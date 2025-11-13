Fülest kapott Zelenszkij cinkostársa: gyanús körülmények között menekült el Ukrajnából az arany wc-s

Az Ukrajnából való kilépést az egyik határátkelőn, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, hivatalosan bonyolították le. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt” – áll a közleményben.

A szolgálat hozzátette: Mindicsre a távozás időpontjában nem vonatkozott semmilyen utazási korlátozás, így a határátlépés megtagadásának nem volt jogalapja. A hatóság ugyanakkor belső vizsgálatot is indított, hogy tisztázza a történtek körülményeit.

Timur Mindics a Kvartal 95 produkciós stúdió társalapítója és Zelenszkij korábbi üzlettársa, akinek neve az utóbbi hetekben egy nagyszabású korrupciós botrány kapcsán került a hírekbe. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) 15 hónapon át tartó vizsgálata szerint egy bűnszervezet mintegy 100 millió dollárt sikkasztott el az állami Energoatom nukleáris energiavállalattól.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***