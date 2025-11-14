Ft
stagnálás európai gazdaság eurozóna csőd munkaerőhiány

Kellemetlen: süllyedőben az eurozóna gazdaságának hajója, és még nem látszik a tengerfenék

2025. november 14. 18:06

A harmadik negyedéves adatok minden korábbinál világosabban mutatják, hogy az eurózóna teljesítménye egyre nehezebben tartja fenn a látszatot is. A gazdaság csak minimális növekedést produkált, miközben a munkanélküliség makacsul változatlan maradt és a csődhullám is tovább erősödik.

Az Euronews által ismertetett Eurostat-adatok szerint az eurózóna gazdasága mindössze 0,2 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, ami csak nagyon mérsékelt javulást jelent a korábbi időszakhoz képest. A szélesebb EU-ban 0,3 százalékos volt a bővülés, így a gazdasági teljesítmény továbbra is visszafogott, és a növekedés inkább óvatos, mint határozott.

Forrás: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Gazdasági gyengülés és mozdulatlan munkaerőpiac

Az Eurostat úgy fogalmaz: 

A növekedés folytatódik, de gyenge marad.

Ezt támasztja alá a munkanélküliségi ráta változatlansága is: az eurózónában 6,3 százalékon állt szeptemberben, és a teljes EU-ban is csak 6,0 százalékot mértek. A több mint 13 millió állástalan száma tehát nem csökkent, ami a munkaerőpiac lassú alkalmazkodását jelzi. A fiatalok helyzete szintén stabil, de javulást nem mutat: az EU-ban 14,8 százalékos, az eurózónában 14,4 százalékos ifjúsági munkanélküliségi rátát regisztráltak. 

A nők és férfiak közötti különbségek is fennmaradtak, a női ráta 6,5, a férfi 6,2 százalékon állt.

Pozitív fejlemény, hogy a cégalapítások száma 4,0 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, különösen az információ és kommunikáció (+6,0 százalék), az építőipar (+5,9 százalék) és a közlekedés (+5,5 százalék) területén. 

Ugyanakkor a kedvező folyamatot árnyalja, hogy a csődök száma ennél gyorsabb, 4,4 százalékos növekedést mutat.

A legérintettebb ágazatok közé tartozik a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás, ahol 20,7 százalékkal nőtt a csődök száma, valamint a közlekedési szektor (+18,7%) és a pénzügyi szolgáltatások (+14,1%). A forrás szerint ezekben az ágazatokban a magas költségek és a szigorúbb finanszírozási feltételek jelentik a fő kihívást.

Ezzel szemben az információs és kommunikációs ágazatban 4,8 százalékkal, az építőiparban 3,1 százalékkal, az iparban 0,1 százalékkal csökkent a csődök száma, ami arra utal, hogy nem minden terület reagál egyformán a gazdasági környezet változásaira.

Lassú és egyenetlen GDP-növekedés Európában

Éves összevetésben az eurózóna 1,3, az EU pedig 1,5 százalékos növekedést tudott felmutatni. A negyedéves rangsor élén Svédország állt 1,1 százalékkal, Portugália 0,8, Csehország pedig 0,7 százalékos bővülést ért el. 

Ezzel szemben Litvánia, Írország és Finnország gazdasága zsugorodott, ami tovább erősíti az európai teljesítmény egyenetlenségét.

Összességében a rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy az európai gazdaság továbbra is óvatos tempóban halad, és bár vannak erősebb teljesítményt nyújtó országok, a régió egésze még nem mutat tartós erősödésre utaló jeleket. A csődhullám felerősödése pedig további kockázatot jelent a következő időszakra.

Nyítókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

