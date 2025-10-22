Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kancellár ausztriai műtét

Váratlan bejelentés: megműtik a kancellárt

2025. október 22. 11:44

A tájékoztatás szerint a kormányfő már egy ideje hátfájással küzd.

2025. október 22. 11:44
null

Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) október végén műtéten esik át – közölte az ORF hírportál.

A tájékoztatás szerint Stocker már egy ideje hátfájással küzd, és orvosi javaslatra az őszi szünet hetében egy „rutinszerű beavatkozásra” kerül sor.

A kórházi tartózkodás után a kancellár egy ideig otthonról fogja ellátni hivatali feladatait. Távollétében – szükség esetén – Werner Kogler alkancellár (Zöldek) és Alexander Pröll államtitkár (ÖVP) helyettesíti majd.

Ezt is ajánljuk a témában

A kancellár sajtócsapata a későbbiekben további tájékoztatást ígért a fejleményekről.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. október 22. 11:49
Jobbulást a kancellár úrnak! Most talán nem sütnék el olyan megjegyzést, hogy csak nem gerinc bántalmaktól szenved.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!