, kimerültség és folyamatos orosz nyomás terhel.
Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP