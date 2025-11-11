Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gázgangréna front orosz-ukrán háború katona

Halálos kór tombol az ukrán hadseregben – a második világháború óta nem láttak ilyet

2025. november 11. 17:42

A baktérium okozta fertőzés villámgyorsan pusztítja el az izomszövetet.

2025. november 11. 17:42
null

Az ukrán frontokon egyre súlyosabb egészségügyi válság bontakozik ki: a gázgangréna nevű izomfertőzés rohamosan terjed a sebesült katonák között – számolt be a The Telegraph ukrán orvosokra hivatkozva. A betegség utoljára tömegesen a két világháború idején jelent meg Európában.

A brit lap szerint az orosz drónok folyamatos támadásai miatt szinte lehetetlen a sebesültek gyors evakuálása a frontvonalról, így a katonák gyakran órákig, sőt napokig maradnak ellátatlanul a terepen. Ez ideális környezetet teremt a súlyos sebfertőzések, köztük a gázgangréna kialakulásához.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az elmúlt ötven évben nem tapasztaltunk ilyen késedelmet az evakuálásokban – talán a második világháború óta, de lehet, hogy még korábban sem. Olyan patológiát látunk, amelyet eddig soha” – mondta egy „Alex” néven nyilatkozó külföldi önkéntes orvos a zaporizzsjai régióból.

A baktérium okozta fertőzés villámgyorsan pusztítja el az izomszövetet, és csak sebészeti beavatkozással és nagy dózisú antibiotikumokkal kezelhető. Ukrajnában azonban sok helyen nincs lehetőség megfelelő sebészeti ellátásra vagy laboratóriumi diagnosztikára, így a célzott antibiotikum-terápia is nehezen megoldható.

„Ez egy rendkívüli, életveszélyes fertőzés – kezelés nélkül a halálozási arány megközelíti a száz százalékot” – figyelmeztetett Lindsay Edwards, a londoni Royal College mikrobiológia tanszékének vezető oktatója.

A szakértők szerint a fertőzések terjedése tovább súlyosbíthatja az ukrán hadsereg állapotát, amelyet már eddig is emberhiány, kimerültség és folyamatos orosz nyomás terhel.

Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
2025. november 11. 18:15
Szerencsétlen emberek, milyen pokoli fájdalmakat élhetnek át! Szívből sajnálom őket. Csak lenne vége már!
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. november 11. 18:15
Nem is akartok evakuálást! Mocskos ukrán nácik! Zselé parancsba adta, ott dögöljetek meg.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 11. 18:14
Szerencsétlenek....a zsidaj náci zselének nem számít az emberi élet!
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. november 11. 17:54
Földi pokol. Legyen már vége!!!!! Ha valaki kicsit is tényleg ukránpárti az Eu-s vezetésből, szedje le Zselét, és kössenek békét bármi áron!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!