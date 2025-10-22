Váratlan bejelentés: megműtik a kancellárt

Föllázadt az osztrák és a svéd bevándorlási tárca, azt mondják, amit Orbán Viktor
Magyarország már rég nincs egyedül.
A tájékoztatás szerint a kormányfő már egy ideje hátfájással küzd.
Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) október végén műtéten esik át – közölte az ORF hírportál.
A tájékoztatás szerint Stocker már egy ideje hátfájással küzd, és orvosi javaslatra az őszi szünet hetében egy „rutinszerű beavatkozásra” kerül sor.
A kórházi tartózkodás után a kancellár egy ideig otthonról fogja ellátni hivatali feladatait. Távollétében – szükség esetén – Werner Kogler alkancellár (Zöldek) és Alexander Pröll államtitkár (ÖVP) helyettesíti majd.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország már rég nincs egyedül.
A kancellár sajtócsapata a későbbiekben további tájékoztatást ígért a fejleményekről.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
***