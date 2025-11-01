A bevándorlás két arca Angliában: ok nélkül szúrta szíven a szomáliai az indiait

Mindössze 22 másodperc: ennyi idő alatt találkozott két bevándorló sorsa a legtragikusabb módon egy derby-i bankfiókban – számolt be a Daily Mail. Gurvinder „Danny” Johal, a sikeres indiai származású brit étteremtulajdonos épp a dolgozói fizetését készült kivenni, amikor Haybe Cabdiraxmaan Nur, egy Szomáliából érkezett, elutasított menedékkérő, ok nélkül szíven szúrta.

A bíróság szerint „valóságos horrorfilm” zajlott le a biztonsági kamerák előtt – egy értelmetlen, brutális gyilkosság, ami egyre több brit városban ismétlődik meg.

Johal, háromgyermekes apa, a brit sikertörténet mintaképe volt: szülei az 1970-es években érkeztek Indiából, kemény munkával alapították meg virágzó vendéglátó-vállalkozásukat.

Danny folytatta a családi hagyományt, három népszerű „Hen & Chickens” éttermet működtetett, százaknak adott munkát, és elismert tagja volt közösségének.