A bevándorlás két arca Angliában: ok nélkül szúrta szíven a szomáliai az indiait

Hivatalos felmérés: Németország többé nem biztonságos, a nők félnek a nyilvános helyeken
Ez már rég nem vicc: Európa örökre megváltozott, a migráció lényegében aláásta a biztonságot Nyugat-Európában.
Derby városa azóta is sokkolt állapotban van.
Mindössze 22 másodperc: ennyi idő alatt találkozott két bevándorló sorsa a legtragikusabb módon egy derby-i bankfiókban – számolt be a Daily Mail. Gurvinder „Danny” Johal, a sikeres indiai származású brit étteremtulajdonos épp a dolgozói fizetését készült kivenni, amikor Haybe Cabdiraxmaan Nur, egy Szomáliából érkezett, elutasított menedékkérő, ok nélkül szíven szúrta.
A bíróság szerint „valóságos horrorfilm” zajlott le a biztonsági kamerák előtt – egy értelmetlen, brutális gyilkosság, ami egyre több brit városban ismétlődik meg.
Johal, háromgyermekes apa, a brit sikertörténet mintaképe volt: szülei az 1970-es években érkeztek Indiából, kemény munkával alapították meg virágzó vendéglátó-vállalkozásukat.
Danny folytatta a családi hagyományt, három népszerű „Hen & Chickens” éttermet működtetett, százaknak adott munkát, és elismert tagja volt közösségének.
Gyilkosa viszont a bevándorláspolitika legsötétebb következményeinek megtestesítője: Európán át bűncselekmények sorát követte el, mégis szabadon járhatott, miután Nagy-Britanniában is elutasították menedékkérelmét.
A gyilkosság napján három üveg vodkát ivott meg, és azt kiabálta, hogy „megöl 500 embert”.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez már rég nem vicc: Európa örökre megváltozott, a migráció lényegében aláásta a biztonságot Nyugat-Európában.
A tragédia után Johal apja, Sukhdev Singh könnyeivel küszködve nyilatkozott:
A kormány a hibás. A fiam még élne, ha kitoloncolták volna a gyilkosát. A törvények miatt a bűnözőket nem lehet eltávolítani, és mi fizetjük meg az árát.”
Singh maga is bevándorló, aki becsülettel dolgozott, és soha nem akart segélyekből élni. „Mi azért jöttünk, hogy dolgozzunk, nem azért, hogy kihasználjuk a rendszert” – mondta a Daily Mailnek.
A történet Britannia bevándorlási dilemmájának szimbóluma lett: két bevándorló, két sors, két világ.
Az egyik a munka és a család révén gazdagította az országot; a másik az anarchia, az elutasított kérelmek és a tehetetlenség jelképe. Ahogy Johal apja fogalmazott: „Ha a miniszterelnök tette volna a dolgát, a fiam ma is élne. Elbuktak minket – és ezzel az egész országot is.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az aschaffenburgi mészáros, Enamullah O. teljesen megúszhatja a felelősségre vonást.
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP