Fülest kapott Zelenszkij cinkostársa: gyanús körülmények között menekült el Ukrajnából az arany wc-s

A korrupciós botrányok közepette is önti a pénz Brüsszel Ukrajnának.
A hatóságok belső vizsgálatot indítottak, hogy tisztázza a határátlépés körülményeit.
Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Timur Mindics törvényesen lépte át az ország határát.
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz közel álló üzletember még azelőtt távozott Ukrajnából, hogy a hatóságok őrizetbe vehették volna
– sokak szerint előre értesülhetett a készülő akcióról.
A határőrség sajtószolgálata azért adott ki közleményt, mert az ügy jelentős közfigyelmet váltott ki az ukrán médiában.
Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt.
Az Ukrajnából való kilépést az egyik határátkelőn, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, hivatalosan bonyolították le. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt” – áll a közleményben.
A szolgálat hozzátette: Mindicsre a távozás időpontjában nem vonatkozott semmilyen utazási korlátozás, így a határátlépés megtagadásának nem volt jogalapja. A hatóság ugyanakkor belső vizsgálatot is indított, hogy tisztázza a történtek körülményeit.
Timur Mindics a Kvartal 95 produkciós stúdió társalapítója és Zelenszkij korábbi üzlettársa, akinek neve az utóbbi hetekben egy nagyszabású korrupciós botrány kapcsán került a hírekbe. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) 15 hónapon át tartó vizsgálata szerint egy bűnszervezet mintegy 100 millió dollárt sikkasztott el az állami Energoatom nukleáris energiavállalattól.
