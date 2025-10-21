Üzent a brüsszeli bürokratáknak az EP-képviselő: Nem engedünk az egyhangúságból! (VIDEÓ)

Schaller-Baross Ernő európai parlamenti képviselő keddi felszólalásában hangsúlyozta, hogy az Európai Unió bővítése nem politikai alkuk és ideológiai játszmák terepe, hanem világos, átlátható feltételek mentén zajló, súlyos külpolitikai és stratégiai döntés. Kiemelte, hogy minden tagjelölt országnak ugyanazokat a szigorú szabályokat kell teljesítenie, és elfogadhatatlan, hogy politikai nyomásgyakorlással vagy országok „csomagban” történő kezelésével próbáljanak döntéseket keresztülvinni.

A képviselő szerint az EU bővítése a tagállamok közös jövőjét érinti, ezért az egyhangúság elve kulcsfontosságú a külügyi kérdésekben.

Ez a tagállamok szuverenitásának utolsó igazi garanciája”

– fogalmazott. Schaller-Baross határozottan kiállt amellett, hogy az Európai Unió nem föderális állam, hanem szuverén nemzetállamok együttműködése. Kiemelte, hogy az Európai Bizottság nem kormány, és a kül- és biztonságpolitikai főképviselő sem miniszter, így a külügy a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb pillére marad. „Nem engedünk az egyhangúságból!” – zárta gondolatait a képviselő, hangsúlyozva az elv fenntartásának fontosságát.

Az Európai Tanács legutóbbi koppenhágai ülésén António Costa, a Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke olyan javaslatot terjesztett elő, amely csorbítaná a tagállamok döntéshozatali befolyását. A kezdeményezés célja az volt, hogy Ukrajna EU-csatlakozásának kérdésében az egyhangú döntéshozatal helyett többségi szavazásra térjenek át, ezzel megkerülve Magyarország esetleges vétóját. A javaslat azonban nem aratott osztatlan sikert. A Politico értesülései szerint Franciaország, Hollandia és Görögország is ellenzi az elképzelést, de valószínűsíthető, hogy Ciprus, Horvátország és Bulgária sem támogatná lelkesen a változtatást.