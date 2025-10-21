Ütött az óra, Merz őszinteségi rohamot kapott: a migráció totális kudarc, sötétedés után életveszélyesek a városok

Friedrich Merz, német kancellár elismerte, hogy a migráció olyan mértékű probléma, hogy sötétedés után a gyermekeket nem lehet kiengedni az utcára – olvasható a Bild cikkében.

A CDU kétnapos, zárt ajtók mögött tartott tanácskozása után Friedreich Merz kancellár és Carsten Linnemann CDU-főtitkár hétfőn sajtótájékoztatót tartott. Amikor egy újságíró megkérdezte a kancellártól, hogy visszavonna-e valamit a korábbi „városképes” kijelentéséből (megj.: Merz múlt kedden egy potsdami sajtótájékoztatón a migrációt illetően úgy fogalmazott: „természetesen a városképben továbbra is megvan ez a probléma), Merz visszakérdezett:

Önnek van lánya?”

Szerinte a nők egyre inkább bizonytalanságban érzik magukat a városokban, ezért semmit sem kíván visszavonni. „Kérdezze meg a gyermekeit, a lányait, a baráti és ismeretségi körét: mindenki megerősíti, hogy ez valóban probléma. Legkésőbb, amikor besötétedik” – fogalmazott válaszában Merz.