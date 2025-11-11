Halálos kór tombol az ukrán hadseregben – a második világháború óta nem láttak ilyet

Az ukrán frontokon egyre súlyosabb egészségügyi válság bontakozik ki: a gázgangréna nevű izomfertőzés rohamosan terjed a sebesült katonák között – számolt be a The Telegraph ukrán orvosokra hivatkozva. A betegség utoljára tömegesen a két világháború idején jelent meg Európában.

A brit lap szerint az orosz drónok folyamatos támadásai miatt szinte lehetetlen a sebesültek gyors evakuálása a frontvonalról, így a katonák gyakran órákig, sőt napokig maradnak ellátatlanul a terepen. Ez ideális környezetet teremt a súlyos sebfertőzések, köztük a gázgangréna kialakulásához.