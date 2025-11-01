Ft
11. 01.
szombat
anarchia gyilkosság migráns Anglia

A bevándorlás két arca Angliában: ok nélkül szúrta szíven a szomáliai az indiait

2025. november 01. 09:35

Derby városa azóta is sokkolt állapotban van.

2025. november 01. 09:35
null

Mindössze 22 másodperc: ennyi idő alatt találkozott két bevándorló sorsa a legtragikusabb módon egy derby-i bankfiókban – számolt be a Daily Mail. Gurvinder „Danny” Johal, a sikeres indiai származású brit étteremtulajdonos épp a dolgozói fizetését készült kivenni, amikor Haybe Cabdiraxmaan Nur, egy Szomáliából érkezett, elutasított menedékkérő, ok nélkül szíven szúrta.

 A bíróság szerint „valóságos horrorfilm” zajlott le a biztonsági kamerák előtt – egy értelmetlen, brutális gyilkosság, ami egyre több brit városban ismétlődik meg.

Johal, háromgyermekes apa, a brit sikertörténet mintaképe volt: szülei az 1970-es években érkeztek Indiából, kemény munkával alapították meg virágzó vendéglátó-vállalkozásukat. 

Danny folytatta a családi hagyományt, három népszerű „Hen & Chickens” éttermet működtetett, százaknak adott munkát, és elismert tagja volt közösségének. 

A tettes. Fotó: Daily Mail

Gyilkosa viszont a bevándorláspolitika legsötétebb következményeinek megtestesítője: Európán át bűncselekmények sorát követte el, mégis szabadon járhatott, miután Nagy-Britanniában is elutasították menedékkérelmét. 

A gyilkosság napján három üveg vodkát ivott meg, és azt kiabálta, hogy „megöl 500 embert”.

A tragédia után Johal apja, Sukhdev Singh könnyeivel küszködve nyilatkozott:
 

A kormány a hibás. A fiam még élne, ha kitoloncolták volna a gyilkosát. A törvények miatt a bűnözőket nem lehet eltávolítani, és mi fizetjük meg az árát.”

Singh maga is bevándorló, aki becsülettel dolgozott, és soha nem akart segélyekből élni. „Mi azért jöttünk, hogy dolgozzunk, nem azért, hogy kihasználjuk a rendszert” – mondta a Daily Mailnek.

A történet Britannia bevándorlási dilemmájának szimbóluma lett: két bevándorló, két sors, két világ. 

Az egyik a munka és a család révén gazdagította az országot; a másik az anarchia, az elutasított kérelmek és a tehetetlenség jelképe. Ahogy Johal apja fogalmazott: „Ha a miniszterelnök tette volna a dolgát, a fiam ma is élne. Elbuktak minket – és ezzel az egész országot is.”

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

jóember
2025. november 01. 10:47
Ezek az angolok aztán tudnak felháborodni, most is jól felháborodtak, meg jót sokkosállapotoztak is. Náluk ez olyan nemzeti szokás lett, élnek is vele elég gyakran mostanában. Huncut népek ezek az angolok, mi nemigen értjük meg ezt, de azért lássuk be ezek aztán tudnak élni na!
bakafant-28
2025. november 01. 10:28
Pávián vs. makákó...Most a makákó húzta a rövidebbet...Nem tudom eldönteni,a britek,a svédek,vagy a németek idiótábbak...De erős a mezőny...
kbexxx
•••
2025. november 01. 10:16 Szerkesztve
Korábban kommenteltem ,hogy az olvasztó tégelybe, Nem kedvelik egymást se., És hamarosan egymásnak is esnek.majd ., És tessék ,védett állat legel védett növényt. Most döljünk.hátra? Úgy gondolom .. nem !Az elsőszámú célpont ,mi maradtunk ebben a hóditásban !
borsos-2
2025. november 01. 10:15
Ott bicsaklott meg a bevándoroltatási biznisz, hogy kelet-európa és főleg Magyarország ellenszegült a mestertervnek. Azt akarták, hogy a kevés használható hulladékot megtartják, a többit meg a mi gyengítésünkre ide zsuppolják. Az kurva humánus lett volna, mi meg már a végóráinkat élnénk. Így viszont össze kell zárniuk a hasznosítható hulladékot a hasznosíthatatlannal. Az meg keveredik, keveredik, végül az egész egy kezelhetetlen hulladékheggyé nő....
