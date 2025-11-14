Kellemetlen: süllyedőben az eurozóna gazdaságának hajója, és még nem látszik a tengerfenék

Ezt támasztja alá a munkanélküliségi ráta változatlansága is: az eurózónában 6,3 százalékon állt szeptemberben, és a teljes EU-ban is csak 6,0 százalékot mértek. A több mint 13 millió állástalan száma tehát nem csökkent, ami a munkaerőpiac lassú alkalmazkodását jelzi. A fiatalok helyzete szintén stabil, de javulást nem mutat: az EU-ban 14,8 százalékos, az eurózónában 14,4 százalékos ifjúsági munkanélküliségi rátát regisztráltak.

A nők és férfiak közötti különbségek is fennmaradtak, a női ráta 6,5, a férfi 6,2 százalékon állt.

Pozitív fejlemény, hogy a cégalapítások száma 4,0 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, különösen az információ és kommunikáció (+6,0 százalék), az építőipar (+5,9 százalék) és a közlekedés (+5,5 százalék) területén.

Ugyanakkor a kedvező folyamatot árnyalja, hogy a csődök száma ennél gyorsabb, 4,4 százalékos növekedést mutat.

A legérintettebb ágazatok közé tartozik a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás, ahol 20,7 százalékkal nőtt a csődök száma, valamint a közlekedési szektor (+18,7%) és a pénzügyi szolgáltatások (+14,1%). A forrás szerint ezekben az ágazatokban a magas költségek és a szigorúbb finanszírozási feltételek jelentik a fő kihívást.